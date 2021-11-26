"Это совершенно другие люди!": реальные фото участниц конкурса красоты "Мисс Франция" разочаровали зрителей

Организаторы ежегодного конкурса красоты опубликовали реальные фото претенденток на корону. Без фильтров и ретуши. Оказалось, что многие из девушек совершенно не похожи на тех богинь, которыми предстают на своих страничках в соцсетях. Зрители поражены: и это самые красивые конкурсантки?
После публикации реальных фото 29 финалисток конкурса "Мисс Франция" поклонники мероприятия завалили соцсети возмущенными комментариями. Снимки некоторых красавиц настолько контрастировали с их портретами в соцсетях, что у зрителей невольно закрались сомнения: а те ли это люди?
Без фотошопа и фильтров многие конкурсантки выглядели как обычные девчонки с соседнего двора, и ни разу не тянули на звание первых красавиц.
Вот как, к примеру, выглядит "Мисс Эльзас" на своей страничке в соцсеях и в жизни:
Поклонники конкурса заметили, что облик Сесиль Вольфромофф в Инстаграм (слева) заметно отличается от ее реальной внешности (справа).
«Мисс Эльзас действительно красивая женщина, но я считаю, что между профессиональным снимком и ее собственным фото в соцсети слишком много отличий. Я считаю такую разницу нездоровой», - написал один из комментаторов.
Досталось и другим конкурсанткам. К примеру, вопросы вызвали и фото "Мисс Корсика" Эммы Ренуччи.
"А это вообще один и тот же человек?" - задаются вопросом зрители.
Так Эмма преподносит себя в Инстаграм:
Между тем, Сильвия Телье, бывшая "Мисс Франция" и директор конкурса, предупредила, что конкурсантки должны быть осторожны. Своими попыткам приукрасить действительность они рискуют разочаровать публику, и это скажется на оценках девушек во время финала 11 декабря.
Для определения победительницы конкурса голоса зрителей складываются с оценками судей, а потому поклонников "Мисс Франция" лучше не злить. Организаторы мероприятия рекомендуют девушкам время от времени выкладывать в соцсетях свои естественные фото, чтобы люди понимали, как выглядят участницы на самом деле и не разочаровались при встрече с действительностью.
Кстати, тенденция к естественности на конкурсах красоты может выйти боком: недавно на Украине организаторы аналогичного мероприятия столкнулись с большой проблемой, когда заявили слишком высокие требования к претенденткам на корону. По мнению жюри, девушки не должны были иметь на теле татуировок, грудных, ягодичных имплантов, нарощенных волос и увеличенных губ. Кроме этого, предъявлялись особые требования к моральному облику конкурсанток. В итоге, организаторы были растеряны: среди тех, кто приходил на кастинг, было мало девушек с естественной красотой.
Подождем, чем закончится конкурс "Мисс Франция" - до финала осталось ждать совсем недолго.
Источник:
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Понравилось27
.
наоборот
на улице , во дворе или магазине часто вижу очень красивых девчонок
а вот на конкурсах красоты с какой то карикатурной внешностью и раскрасом.
> грудных, ягодичных имплантов, нарощенных волос и увеличенных губ.
Только и всего?
> Кроме этого, предъявлялись особые требования к моральному облику
> конкурсанток.
Да ну? Это как? Типа, что бы не были шалавами или как?
> В итоге, организаторы были растеряны: среди тех, кто приходил на кастинг,
> было мало девушек с естественной красотой.
Ну да... в/на Украине то? мало девушек с естественной красотой? вы серьёзно?