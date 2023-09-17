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Французского политика обвинили в злоупотреблении фотошопом

Французского политика обвинили в злоупотреблении фотошопом

Автор:
17 сентября 2023 08:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: выботы   политики   предвыборная гонка   сенат   фотошоп   франция   
1568
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Французы старания политика не оценили.

Симпатичная молодая девушка мило улыбается с предвыборных плакатов, но за красивой картинкой скрывается женщина лет сорока с немного другими чертами лица. Спасибо, что хоть женщина.


Предвыборная деятельность Жульетт де Козан, претендующей на место в сенате, началась с разоблачения. Французы обратили внимание на ее агитационные плакаты и пошли шерстить соц сети претендентки на должность сенатора. Выяснилось, что Жульен очень любит пользоваться фотошопом. Кстати, она уже в третий раз баллотируется на пост в Национальном собрании.


В этот раз она явно перестаралась, да так что стала на себя совершенно непохожей. Когда де Козан спросили, в честь чего она так себя на фотографии изменила, дама ответила очень по просто.


"На выборах такого типа необходимо, чтобы исповедание веры отошло на второй план. Я принимаю более напористую женственность. Я сделала все возможное, чтобы использовать все возможности на своей стороне, чтобы люди прочитали мою программу. Каждый имеет право на красивую фотографию. Да, я разместила свою фотографию, на которой я выгляжу лучше, чем в 2022 году! Это преступление? Нет. На этой фотографии все наоборот: у меня более длинные волосы, я слишком накрашена, была проведена сложная обработка света. Это действительно я, но это другая моя версия!" - заявила Жульетт де Козан журналистам.


Кстати она не одна, кто грешит подобной любовью к обработанным фото. Жюльетт де Козан и две ее коллеги, Татьяна Ботева Мало и Самира Херб, кажутся очень... разными, если не сказать неузнаваемыми.


Но вот избиратели с дамами не согласились и попросили, больше их в заблуждение не вводить.



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Метки: выботы   политики   предвыборная гонка   сенат   фотошоп   франция   
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16  комментариев
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728
Шурман Час назад
Первое она еще не политик а так в местную думу избирается . У меня соседка такая же есть , примерно 60 лет , листовки ее не читал но в гараже это ужас , бухает как мы толпой , за рулем пьяная , дочь ее постоянно в слезах и за мать извинения просит а днем милая женщина . В прошлый раз чуть меня и дочку не сбила в гараже , я думал сама уйдет на -2 в отопительный блок . Вышла еще и на нас наорала что мы в гараже ходим . Пришлось попросить дочу закрыть уши и я ей объяснил где ее место но явно не в политике .
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248
AlexWoyz 15 минут назад
кто в самом начале обманывает, тот и в будущем не остановится.
рассказы про макияж, причёску и свет для лохов..
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23k
Валерий 16 минут назад
Это действительно я, но это другая моя версия!" Это называется раздвоение личности.
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1k
Mikhail Полчаса назад
"Но вот избиратели с дамами не согласились и попросили, больше их в заблуждение не вводить."

в какое блин заблуждение? там не конкурс красоты проводится, а выборы.
опять местным мозги конопатят, отвлекая от важных вопросов.

и да, симпатичный политик имеет больше шансов на успешное решение вопросов за счет симпатии к ней.
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11k
Летучий Мыш 47 минут назад
Совершенно нормально выглядит и очень узнаваемо. Если наложить макияж, как на фото с плаката, будет одно и то же
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17k
Марина 53 минуты назад
А почему только к женщинам претензии?
Мужиков тоже фотошопят так, что в реальности, хочется спросить, что же с ним случилось, раз он так резко плстаел и подурнел.
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15k
Александр Час назад
И, что такого? Представьте своё изображение на билборде без макияжа - вывернет же...
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