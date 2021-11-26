"Это совершенно другие люди!": реальные фото участниц конкурса красоты "Мисс Франция" разочаровали зрителей

Между тем, Сильвия Телье, бывшая "Мисс Франция" и директор конкурса, предупредила, что конкурсантки должны быть осторожны. Своими попыткам приукрасить действительность они рискуют разочаровать публику, и это скажется на оценках девушек во время финала 11 декабря.

Для определения победительницы конкурса голоса зрителей складываются с оценками судей, а потому поклонников "Мисс Франция" лучше не злить. Организаторы мероприятия рекомендуют девушкам время от времени выкладывать в соцсетях свои естественные фото, чтобы люди понимали, как выглядят участницы на самом деле и не разочаровались при встрече с действительностью.

Кстати, тенденция к естественности на конкурсах красоты может выйти боком: недавно на Украине организаторы аналогичного мероприятия столкнулись с большой проблемой, когда заявили слишком высокие требования к претенденткам на корону. По мнению жюри, девушки не должны были иметь на теле татуировок, грудных, ягодичных имплантов, нарощенных волос и увеличенных губ. Кроме этого, предъявлялись особые требования к моральному облику конкурсанток. В итоге, организаторы были растеряны: среди тех, кто приходил на кастинг, было мало девушек с естественной красотой.

Подождем, чем закончится конкурс "Мисс Франция" - до финала осталось ждать совсем недолго.