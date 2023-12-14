Непрожитая жизнь Эрика Глиссона

Законодательная и судебная система, безусловно, нужны для поддержания порядка в обществе. Но зачастую они допускают роковые ошибки, которые в полной мере исправить уже не получится.
В 1995 году Эрику Глиссону было всего 18 лет. Пару месяцев назад он стал отцом и вместе со своей девушкой учился быть родителем. Но все мечты и планы на счастливую жизнь рухнули в один момент. Парня вместе с четырьмя другими мужчинами обвинили в убийстве 38-летней Дениз Рэймонд. На женщину напали в её доме в Бронксе, сковали наручниками, связали ноги, положили на лицо подушку и дважды выстрелили в голову.
Фигуранты оказались в нью-йоркской тюрьме Синг-Синг. Минимальный срок заключения составил 24 года. Расследование велось формально – ни экспертизы, ни проверки ДНК проведено не было. Главным свидетелем обвинения стала полувменяемая женщина, страдающая наркотической зависимостью, которая с трудом отличала день от ночи.
На суде Эрик настаивал на своей невиновности. Но ему не поверили. Родные и друзья отвернулись от Глиссона, считая его убийцей. Но осуждённый решил не сдаваться. Параллельно с постоянной подачей апелляций он учился, занимался спортом, обучал сокамерников и даже получил диплом психолога.
Использовав возможность доступа к собственному делу, парень внимательно его изучил и поразился: реальные преступники – члены организованной группировки, занимавшейся наркоторговлей, нашлись и, более того, дали признательные показания. Но признание прошло в рамках другого дела и у другого следователя. У детективов, гений которых неустанно восхваляется в прессе и культуре, не хватило желания, мотивации или ума связать два дела в одно. Осужденный отправил письмо следователю, и расследование было возобновлено.
Так благодаря упорству Эрика свободу получили 5 человек. Невиновных. Они добились рекордной по размеру компенсации в сумме 40 млн долларов. Эрик получил 8 млн. И это можно назвать победой. Но лишь отчасти. 17 лет жизни – лучших лет, которые Глиссон провёл за решёткой, ему никто не вернёт. Как и отношений с близкими: на момент освобождения дочери Эрика, которая не считает его отцом, было столько же лет, сколько ему на момент вынесения приговора.
Но мужчина не отчаялся. В интервью он дал всем простой жизненный совет:
Просто наслаждаться всем, что встречается на вашем пути. В каких бы обстоятельствах вы не оказались, хороших или плохих, просто принимайте всё как должное. Не успеете оглянуться, как станет лучше.
Своему совету Эрик старается следовать и сам. Он открыл в Бронксе фреш-бар, смирился с произошедшим, старается позитивно смотреть в будущее и философски относится ко всем жизненным испытаниям.
Источник:
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Ща быстро и друзья и родственники подтянутся.
Надеюсь он их почти все успел вложить в кафе.