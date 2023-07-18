"Порочная практика". Глава Минздрава осудил желание россиянок сначала строить карьеру, а потом рожать

«Когда сформировалось убеждение, что женщина должна получить образование, дальше сделать карьеру, потом материальную базу себе обеспечить и только после этого, подходя, так сказать, к такому сложному возрасту репродуктивному, озаботиться о деторождении. Что в результате получается?

Возникают дополнительные проблемы в виде бесплодия, невынашивания», — приводит слова главы Минздрава с пленарного заседания в Госдуме РИА Новости.

Мурашко подчеркнул, что возраст рождения первого, второго ребёнка имеет важное значение для здоровья как матери, так и малыша.

По мнению министра, ситуацию с рождаемостью нужно пересмотреть и «посыл должен быть иной»: чем раньше женщина родит «в пределах физиологических» и в соответствии с рекомендациями Минздрава, тем будет лучше для здоровья ее самой и ребенка. «И в том числе это карьера в конечном итоге. В моем окружении, в вашем окружении есть масса успешных женщин, которые реализовали себя как мамы и как специалисты», — добавил он.