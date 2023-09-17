13 самых дорогих фильмов в истории кино

В подборку взяты проекты, чей бюджет составляет 300 миллионов долларов и больше, и таких оказалось 13. Кто же вошёл в этот элитный список тринадцати?

Все, кроме одного, были сняты в 2010-х и 2020-х, что неудивительно. А ещё абсолютно все фильмы являются частью какой-то франшизы, то есть на 13 картин приходится 7 разных франшиз.

Таким образом, можно сказать, что киностудии особенно щедро финансируют пиратов, супергероев и существ вообще не из нашей галактики. И как они умудряются это совмещать?

Звёздные войны: Последние джедаи (2017)