Французского политика обвинили в злоупотреблении фотошопом

В этот раз она явно перестаралась, да так что стала на себя совершенно непохожей. Когда де Козан спросили, в честь чего она так себя на фотографии изменила, дама ответила очень по просто.

"На выборах такого типа необходимо, чтобы исповедание веры отошло на второй план. Я принимаю более напористую женственность. Я сделала все возможное, чтобы использовать все возможности на своей стороне, чтобы люди прочитали мою программу. Каждый имеет право на красивую фотографию. Да, я разместила свою фотографию, на которой я выгляжу лучше, чем в 2022 году! Это преступление? Нет. На этой фотографии все наоборот: у меня более длинные волосы, я слишком накрашена, была проведена сложная обработка света. Это действительно я, но это другая моя версия!" - заявила Жульетт де Козан журналистам.

Кстати она не одна, кто грешит подобной любовью к обработанным фото. Жюльетт де Козан и две ее коллеги, Татьяна Ботева Мало и Самира Херб, кажутся очень... разными, если не сказать неузнаваемыми.