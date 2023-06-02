Подо льдом: подводные снимки байкальских нерп

Байкал — самое глубокое озеро в мире, самое большое пресноводное озеро и одно из самых чистых озер на планете. Это место обитания многих видов растений и животных-эндемиков. Фотограф дикой природы Дмитрий Кох задумал запечатлеть байкальских тюленей под водой, в их естественной среде обитания. Так красиво сделать это удавалось немногим!
Дмитрий Кох — фотограф дикой природы, специализирующийся на крупных морских животных. Лауреат и финалист таких конкурсов, как «Фотограф года дикой природы», National Geographic, Ocean Geographic и Siena Drone Awards. Постоянный участник выставок «Золотая черепаха», «Дикий подводный мир», «Moscow Dive Show».
Вот его рассказ:
«Моя цель состояла в том, чтобы найти и сфотографировать байкальских тюленей, которых местные жители называют нерпами, под водой, в их естественной среде обитания – раньше это удавалось немногим, и мне очень хотелось показать другим первозданную красоту этого места и его обитателей. Я уже пробовал 3 года назад, в ноябре, и не получилось: озеро замерзает где-то в середине января, и найти нерп в открытой воде было довольно сложно. Будучи слишком застенчивыми, они исчезли на краю поля зрения.
Но я не сдался. И в прошлом году приехал на Байкал в апреле, когда пробуждается сибирская весна, тает снег, солнце слепит глаза, и единственное, что напоминает о том, что зима ещё держит здесь прочные позиции – поверхность озера полностью покрытые бесконечным слоем льда»
«Я уже говорил вам, что байкальские тюлени очень пугливы, но только не молодые! Самки нерпы рожают в марте, в заснеженных норах на льду. Новорожденные детёныши покрыты белой шерстью, они еще не умеют плавать, и подобраться к ним, не причинив им вреда, не реально. Через несколько недель шерсть становится серой, и детёныш готов исследовать глубины озера и волшебный мир подо льдом».
«Найти нору в бескрайней ледяной пустыне не так-то просто, и мы организовали профессиональную помощь — к этой работе годами приучали местную собаку Пулку.
Нора тюленя имеет выход в озеро из-подо льда, поэтому наша стратегия заключалась в том, чтобы найти его, нырнуть, а потом – ждать нерпу, конечно!»
«Но искать байкальских тюленей под толстым льдом может быть невероятно сложно, и для удачи требуется много погружений. В первый раз мы ныряли рядом с гигантской трещиной посреди озера. Эти трещины образовались из-за перепадов температуры и могут иметь длину в несколько километров! Они также могут менять форму и размер в течение ночи, что является очевидной проблемой для людей, передвигающихся по озеру, поскольку им необходимо быть начеку и искать альтернативные маршруты. Поверхность льда визуально невероятна, но под водой трещины выглядят еще феноменальнее. Огромные ледяные глыбы наслаиваются друг на друга, образуя пещеры и проходы. И когда вы находитесь внутри этих проходов, вы не можете перестать думать о глубине внизу и бесконечном потолке из толстого льда над вами. Единственный путь назад — небольшая лунка во льду в сотне метров — драгоценное окно в наш мир».
«Ещё одним видом подледного дайвинга на Байкале является попадание под «ледяное облако» — массивное ледяное образование, которое образуется в начале зимы, когда сильные ветры перемещают по воде огромные льдины. Быстро меняющийся свет и разные цвета действительно создают иллюзию нахождения под каким-то сказочным небом. Довольно холодная сказка, однако!»
«После нескольких погружений и энергичных усилий Пулки, наконец, я достиг заветной цели. Медленно приближаясь снизу к норе, я увидел там какое-то движение, а потом — любопытный нос.
Наверняка тюлень очень удивился, увидев неизвестное неуклюжее существо, тяжело нагруженное снаряжением. Может быть, это объясняет, почему он оставался со мной минут 15 или около того — держался на расстоянии, но делал круги, чтобы лучше рассмотреть».
«Пузырьки воздуха на поверхности льда — признаки дыхания нерпы, скорее всего, от матери этого молодого тюленя. В это время она выходит на поверхность только один или два раза в день, чтобы покормить своего детёныша и проверить, не замерзла ли прорубь».
«Но тюлени уже знают – лёд в апреле тает очень быстро, и совсем скоро они будут свободно плавать по всему гигантскому озеру, которое местные жители издревле называли Славным морем».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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