Мадам Ла Виеста и её почти настоящая школа колдовства и космических путешествий

Каждая женщина немного ведьма и способна сотворить из ничего салат, шляпку и скандал. Но некоторые предприимчивые гражданки превращают оккультизм в вполне себе реальную и приносящие неплохие деньги работу.
В 1913 году в американских газетах появилось любопытное объявление.
Реклама предлагала всем желающим бесплатную книгу, раскрывающую секреты «великой психической силы, которая, как утверждают учёные, управляет судьбами людей», выпущенную Оккультной школой наук, расположенной по адресу 2075 (или 2083) Лексингтон-авеню на 125-й улице.
Автором этих любопытных лекций была некая мадам Веста Ла Виеста – известный мистик и путешественница по галактике.
Ла Виеста была хорошо известна как любителям спиритизма, так и тем, кто их высмеивал. В 1904 году в месте, называемом Космологическим центром, Ла Виеста описала свое недавнее посещение Марса и Венеры с помощью проекции своего астрального «я».
Её описания на несколько десятилетий опередили знаменитую книгу Джона Грея. Обитатели Венеры «наиболее счастливо сочетаются в парах, связанных душами, поскольку у них есть гибкая астральная или психологическая трубка, которая невидимо соединяет их тела».
В 1907 году она открыла миру секрет «поцелуя души» – восторженной и странной неописуемой формы любви, которой её научили во время недавнего астрального путешествия на Нептун, – с возбуждённой нервной системой, клеточным дыханием и передачей энергии любви на расстоянии многих километров. Она была так увлечена этой мерцающей новой формой любви, что написала о ней песню под названием «Описание поцелуя души».
В этом необычном учебном заведении студент мог познакомиться с целым рядом психических и магических практик, направленных на решение практических вопросов жизни, от финансов до брака. Среди предложений были гадания, предсказания и работа с подсознанием.
Она была известна своими необычными лекциями, которые читала из своей квартиры в Верхнем Вест-Сайде.
Ла Виеста также была ярой поклонницей ванны из росы, в которой женщины тёрлись утренней травой, якобы содержащей компоненты красоты, не дающей стареть.
Ла Виеста сказала: «Я снимала одежду, стояла во дворе у своего дома в темноте ночи и позволяла каплям росы собираться на мне, пока я не становилась счастливой».
В 1912 году, в возрасте 50 лет, Ла Виеста связалась с Оккультной школой наук, основанной Фредериком Ньюджентом. Если бы она действительно была ясновидящей, она могла бы догадаться держаться подальше от Ньюжента – известного мошенника.
Ньюжент, известный также как профессор Джон Д'Астро, подходил к спиритизму с более циничной точки зрения. Проще говоря, он хотел разбогатеть сам. Через свои рекламные объявления он заставлял людей получать «бесплатные» духовные советы, а затем рассылал им каталоги, полные бесполезных и дорогостоящих товаров. Идеальная схема делать деньги из воздуха.
Плут специально нацеливался на бедных людей, размещая сотни объявлений по всем Соединённым Штатам с выдуманными или поддельными отзывами. Он также присоединился к мадам Ла Виесте в Оккультной школе, предлагая курсы, стоимость которых могла достигать 12,50 доллара (или почти 300 долларов сегодня).
Оккультная школа была не единственной аферой Ньюджента. По всей видимости, он был организатором ещё как минимум шести мистических афер, в том числе радужного Ордена Ириды, в котором якобы состояло более тысячи членов, и отдельного бизнеса по продаже по почте камней компании Magnetic Mineral Company, которая утверждала, что делится секретами гаитянского лидера XVIII века Туссена-Лувертюра.
Камни Ньюжента приносили удачу их владельцам – так утверждала его реклама. Он покупал камни у неизвестного источника по 12 центов за фунт (сегодня около 3 долларов), а затем перепродавал волшебные камни по цене до 25 долларов за фунт (или около 570 долларов). Ещё одна беспроигрышная мошенническая схема, браво!
Именно эта афера привлекла внимание инспекторов почтового ведомства США, которые арестовали Ньюджента за использование почтовой системы для обмана. Они изъяли сотни брошюр, рекламирующих схемы Ньюджента, и тысячи свидетельств. Проведя некоторое время под следствием, он был осуждён и отправлен в тюрьму.
Но что стало с Вестой Ла Виестой, любимой наставницей Ньюджента? Поскольку это было не настоящее имя, что ожидаемо, отследить последующие выходки предприимчивой дамочки, путешествующей по звёздным мирам, оказалось непросто. Но, судя по всему, она продолжала делиться духовными советами. В 1923 году мистик описала свой опыт в книге «Люди иных миров». Возможно, она наконец-то отправилась на Марс и осталась там навсегда, дурить теперь уже марсиан или жителей других планет.
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