Мыслеграфия Тэда Сериоса – необъяснимая реальность или хитрая уловка?

Так о Тэде узнал известный психиатр Жюль Эйзенбуд. И решил поработать с необычным пациентом, чтобы доказать его способности или подтвердить факт мошенничества.

Тэд согласился. Сеансы проходили следующим образом: мужчина погружался в состояние, близкое к трансу. Нередко прибегал к использованию алкоголя. Затем прикладывал ко лбу металлическую трубку, подносил к ней фотокамеру и делал снимок. Некоторые получались размытыми и неясными. Но были и те, где были различимы предметы и образы, которые можно было легко идентифицировать.