Победители и финалисты конкурса уличной фотографии The Independent Photographer

Жюри The Independent Photographer объявило победителей конкурса уличной фотографии, который проходил в сентябре 2022 года. Заявки поступили из более чем 40 стран. Уважаемый судья Джамель Шабазз выбрал 10 лучших работ.
Джамель Шабазз родился и вырос в Бруклине, штат Нью-Йорк. В возрасте пятнадцати лет он взял в руки свою первую камеру и начал фотографировать сверстников. Вдохновленный фотографами Леонардом Фридом, Джеймсом Ван Дер Зи и Гордоном Парксом, он восхищался их документальными снимками афроамериканского сообщества.
В 1980 году он приступил к документированию различных аспектов жизни Нью-Йорка — от молодежной культуры до социальных условий.
"Танец с воздушными шарами" — Тегал, Центральная Ява.
"Женщины танцуют с воздушными шарами на празднике в Тегале, Центральная Ява".
"Мое внимание сразу привлекло сопоставление двух пар с воздушными шариками. А в то время маленький ребенок, находящийся в своем собственном мире, оказывается в центре снимка и, кажется, увлечен своим воздушным шаром. Что мне показалось интересным, так это разница в возрасте между парами. В левой части кадра, кажется, подростки, а с другой стороны — женщины, одна из которых чуть заметна, а другая не очень, ее можно узнать только по ювелирному украшению на левой руке. Также заметно изображение луны на одном из воздушных шаров. На женщинах приметные дизайнерские сумочки. Возможно, это хорошие подруги или родственницы, отдыхающие с детьми. При взгляде на эту фотографию многое остается неизвестным. Теперь это сильное визуальное повествование, застывшее во времени", — пояснил Джамель Шабазз.
"Честная уличная сцена".
"Прекрасно рассчитанный по времени высококонтрастный уличный кадр с отражением красочного уличного фасада в стекле припаркованного автомобиля и пешехода в рамке входа в здание".
"В этом интригующем снимке так много интересных элементов. От кинематографического настроения, создаваемого освещением, до общей композиции и хитрой перспективы, а также технического процесса — все это важные составляющие, необходимые для создания такого уникального и сюрреалистичного изображения. Наибольшее впечатление на меня произвело то, как фотограф запечатлел силуэт, уловив при этом различные текстуры и нюансы", — прокомментировал Джамель Шабазз.
"Тени ранних стальных лет Нью-Йорка» — Нью-Йорк, США.
"Вышло солнце, и появились эти прекрасные тени, рассказывающие свою историю о пространстве, времени и измерении. Иллюзия первых черно-белых фотография Нью-Йорка времен строительства небоскребов".
"Замечательное изображение, демонстрирующее возможности высоких ракурсов в уличной фотографии. Снятые сверху, темные фигуры и их тени образуют интересную композицию, которая почти граничит с абстракцией и напоминает работы великих фотографов XX века Рене Бурри и Андре Кертеса", — редакция The Independent Photographer.
"Вы опоздали" — Атланта, Джорджия, США.
"Снято на Пичтри-Сентер-авеню в Атланте, штат Джорджия".
"Стаканчик соприкосновения" — Галатский мост, Стамбул, Турция.
"Игра света в метро" — Чикаго, США.
"Изображение пассажира, поднимающегося по лестнице в метро, Чикаго, штат Иллинойс, США".
"Маунт-Лавиния" — Маунт-Лавиния, Шри-Ланка
"Дети собираются у храма в Маунт-Лавинии, Шри-Ланка".
"Оживленная беседа" – Каир, Египет.
"Незнакомец".
"Утренняя зарядка" – Мумбаи, Индия.
"Эта фотография была сделана в одной из крепостей Мумбаи. Было интересно наблюдать, как люди используют древние сооружения для своих повседневных дел."
Источник: — переведено специально для fishki.net
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