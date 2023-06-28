Демоница любви и жадности Мария Тарновская

Но что сделано – то сделано. Молодая семья получила от смирившегося старшего Тарновского скромное содержание. На которое можно было жить, ничего не делая. Но положение стареющего промышленника постепенно ухудшалось. Мария Николаевна, которую не устраивало ущемление собственных интересов, включила режим пилы.

Муж не нашёл ничего лучше как начать топить горе и вместе с ним надежды в бутылке. А предприимчивая рыжеволосая бестия поняла, что надо действовать самой. Несмотря на рождение двоих детей, женщина сохранила стройность и красоту и поняла, что это её единственный капитал. Который надо использовать.

Первой жертвой стал родной брат мужа Константин. Которого она без труда охмурила, а потом довела до самоубийства. На полученные средства, доставшиеся несчастному в наследство, парочка на радостях укатила в Европу. Но чувства между супругами к тому моменту уже настолько остыли, что Мария даже услышала, как супруг интересовался у вызванного по поводу её болезни доктора, когда же та отправится на тот свет.