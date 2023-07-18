"Порочная практика". Глава Минздрава осудил желание россиянок сначала строить карьеру, а потом рожать

Такие проблемы, как «бесплодие, невынашивание, ЭКО», связаны со стремлением женщин сначала построить карьеру, а лишь потом рожать детей. С таким заявлением на заседании Госдумы выступил Михаил Мурашко.
Глава Минздрава Михаил Мурашко, выступая в Госдуме, осудил стремление женщин сначала сделать карьеру и только после этого заводить детей.
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«Когда сформировалось убеждение, что женщина должна получить образование, дальше сделать карьеру, потом материальную базу себе обеспечить и только после этого, подходя, так сказать, к такому сложному возрасту репродуктивному, озаботиться о деторождении. Что в результате получается?
Возникают дополнительные проблемы в виде бесплодия, невынашивания», — приводит слова главы Минздрава с пленарного заседания в Госдуме РИА Новости.
Мурашко подчеркнул, что возраст рождения первого, второго ребёнка имеет важное значение для здоровья как матери, так и малыша.
По мнению министра, ситуацию с рождаемостью нужно пересмотреть и «посыл должен быть иной»: чем раньше женщина родит «в пределах физиологических» и в соответствии с рекомендациями Минздрава, тем будет лучше для здоровья ее самой и ребенка. «И в том числе это карьера в конечном итоге. В моем окружении, в вашем окружении есть масса успешных женщин, которые реализовали себя как мамы и как специалисты», — добавил он.
К мнению главы Минздрава присоединился вездесущий депутат Милонов. Комментируя для канала RT слова главы Минздрава о стремлении женщин сначала строить карьеру, депутат подчеркнул, что многодетность должна стать нормой в России:
«Как отец могу засвидетельствовать, что дети никак не мешают ни карьере, ни образованию, ни саморазвитию. Наоборот, полноценная семья только обогащает как мужчину, так и женщину…
Посмотрите на известного дизайнера Артемия Лебедева: у него десять детей. Разве количество детей сделало его менее интересным?».
Кто будет обеспечивать "отражавшую вовремя", по рекомендациям Минздрава, женщину и её детей, в случае, если отца семейства по каким-либо причинам не окажется, оба чиновника не уточнили.
Диванная демография.
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Осталось выслушать главу Минэконоразвития и налоговую службу.
Пусть со своей колокольни посоветуют когда бабам рожать
А также хотелось бы заслушать доклад начальника транспортного цеха, об изыскании внутренних резервов
Что-то как у них в головах не состыкуется. Сначала учили, что для женщины важнее всего карьера, деньги, накачанная жопа и губы и что рожать никто не просит, а теперь получается что всё как раз наоборот? Они так договорятся до того, что женщина это, в первую очередь мать и хранительница очага, а потом ещё и рожать начнут просить!
Просветители ху#вы.
Если задействовать достаточно ресурсов, замаскировать действенную диктатуру под стандартный дегенеративный строй демократию, то поведение стада вполне себе управляемо в палане размножения.
Скажем так, вполне возможен вариант, когда какая-то фотосамка будет чмырить конкурентку тем что у нее уже 3 ребенка и скоро будет 4, а конкурентка отстает.
Только вот это, и многое другое возможно только если демократия будет признана режимом враждебным человеку как биологическому виду.