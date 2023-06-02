Подо льдом: подводные снимки байкальских нерп

Дмитрий Кох — фотограф дикой природы, специализирующийся на крупных морских животных. Лауреат и финалист таких конкурсов, как «Фотограф года дикой природы», National Geographic, Ocean Geographic и Siena Drone Awards. Постоянный участник выставок «Золотая черепаха», «Дикий подводный мир», «Moscow Dive Show».





Вот его рассказ:





«Моя цель состояла в том, чтобы найти и сфотографировать байкальских тюленей, которых местные жители называют нерпами, под водой, в их естественной среде обитания – раньше это удавалось немногим, и мне очень хотелось показать другим первозданную красоту этого места и его обитателей. Я уже пробовал 3 года назад, в ноябре, и не получилось: озеро замерзает где-то в середине января, и найти нерп в открытой воде было довольно сложно. Будучи слишком застенчивыми, они исчезли на краю поля зрения.





Но я не сдался. И в прошлом году приехал на Байкал в апреле, когда пробуждается сибирская весна, тает снег, солнце слепит глаза, и единственное, что напоминает о том, что зима ещё держит здесь прочные позиции – поверхность озера полностью покрытые бесконечным слоем льда»



