Демоница любви и жадности Мария Тарновская

Бывают женщины, пылающие страстью от любви. Встречаются и дамы, для которых настоящее призвание – благотворительность, дети или хобби. Эта красавица тоже пылала ярко. Но главным объектом её желаний были деньги.
Мария Николаевна происходила из древнего ирландского рода О`Рурк, представители которого перебрались в Россию ещё при Елизавете. И с того времени верой и правдой служили своей новой родине. Детей у Николая и Екатерины было много. А вот средств не очень. Поэтому занявший после ухода в отставку пост мирового судьи одного из уездов Полтавской губернии Николай Морицевич наследников в дальние дали не отправил. Учились они здесь же, благо дефицита в учебных заведениях не было.
Родившаяся в 1877 году Мария Николаевна тоже отправилась постигать науки в институт благородных девиц. Но рыжеволосую красотку больше интересовали кавалеры, нежели наука. Которых она ещё до совершеннолетия успела сменить немало.
А став по закону взрослой, тайно вышла замуж. Избранником стал Василий Тарновский. А обстановка строгой секретности понадобилась, потому что выбором детей не было довольно старшее поколение с обеих сторон. О’Рурки не сочли избранника дочери ровней по происхождению. А родные Василия считали их нищими выскочками, у которых из благосостояния только дворянский титул да гонор.
Но что сделано – то сделано. Молодая семья получила от смирившегося старшего Тарновского скромное содержание. На которое можно было жить, ничего не делая. Но положение стареющего промышленника постепенно ухудшалось. Мария Николаевна, которую не устраивало ущемление собственных интересов, включила режим пилы.
Муж не нашёл ничего лучше как начать топить горе и вместе с ним надежды в бутылке. А предприимчивая рыжеволосая бестия поняла, что надо действовать самой. Несмотря на рождение двоих детей, женщина сохранила стройность и красоту и поняла, что это её единственный капитал. Который надо использовать.
Первой жертвой стал родной брат мужа Константин. Которого она без труда охмурила, а потом довела до самоубийства. На полученные средства, доставшиеся несчастному в наследство, парочка на радостях укатила в Европу. Но чувства между супругами к тому моменту уже настолько остыли, что Мария даже услышала, как супруг интересовался у вызванного по поводу её болезни доктора, когда же та отправится на тот свет.
«Не дождётесь», – решила она. Принципиально выздоровела и пустилась во все тяжкие, когда они вернулись домой. Взбешённый Василий даже убил любовника жены, с которым она спокойно целовалась на улице. Вопреки ожиданиям женщины, суд оправдал убийцу. Но Тарновской было уже всё равно. У неё обнаружился перспективный объект для разработки – некий Владимир Шталь, который отправился по пути несчастного Константина. Мария получила немаленькую страховку.
К тому времени уже начался бракоразводный процесс. И под чары Марии попал её адвокат Донат Прилуков, который так проникся обаянием трогательной подзащитной, что сбежал с ней аж в Алжир. Ещё и кассу конторы с собой прихватил.
Впрочем, верности Тарновской надолго не хватило. Переборола алчность, когда на горизонте замаячил перспективный вдовец граф Комаровский. Правда, процесс приобретения статуса богатой вдовы решили ускорить. И действовать должен был Прилуков. Но в итоге орудием сделали молодого поклонника «чёрной графини» Николая Наумова, которому она напела в уши про преследование. Но его поймали. А когда на суде всплыла финансовая подоплёка дела, Наумов понял, что его использовали. И стал топить любовницу.
Разбирательство продлилось больше двух лет. В итоге исполнитель получил три года, а организаторы отправились за решётку на более солидные строки. Графине дали 8 лет, а Прилукову 10.
Отсидела она меньше, всего пять. И по выходу продолжила свой непыльный бизнес: охмурила молодого американского военного и рванула с ним за океан. За границей в ходе ещё нескольких рокировок она стала женой почтенного аргентинского миллиардера, успокоилась и остаток дней прожила как почтенная дама – жена, мать и бабушка. О приключениях «чёрной графини» сняты фильмы и написаны романы. А история её жизни стала очередным доказательством того, как опасна может быть красивая женщина в стремлении к роскошной жизни при одновременном нежелании работать.
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