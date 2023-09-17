13 самых дорогих фильмов в истории кино

Подборка блокбастеров с самыми большими производственными бюджетами, являющимися фактически самыми дорогими фильмами из всех, что когда-либо были сняты.
В подборку взяты проекты, чей бюджет составляет 300 миллионов долларов и больше, и таких оказалось 13. Кто же вошёл в этот элитный список тринадцати?
Все, кроме одного, были сняты в 2010-х и 2020-х, что неудивительно. А ещё абсолютно все фильмы являются частью какой-то франшизы, то есть на 13 картин приходится 7 разных франшиз.
Таким образом, можно сказать, что киностудии особенно щедро финансируют пиратов, супергероев и существ вообще не из нашей галактики. И как они умудряются это совмещать?
Звёздные войны: Последние джедаи (2017)
Бюджет: $300 млн
Пираты Карибского моря: На краю света (2007)
Бюджет: $300 млн
Единственный фильм из нулевых, у которого такой огромный бюджет. Когда-то был самым дорогим в истории.
Лига справедливости (2017)
Бюджет: $300 млн
Единственный представитель DC. Все остальные супергерои оказались из Марвел.
Мстители: Война бесконечности (2018)
Бюджет: $325 млн
Форсаж 10 (2023)
Бюджет: $340 млн
Вы удивитесь, но именно этот фильм единственный из всего списка не является фантастикой. Реализм, который мы заслужили!
Аватар: Путь воды (2022)
Бюджет: $350 млн
На данный момент «Аватар» состоит всего-то из двух частей, но мы-то знаем, что на подходе ещё три.
Мстители: Финал (2019)
Бюджет: $356 млн
Мстители: Эра Альтрона (2015)
Бюджет: $365 млн
Как оказалось, проказы Альтрона оказались более дорогими, чем уничтожение половины вселенной или восстановление половины вселенной.
Пираты Карибского моря: На странных берегах (2011)
Бюджет: $379 млн
Это предпоследняя часть серии фильмов, а последней выделили уже куда меньше — всего 230 миллионов.
Звёздные войны: Скайуокер. Восход (2019)
Бюджет: $416 млн
Мир Юрского периода 2 (2018)
Бюджет: $432 млн
Второй и третий фильмы в топе самых дорогих оказались самыми плохо воспринятыми зрителями среди всех тринадцати. У обоих на агрегаторах чуть больше 6 баллов из 10.
Звёздные войны: Пробуждение силы (2015)
Бюджет: $447 млн
Итак, самый дорогой фильм в истории — первая часть трилогии сиквелов «Звёздных войн»! Такие затраты себя оправдали, и «Пробуждение силы» собрало в прокате более 2 миллиардов долларов.
Но, как вы понимаете, далеко не все эти фильмы оказались успешны с точки зрения кассовых сборов и зрительских оценок.
Источник:
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Сериалы разве что спасают. Они то хоть сейчас на голову выше полнометражек под широкие экраны.