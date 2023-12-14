Непрожитая жизнь Эрика Глиссона

На суде Эрик настаивал на своей невиновности. Но ему не поверили. Родные и друзья отвернулись от Глиссона, считая его убийцей. Но осуждённый решил не сдаваться. Параллельно с постоянной подачей апелляций он учился, занимался спортом, обучал сокамерников и даже получил диплом психолога.

Использовав возможность доступа к собственному делу, парень внимательно его изучил и поразился: реальные преступники – члены организованной группировки, занимавшейся наркоторговлей, нашлись и, более того, дали признательные показания. Но признание прошло в рамках другого дела и у другого следователя. У детективов, гений которых неустанно восхваляется в прессе и культуре, не хватило желания, мотивации или ума связать два дела в одно. Осужденный отправил письмо следователю, и расследование было возобновлено.