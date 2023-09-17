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13 самых дорогих фильмов в истории кино

13 самых дорогих фильмов в истории кино

Автор:
17 сентября 2023 09:25
Сообщество : Кино
Метки: блокбастер   бюджет   деньги   кино   подборка   фильм   
2298
13

Подборка блокбастеров с самыми большими производственными бюджетами, являющимися фактически самыми дорогими фильмами из всех, что когда-либо были сняты.

В подборку взяты проекты, чей бюджет составляет 300 миллионов долларов и больше, и таких оказалось 13. Кто же вошёл в этот элитный список тринадцати?

Все, кроме одного, были сняты в 2010-х и 2020-х, что неудивительно. А ещё абсолютно все фильмы являются частью какой-то франшизы, то есть на 13 картин приходится 7 разных франшиз.

Таким образом, можно сказать, что киностудии особенно щедро финансируют пиратов, супергероев и существ вообще не из нашей галактики. И как они умудряются это совмещать?

Звёздные войны: Последние джедаи (2017)

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Бюджет: $300 млн

Пираты Карибского моря: На краю света (2007)

Бюджет: $300 млн

Единственный фильм из нулевых, у которого такой огромный бюджет. Когда-то был самым дорогим в истории.

Лига справедливости (2017)

Бюджет: $300 млн

Единственный представитель DC. Все остальные супергерои оказались из Марвел.

Мстители: Война бесконечности (2018)

Бюджет: $325 млн

Форсаж 10 (2023)

Бюджет: $340 млн

Вы удивитесь, но именно этот фильм единственный из всего списка не является фантастикой. Реализм, который мы заслужили!

Аватар: Путь воды (2022)

Бюджет: $350 млн

На данный момент «Аватар» состоит всего-то из двух частей, но мы-то знаем, что на подходе ещё три.

Мстители: Финал (2019)

Бюджет: $356 млн

Мстители: Эра Альтрона (2015)

Бюджет: $365 млн

Как оказалось, проказы Альтрона оказались более дорогими, чем уничтожение половины вселенной или восстановление половины вселенной.

Пираты Карибского моря: На странных берегах (2011)

Бюджет: $379 млн

Это предпоследняя часть серии фильмов, а последней выделили уже куда меньше — всего 230 миллионов.

Звёздные войны: Скайуокер. Восход (2019)

Бюджет: $416 млн

Мир Юрского периода 2 (2018)

Бюджет: $432 млн

Второй и третий фильмы в топе самых дорогих оказались самыми плохо воспринятыми зрителями среди всех тринадцати. У обоих на агрегаторах чуть больше 6 баллов из 10.

Звёздные войны: Пробуждение силы (2015)

Бюджет: $447 млн

Итак, самый дорогой фильм в истории — первая часть трилогии сиквелов «Звёздных войн»! Такие затраты себя оправдали, и «Пробуждение силы» собрало в прокате более 2 миллиардов долларов.

Но, как вы понимаете, далеко не все эти фильмы оказались успешны с точки зрения кассовых сборов и зрительских оценок.

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Метки: блокбастер   бюджет   деньги   кино   подборка   фильм   
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35k
АнтонПолднев 2 часа назад
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5k
Весельчак У Полчаса назад
Форсаж ни разу ни фантастика,ога.
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9k
Роман 57 минут назад
Пираты разве что из-за атмосферности и Капитана Воробья. Аватар разочаровал откровенно. Звездные войны и так не ахти были, а после кавалерийской атаки на космическом линкоре вообще умора. Геройская тематика вызывает уныние, спасибо что не в трусах и трико. Кинематограф к сожалению уже не торт или я вырос. =(

Сериалы разве что спасают. Они то хоть сейчас на голову выше полнометражек под широкие экраны.
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1k
vargas Час назад
Самый дорогой фильм в истории Голливуда снят на деньги Говарда Хьюза. Остальное инфляция.
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3k
* You All 2 часа назад
сколько денег на всякое говно слили. и ничего нормального считай кроме пиратов и проходняковых синежопых
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18
Андрей 2 часа назад
почему в этих рейтингах никогда не делают поправку на инфляцию?
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