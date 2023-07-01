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Рой пчёл напал на двух детей в Башкирии

Рой пчёл напал на двух детей в Башкирии

Автор:
01 июля 2023 12:52
Метки: Башкирия   Россия   дети   насекомые   происшествие   пчелы   
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Пчелы напали на детей в районе села Ахмерово. Врачи извлекли из двух мальчиков огромное количество пчелиных жал.

Два брата в селе Ахмерово Ишимбайского района отправились в лес без сопровождения взрослых. Там на мальчишек и напал рой домашних пчел. Дети получили многочисленные укусы.

Один из братьев сумел убежать, добраться до дома и рассказать обо всём отцу и дяде. После чего мужчины побежали спасать второго.

Обоих детей госпитализировали и вынули из их тел 465 жал.

Десятилетний Рамазан и восьмилетний Динислам Баймухаметовы провели под наблюдением медиков четыре дня. По словам мамы, Зульфии, их навестили хозяева пчел. Они извинились и принесли гостинцы.

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Метки: Башкирия   Россия   дети   насекомые   происшествие   пчелы   
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3  комментария
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17k
Марина Час назад
Интересно, что такого делали эти дети, чтобы так разозлить целый рой пчёл.
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gavrosh Час назад
Медку поди хотели поесть.
Хорошо, что всё обошлось.
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Себастьян Перейра

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