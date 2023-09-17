Французского политика обвинили в злоупотреблении фотошопом

Французы старания политика не оценили.
Симпатичная молодая девушка мило улыбается с предвыборных плакатов, но за красивой картинкой скрывается женщина лет сорока с немного другими чертами лица. Спасибо, что хоть женщина.
Предвыборная деятельность Жульетт де Козан, претендующей на место в сенате, началась с разоблачения. Французы обратили внимание на ее агитационные плакаты и пошли шерстить соц сети претендентки на должность сенатора. Выяснилось, что Жульен очень любит пользоваться фотошопом. Кстати, она уже в третий раз баллотируется на пост в Национальном собрании.
В этот раз она явно перестаралась, да так что стала на себя совершенно непохожей. Когда де Козан спросили, в честь чего она так себя на фотографии изменила, дама ответила очень по просто.
"На выборах такого типа необходимо, чтобы исповедание веры отошло на второй план. Я принимаю более напористую женственность. Я сделала все возможное, чтобы использовать все возможности на своей стороне, чтобы люди прочитали мою программу. Каждый имеет право на красивую фотографию. Да, я разместила свою фотографию, на которой я выгляжу лучше, чем в 2022 году! Это преступление? Нет. На этой фотографии все наоборот: у меня более длинные волосы, я слишком накрашена, была проведена сложная обработка света. Это действительно я, но это другая моя версия!" - заявила Жульетт де Козан журналистам.
Кстати она не одна, кто грешит подобной любовью к обработанным фото. Жюльетт де Козан и две ее коллеги, Татьяна Ботева Мало и Самира Херб, кажутся очень... разными, если не сказать неузнаваемыми.
Но вот избиратели с дамами не согласились и попросили, больше их в заблуждение не вводить.
Источник:
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рассказы про макияж, причёску и свет для лохов..
в какое блин заблуждение? там не конкурс красоты проводится, а выборы.
опять местным мозги конопатят, отвлекая от важных вопросов.
и да, симпатичный политик имеет больше шансов на успешное решение вопросов за счет симпатии к ней.
В такое что по отфотошопленной роже не узнать - это как если на фото другого человека поставить.
Мужиков тоже фотошопят так, что в реальности, хочется спросить, что же с ним случилось, раз он так резко плстаел и подурнел.
вот если мое накрашенное будет на билборде - настроение думаю у многих испортится )