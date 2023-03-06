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Небывалая история: как десятилетний советский мальчик стал "мессией"

Небывалая история: как десятилетний советский мальчик стал "мессией"

Автор:
06 марта 2023 16:26
Сообщество : RealFishki
Метки: Россия   СССР   Церковь   дети   интересное   легенда   мифы   рпц   святые   
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Славика Крашенниникова кто-то почитает как целителя и прорицателя, а кто-то считает, что это просто ложный культ, созданный под воздействием массовой истерии. Но как же он заработал такую неоднозначную славу?

22 марта 1982 года в Юрге (Кемеровская область) в семье военнослужащего родился мальчик Слава. Когда ему исполнилось пять лет, семья переехала в город Чебаркуль. А уже 17 марта 1993 года мальчик скончался от лейкоза.

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Скорее всего началось всё с рассказов мамы Славика Валентины Крашенниниковой о его странных способностях, посмертных явлениях и будто бы чудесах, сотворённых сыном.

Она цитировала слова мальчика: "Когда вы узнаете, кто я есть на самом деле, то сначала сильно испугаетесь оттого, что так запросто обращались со мной, а потом будете мною гордиться".

"Падшие ангелы занимаются на Земле обслуживанием программы, установленной в ядре планеты для сбора человеческих душ, а антихрист представляет их интересы среди людей, подсоединяя к ней каждого человека посредством печати (биочипа)".


"Славочка сказал, что ничего ни остановить, ни изменить нельзя, на небе всё решено - скоро на земле будет Бог", - говорила Валентина.


Слава много говорил про инопланетян, НЛО, которые якобы на самом деле были бесами.

Разумеется, о мальчике стали снимать фильмы и писать книги, а на могилу маленького "пророка" началось бесконечное паломничество. Там поставили некий навес с массой икон и изображениями самого Славика. Там даже есть икона, где дитя изображено с крестом в руке, как обычно изображают мучеников. Снег и земля с могилы считаются целебными, как и мраморные камешки, которые можно купить за деньги. Папа Славика их привозит из карьера, а паломники заливают их водой и потом выпивают её, будучи уверенными, что она вылечит от всего. Валентина утверждает: "Славик говорил, что так называемые инопланетяне, то есть бесы, не любят мрамор, потому что он живой, у него есть пульс".

РПЦ к культу "святого отрока Вячеслава" относится отрицательно: в 2007 году митрополит Челябинский и Златоустовский Иов даже комиссию создал по расследованию появления этого культа. Комиссия сообщила, что многие высказывания Славика, цитируемые его матерью, не соответствуют православному вероучению. И вообще, часть его "пророчества" это просто адаптированный пересказ голливудской фантастики.

Но зачем вообще надо было создавать этот культ умершего ребёнка? Ответ простой и его дал настоятель храма Преображения Господня в Чебаркуле Дмитрий Егоров:


За Крашенинниковой стоят люди, которые делают на этом бизнес. О Славике вышли книги и компакт-диск. Сделано всё профессионально. Грамотный пиар. Возможно, кто-то хорошо зарабатывает. По слухам, сама женщина купила себе участок земли и строит там коттедж, ведь к могиле Славика приезжают очень богатые люди.

Славик Крашенинников, в понимании православной церкви, не мученик, не пророк, не святой. А его высказывания о религиозных истинах нельзя воспринимать всерьёз. Ну разве что теми взрослыми, что духовно заблудились.

11 февраля 2010 года Издательский совет РПЦ запретил распространение через церковную книжную сеть изданий, посвящённых Вячеславу Крашенинникову. В канонизации мальчика как святого было, естественно, отказано.

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Метки: Россия   СССР   Церковь   дети   интересное   легенда   мифы   рпц   святые   
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5  комментариев
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5k
[email protected]@bux Полчаса назад
Этих околоцерковных культов хоть попой кушай и цель у них одна - бабки несущие бабки
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6k
hhwost Минуту назад
как проверить истинность пророчеств? очень просто - подождать лет сто и посмотреть, сбудется или нет. единственый критерий, ИМХО.

ребёнка вот жалко, до одиннадцати лет не дожил даже.
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6k
Андрей Крылов 6 минут назад
Жаль мальчишку, а те, кто пытался сделать из него культ илибо мошенники, либо идиоты. Или то и сдругое сразу. И такое случается.
Вспоминается обоссанная стена. которую придурки целовели и вадели в пятнах невесть что "божественное". Ну, многие знают, о чем я.
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58k
Опиум для народа 11 минут назад
Родители решили поднять бабла на смерти, гниды. А про попов и говорить неча - они и Иисуса, если прибудет, сгноят, чтобы бизнес вести не мешал. Более того - Иисус будет их первый враг и его они объявят антихристом.)))
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