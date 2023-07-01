Рой пчёл напал на двух детей в Башкирии

Пчелы напали на детей в районе села Ахмерово. Врачи извлекли из двух мальчиков огромное количество пчелиных жал.
Два брата в селе Ахмерово Ишимбайского района отправились в лес без сопровождения взрослых. Там на мальчишек и напал рой домашних пчел. Дети получили многочисленные укусы.
Один из братьев сумел убежать, добраться до дома и рассказать обо всём отцу и дяде. После чего мужчины побежали спасать второго.
Обоих детей госпитализировали и вынули из их тел 465 жал.
Десятилетний Рамазан и восьмилетний Динислам Баймухаметовы провели под наблюдением медиков четыре дня. По словам мамы, Зульфии, их навестили хозяева пчел. Они извинились и принесли гостинцы.
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Хорошо, что всё обошлось.