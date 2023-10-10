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Мыслеграфия Тэда Сериоса – необъяснимая реальность или хитрая уловка?

Мыслеграфия Тэда Сериоса – необъяснимая реальность или хитрая уловка?

Автор:
10 октября 2023 16:24
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Загадка   Мысль   Тэд Сериос   образ   объект   снимок   способность   тайна   фотография   экстрасенс   
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Как выглядит человеческая мысль, воспроизведённая на материальном носителе?

Ответ на этот вопрос удалось найти обычному посыльному, открывшему новое направление – мыслеграфии. Тэд Сериос (1918-2006) открыл для себя необычное увлечение – перенос собственных мыслей на плёнку. Даже самым привередливым скептикам пока не удалось уличить его в мошенничестве.

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Первые необычные фото он получил, когда работал лифтёром в чикагской гостинице. Один из коллег парня увлекался гипнозом и, поработав с Тэдом, заявил, что Сериос – отличный объект для исследования. Он обладает способностями к ясновидению, что неоднократно подтверждалось в виде нахождения потерянных предметов.

Приятель предложил Сериосу фиксировать места и предметы, которые он видит благодаря сверхспособностям. Подарил Тэду «Палароид». И неожиданно попытки оказались успешными.

Так о Тэде узнал известный психиатр Жюль Эйзенбуд. И решил  поработать с необычным пациентом, чтобы доказать его способности или подтвердить факт мошенничества.

Тэд согласился. Сеансы проходили следующим образом: мужчина погружался в состояние, близкое к трансу. Нередко прибегал к использованию алкоголя. Затем прикладывал ко лбу металлическую трубку, подносил к ней фотокамеру и делал снимок. Некоторые получались размытыми и неясными. Но были и те, где были различимы предметы и образы, которые можно было легко идентифицировать.

Эйзенбуд работал с Тэдом в течение трёх лет, в период с 1964 по 1967 год. Сделал за это время более 400 снимков. И так и не смог выявить факт мошенничества. По  результатам работы психиатр написал книгу «Мир Теда Сериоса: «Мыслеграфия».

Факт мистификации не смогли доказать и привлечённые извне эксперты – представители разных областей науки – математики, физики, психологи, внимательно следившие за экспериментом. Тем более что они отлично изучили практически все уловки, которые использовали другие «экстрасенсы». Они подменяли фотопластинки, применяли двойную печать и двойную экспозицию, накладывали на фото химические экраны. Однако появление «Полароида», моментально выдававшего снимки, сделало подлог практически невозможным.

После завершения исследования способности Тэда стали ослабевать. В итоге его вообще объявили шарлатаном и постепенно забыли. В 1985 году Сериос принял участие в шоу «Мир странных способностей». Но не смог повторить свой трюк в студии и получить хотя бы одно идентифицируемое фото.

Возможно, мужчина действительно обладал какими-то выдающими способностями. Но для их проявления требовалось соблюдение большого количества факторов.

Как считаете, мыслеграфия Сериоса – это действительно проявление неизученного дара или не более чем изящный тщательно спланированный обман?

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Метки: Загадка   Мысль   Тэд Сериос   образ   объект   снимок   способность   тайна   фотография   экстрасенс   
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2  комментария
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Бритва 45 минут назад
возможно, его следовало сжечь.
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