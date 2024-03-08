Мадам Ла Виеста и её почти настоящая школа колдовства и космических путешествий

Плут специально нацеливался на бедных людей, размещая сотни объявлений по всем Соединённым Штатам с выдуманными или поддельными отзывами. Он также присоединился к мадам Ла Виесте в Оккультной школе, предлагая курсы, стоимость которых могла достигать 12,50 доллара (или почти 300 долларов сегодня).

Оккультная школа была не единственной аферой Ньюджента. По всей видимости, он был организатором ещё как минимум шести мистических афер, в том числе радужного Ордена Ириды, в котором якобы состояло более тысячи членов, и отдельного бизнеса по продаже по почте камней компании Magnetic Mineral Company, которая утверждала, что делится секретами гаитянского лидера XVIII века Туссена-Лувертюра.

Камни Ньюжента приносили удачу их владельцам – так утверждала его реклама. Он покупал камни у неизвестного источника по 12 центов за фунт (сегодня около 3 долларов), а затем перепродавал волшебные камни по цене до 25 долларов за фунт (или около 570 долларов). Ещё одна беспроигрышная мошенническая схема, браво!

Именно эта афера привлекла внимание инспекторов почтового ведомства США, которые арестовали Ньюджента за использование почтовой системы для обмана. Они изъяли сотни брошюр, рекламирующих схемы Ньюджента, и тысячи свидетельств. Проведя некоторое время под следствием, он был осуждён и отправлен в тюрьму.