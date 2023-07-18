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"Порочная практика". Глава Минздрава осудил желание россиянок сначала строить карьеру, а потом рожать

"Порочная практика". Глава Минздрава осудил желание россиянок сначала строить карьеру, а потом рожать

Автор:
18 июля 2023 20:22
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Россия   демография   дети   деторождение   женщины   карьера   материнство   минздрав   михаил мурашко   
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Такие проблемы, как «бесплодие, невынашивание, ЭКО», связаны со стремлением женщин сначала построить карьеру, а лишь потом рожать детей. С таким заявлением на заседании Госдумы выступил Михаил Мурашко.

Глава Минздрава Михаил Мурашко, выступая в Госдуме, осудил стремление женщин сначала сделать карьеру и только после этого заводить детей.

«Когда сформировалось убеждение, что женщина должна получить образование, дальше сделать карьеру, потом материальную базу себе обеспечить и только после этого, подходя, так сказать, к такому сложному возрасту репродуктивному, озаботиться о деторождении. Что в результате получается?

Возникают дополнительные проблемы в виде бесплодия, невынашивания», — приводит слова главы Минздрава с пленарного заседания в Госдуме РИА Новости.

Мурашко подчеркнул, что возраст рождения первого, второго ребёнка имеет важное значение для здоровья как матери, так и малыша.

По мнению министра, ситуацию с рождаемостью нужно пересмотреть и «посыл должен быть иной»: чем раньше женщина родит «в пределах физиологических» и в соответствии с рекомендациями Минздрава, тем будет лучше для здоровья ее самой и ребенка. «И в том числе это карьера в конечном итоге. В моем окружении, в вашем окружении есть масса успешных женщин, которые реализовали себя как мамы и как специалисты», — добавил он.

К мнению главы Минздрава присоединился вездесущий депутат Милонов. Комментируя для канала RT слова главы Минздрава о стремлении женщин сначала строить карьеру, депутат подчеркнул, что многодетность должна стать нормой в России:
«Как отец могу засвидетельствовать, что дети никак не мешают ни карьере, ни образованию, ни саморазвитию. Наоборот, полноценная семья только обогащает как мужчину, так и женщину…
Посмотрите на известного дизайнера Артемия Лебедева: у него десять детей. Разве количество детей сделало его менее интересным?».

Кто будет обеспечивать "отражавшую вовремя", по рекомендациям Минздрава, женщину и её детей, в случае, если отца семейства по каким-либо причинам не окажется, оба чиновника не уточнили.

Диванная демография.

Источник:

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Метки: Госдума   Россия   демография   дети   деторождение   женщины   карьера   материнство   минздрав   михаил мурашко   
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25  комментариев
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15k
Shtoppi Час назад
мож тогда стоит молодым семьям уделять больше внимания и поддержки, а не бросать жалкие подачки и не предъявлять потом типа:
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44k
Крымчанка 49 секунд назад
А эта "Мурашка" знает, например, что у нас на более чем стотысячный город в детской поликлинике уволился последний лор? Зато по платным медцентрам их херо-а гора, ентих лоров. И так во всём остальном. Медицину так улучшили, что половину зарплаты надо отдать только на "бесплатную медицину". А места в садиках? А работа и жильё для молодой семьи?Кого это не просили детей рожать? Может, мигрантов? На этих дехкан из кишлака с выводком детёнышей деньги у государства находятся. Своих бы поддерживали на таком уровне, а не на словах. Опустили собственное население ниже плинтуса министры-миллионеры, ещё хватает совести свой обворованный со всех сторон народ в чём то упрекать?
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13k
GROMOZEKA 3 минуты назад
Главу Минздрава мы выслушали.
Осталось выслушать главу Минэконоразвития и налоговую службу.
Пусть со своей колокольни посоветуют когда бабам рожать

А также хотелось бы заслушать доклад начальника транспортного цеха, об изыскании внутренних резервов
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36k
russger 7 минут назад
Давайте отодвинемся в средневековье. И женщинам запретим учиться и "быть умными". Нехай полы моют, на кухне стоят сутками да в церковь ходют. А то ишь ты, умные какие стали -_-
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15k
ss 11 минут назад
Погодите, погодите!... А что, уже кто-то просил рожать?!...
Что-то как у них в головах не состыкуется. Сначала учили, что для женщины важнее всего карьера, деньги, накачанная жопа и губы и что рожать никто не просит, а теперь получается что всё как раз наоборот? Они так договорятся до того, что женщина это, в первую очередь мать и хранительница очага, а потом ещё и рожать начнут просить!
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11k
DumDum 16 минут назад
Баран, чо он раньше молчал? Щас бы как жили хорошо...
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95
Алексей Давыдов 20 минут назад
"Правительство на другой планете живет родной" (С)
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6k
sumrаknn Полчаса назад
Ребята, при "кровавом" Сталине, без кормильцев, но при социализме мы рожали и быстро восстановили население. А при сытом капитализме мы вырождаемся, демография не рушится окончательно только за счет замещения русских цыганами, кавказцами и среднеазиатами. При капитализме другие ценности и возможности. В Китае - социализм, они взяли лучшее из советского социализма, неудачное из социализма заместили капиталистическими ништяками и ... вот тебе и рождаемость и деньги, да такие что население пришлось тормознуть, а по деньгам-экономике они опережают сшп
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6k
Умница-красавица Полчаса назад
Вот дебил. Причем тут карьера, если 80% как женщин, так и мужчин к детородному возрасту уже страдают кучей болячек, препятствующих нормальному зачатию. Надо заботиться о репродуктивном здоровье нации, реализовывать соответствующие программы по линии Минздрава и Минсоцразвития, а не херню с трибун нести.
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21k
Valiko 55 минут назад
раньше при рождении двух детей не болела голова о том, где жить, в какой ребенок будет ходить детсад и где учиться. Сейчас у многих денег на себя одного едва хватает.
Просветители ху#вы.
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10k
Juli 59 минут назад
Странно...сначала женщина не должна быть содержанкой и может вполне работать. потом...- пусть женщина рожает детей и нефиг ей образование и работа... Вы уж определитесь.
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10k
Juli Час назад
А давайте вернемся в период. когда женщина не человек и ее миссия исключительно рожать детей?
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−33
Старый больной человек Час назад
Так ведь капитализм диктует - типа бабло важнее второго по значимости инстинкта. На самом деле здесь все на уровне базового поведения социальных животных.
Если задействовать достаточно ресурсов, замаскировать действенную диктатуру под стандартный дегенеративный строй демократию, то поведение стада вполне себе управляемо в палане размножения.
Скажем так, вполне возможен вариант, когда какая-то фотосамка будет чмырить конкурентку тем что у нее уже 3 ребенка и скоро будет 4, а конкурентка отстает.
Только вот это, и многое другое возможно только если демократия будет признана режимом враждебным человеку как биологическому виду.
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14k
Ничоси Час назад
А я думал, что все проблемы от говноеды, которой нас пичкают
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3k
Alex Час назад
Тебя, барана, забыли спросить.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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