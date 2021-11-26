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"Это совершенно другие люди!": реальные фото участниц конкурса красоты "Мисс Франция" разочаровали зрителей

"Это совершенно другие люди!": реальные фото участниц конкурса красоты "Мисс Франция" разочаровали зрителей (7 фото)

Автор:
26 ноября 2021 11:08
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: девушки   конкурс красоты   мисс франция   ретушь   фотошоп   франция   
2936
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Организаторы ежегодного конкурса красоты опубликовали реальные фото претенденток на корону. Без фильтров и ретуши. Оказалось, что многие из девушек совершенно не похожи на тех богинь, которыми предстают на своих страничках в соцсетях. Зрители поражены: и это самые красивые конкурсантки?

После публикации реальных фото 29 финалисток конкурса "Мисс Франция" поклонники мероприятия завалили соцсети возмущенными комментариями. Снимки некоторых красавиц настолько контрастировали с их портретами в соцсетях, что у зрителей невольно закрались сомнения: а те ли это люди?

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Без фотошопа и фильтров многие конкурсантки выглядели как обычные девчонки с соседнего двора, и ни разу не тянули на звание первых красавиц.

Вот как, к примеру, выглядит "Мисс Эльзас" на своей страничке в соцсеях и в жизни:


Поклонники конкурса заметили, что облик Сесиль Вольфромофф в Инстаграм (слева) заметно отличается от ее реальной внешности (справа).

«Мисс Эльзас действительно красивая женщина, но я считаю, что между профессиональным снимком и ее собственным фото в соцсети слишком много отличий. Я считаю такую разницу нездоровой», - написал один из комментаторов.


Досталось и другим конкурсанткам. К примеру, вопросы вызвали и фото "Мисс Корсика" Эммы Ренуччи.


"А это вообще один и тот же человек?" - задаются вопросом зрители.

Так Эмма преподносит себя в Инстаграм:


Между тем, Сильвия Телье, бывшая "Мисс Франция" и директор конкурса, предупредила, что конкурсантки должны быть осторожны. Своими попыткам приукрасить действительность они рискуют разочаровать публику, и это скажется на оценках девушек во время финала 11 декабря.


Для определения победительницы конкурса голоса зрителей складываются с оценками судей, а потому поклонников "Мисс Франция" лучше не злить. Организаторы мероприятия рекомендуют девушкам время от времени выкладывать в соцсетях свои естественные фото, чтобы люди понимали, как выглядят участницы на самом деле и не разочаровались при встрече с действительностью.


Кстати, тенденция к естественности на конкурсах красоты может выйти боком: недавно на Украине организаторы аналогичного мероприятия столкнулись с большой проблемой, когда заявили слишком высокие требования к претенденткам на корону. По мнению жюри, девушки не должны были иметь на теле татуировок, грудных, ягодичных имплантов, нарощенных волос и увеличенных губ. Кроме этого, предъявлялись особые требования к моральному облику конкурсанток. В итоге, организаторы были растеряны: среди тех, кто приходил на кастинг, было мало девушек с естественной красотой.


Подождем, чем закончится конкурс "Мисс Франция" - до финала осталось ждать совсем недолго.

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Метки: девушки   конкурс красоты   мисс франция   ретушь   фотошоп   франция   
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22  комментария
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6k
Nikolay Час назад
А мне оригинальные фото больше нравятся. По моему мнению, все эти конкурсы "Мисс чего-то обо что-то" давно превратились в конкурсы стилистов и фотошоперов, им и должен вручаться главный приз. Правильный формат такого конкурса должен быть примерно такой - есть ОДНА девушка и все участники по очереди пытаются ее превратить в "супер-вумен". У кого лучше получилось тот и победил
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1k
Оксид Бетона 7 минут назад
Да иппать их в сраку!
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7k
Аргуша 8 минут назад
вот, вот именно поэтому такие конкурсы надо проводить в сауне!
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169
Nаnе First NameLаst Аргуша 11 секунд назад
Есть водостойкая штукатурка, которая даже горячей водой не смывается. А смывается только спец. раствором.
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3k
Тупняк 9 минут назад
Захотел приколоться, состряпать мем где две девки в инстаграме/в жизни, забил в поисковик "стрёмные девки" и теперь мне нужен психолог. Я таких кошмаров ещё не видел.
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3k
мемфрид 16 минут назад
Найух
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66k
Максим 17 минут назад
По мне без боевой раскраски им даже лучше.
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130
DoctorBetruger 21 минуту назад
Да это уже давно конкурс на лучшего пластического хирурга.
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1k
Autumn2015 Полчаса назад
Они ещё где-то во Франции откопали несколько красивых девушек, француженки нередко смуглые, невзрачные и с примесью арабской крови. Ну и костры инквизиции своё дело сделали.
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13
Виктор Мурылев Полчаса назад
я одного не понимаю, они конкурсанток отбирают по фоткам в соцсетях что ли?
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1k
Виталий 37 минут назад
У них есть конкурс купальников, нужен конкурс без макияжа. Вот и посмотрим кто красавица а кто так простушка из соседнего дома.
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18k
sanchesS80 40 минут назад
"Мисс Эльзас" вполне привлекательна на фото без обработки.
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19k
иванов дмитрий 41 минуту назад
.......Без фотошопа и фильтров многие конкурсантки выглядели как обычные девчонки с соседнего двора, и ни разу не тянули на звание первых красавиц.......
.
наоборот
на улице , во дворе или магазине часто вижу очень красивых девчонок
а вот на конкурсах красоты с какой то карикатурной внешностью и раскрасом.
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120
Демон 45 минут назад
Конкурс красоты или конкурс визажистов и макияжа?
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229
Leonid 47 минут назад
А если инстаграм уберёт функцию фильтров и редакторов- настанет зомби-апокалипсис в приложении?
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3k
PLT LDR 48 минут назад
> По мнению жюри, девушки не должны были иметь на теле татуировок,
> грудных, ягодичных имплантов, нарощенных волос и увеличенных губ.
Только и всего?

> Кроме этого, предъявлялись особые требования к моральному облику
> конкурсанток.
Да ну? Это как? Типа, что бы не были шалавами или как?

> В итоге, организаторы были растеряны: среди тех, кто приходил на кастинг,
> было мало девушек с естественной красотой.

Ну да... в/на Украине то? мало девушек с естественной красотой? вы серьёзно?
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2k
NIS 58 минут назад
Думал , злой фотошоп - оказалось , обычный фоторедактор ... ужасы нон детектед !)
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