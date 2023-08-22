Победители и финалисты конкурса уличной фотографии The Independent Photographer

Джамель Шабазз родился и вырос в Бруклине, штат Нью-Йорк. В возрасте пятнадцати лет он взял в руки свою первую камеру и начал фотографировать сверстников. Вдохновленный фотографами Леонардом Фридом, Джеймсом Ван Дер Зи и Гордоном Парксом, он восхищался их документальными снимками афроамериканского сообщества.

В 1980 году он приступил к документированию различных аспектов жизни Нью-Йорка — от молодежной культуры до социальных условий.