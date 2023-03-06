Небывалая история: как десятилетний советский мальчик стал "мессией"

Скорее всего началось всё с рассказов мамы Славика Валентины Крашенниниковой о его странных способностях, посмертных явлениях и будто бы чудесах, сотворённых сыном.

Она цитировала слова мальчика: "Когда вы узнаете, кто я есть на самом деле, то сначала сильно испугаетесь оттого, что так запросто обращались со мной, а потом будете мною гордиться".

"Падшие ангелы занимаются на Земле обслуживанием программы, установленной в ядре планеты для сбора человеческих душ, а антихрист представляет их интересы среди людей, подсоединяя к ней каждого человека посредством печати (биочипа)".





"Славочка сказал, что ничего ни остановить, ни изменить нельзя, на небе всё решено - скоро на земле будет Бог", - говорила Валентина.





Слава много говорил про инопланетян, НЛО, которые якобы на самом деле были бесами.