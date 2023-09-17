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Лучшие фильмы ужасов 2023 года по версии критиков

Лучшие фильмы ужасов 2023 года по версии критиков

Автор:
17 сентября 2023 09:35
Сообщество : Кино
Метки: horror   кино   критик   лучшие   подборка   фильм   фильм ужасов   
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Критики сайта Rotten Tomatoes оценили фильмы ужасов, вышедшие в прокат в последние пару лет, и составили рейтинг с лучшими представителями.

Современная киноиндустрия богата на разномастные фильмы ужасов, которые выходят на широкие экраны едва ли не каждый месяц. Однако, увы, среди них далеко не так много киношных жемчужин, способных завлечь увлекательным сюжетом и одновременно здоровски пощекотать нервишки. Критики сайта Rotten Tomatoes оценили уйму свежайших хорроров, успевших появиться в прокате за последние пару лет, и составили актуальный рейтинг 2023 года, который включает лучшие из них.

Пиявка разума (2023) — 18 место

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Страна: Канада

Сюжет: На дворе 1988 год. В сельской местности селится странное существо, которое наводит ужас на всех местных жителей.

Лес смерти (2023) — 17 место

Страна: США

Сюжет: Четверо друзей решают арендовать дом за городом, чтобы как следует отдохнуть. Пока они наслаждаются уединением в своём уютном гнёздышке, зло, живущее в лесу, готовится нанести сокрушительный удар.

Они ждут в темноте (2022) — 16 место

Страна: США

Сюжет: Эми и её сын Андриан находятся в бегах. Они укрываются на заброшенной ферме, которая находится неподалёку от города. Вскоре за Андрианом начинает охотиться зловещее нечто, с которым у Эми есть совместное прошлое.

Заклятие Абизу (2022) — 15 место

Страна: США

Сюжет: Артур испытывает серьёзные финансовые трудности, поэтому он намерен обратиться за помощью к отцу, который заведует небольшим похоронным бюро в Бруклине. Однако сын не знает, как подступиться к родителю, ведь в прошлом у них были довольно напряжённые отношения. Вскоре в бюро к отцу привозят тело самоубийцы, и парень случайно разбивает его загадочный амулет, выпуская наружу абсолютное зло.

Крик 6 (2023) — 14 место

Страна: США. Канада

Сюжет: Четверо ребят, переживших резню в Вудсборо, переезжают в Нью-Йорк, где пытаются начать жить нормальной и полноценной жизнью. Однако вскоре выясняется, что маньяк в маске Призрачного лица следует за ними по пятам и намерен продолжить убивать.

Каменный остров (2022) — 13 место

Страна: Великобритания

Сюжет: Женщина-волонтёр из Фонда дикой природы прибывает на остров, чтобы вести наблюдение за редким цветком, находящимся на грани полного исчезнования. Вскоре по необъяснимым причинам её реальность начинает искажаться и в буквальном смысле сводить героиню с ума.

Восстание зловещих мертвецов (2023) — 12 место

Страна: Ирландия, Новая Зеландия, США

Сюжет: Бет приезжает в Лос-Анджелес к своей сестре Элли, которая переживает тяжёлое расставание с мужем, оставившим её одну вместе с тремя детьми. Сёстры решают поговорить наедине, поэтому решают отправить детей за пиццей. Внезапно в городе происходит землетрясение, в результате которого образуется провал. Старший сын по имени Дэнни обнаруживает в нём древний том и загадочные пластинки. Совершенно случайно мальчик освобождает злые силы, которые вселяются в его мать. Теперь она хочет утащить в преисподнюю всех окружающих, а в особенности их.

Сердитая чёрная девушка и её монстр (2023) — 11 место

Страна: США

Сюжет: Викария пытается оживить своего погибшего в перестрелке брата с помощью электрических разрядов. Её безумный эксперимент проходит успешно. Однако девушка понятия не имела, к каким последствиям приведут игры со смертью.

Бекки в ярости (2023) — 10 место

Страна: США

Сюжет: Бекки пытается вернуться к нормальной жизни после трагической смерти своих родителей. Но когда дела начинаю идти на лад — в её дом вторгается банда преступников, которая к тому же похищает её собаку. Бекки в ярости после произошедшего и намерена отомстить.

Бескрайний бассейн (2023) — 9 место

Страна: Канада

Сюжет: Писатель Джеймс Фостер отдыхает со своей женой на закрытом курорте в стране третьего мира. В один из дней, возвращаясь с пикника, он на машине насмерть сбивает местного жителя. Теперь писателю придётся столкнуться с суровостью местных законов.

Больной (2022) — 8 место

Страна: США

Сюжет: Страна после столкновения с опасным вирусом садится на самоизоляцию. Девушка по имени Паркер вместе со своей подругой Мири решают провести карантин в доме у озера. Однако подруги не подозревают, что за ними уже кто-то следит.

Потемнело (2022) — 7 место

Страна: США

Сюжет: Приятели (все афроамериканцы) собираются на вечеринке в шикарном лесном доме. На месте они не обнаруживают некоторых своих друзей, но зато находят странную и очень нелицеприятную настольную игру. Внезапно двери во всём доме блокируются и теперь присутствующим необходимо отвечать на не самые удобные вопросы «чёрной» викторины, иначе кто-то из них умрёт.

Бруклин 45 (2023) — 6 место

Страна: США

Сюжет: Пятеро лучших друзей приезжают поддержать друга, который недавно потерял свою жену. Внезапно им приходит в голову безумная идеи — провести спиритический сеанс.

Остров иллюзий (2022) — 5 место

Страна: США

Сюжет: Инфлюенсерша Мэдисон проводит свой отпуск в Таиланде, где знакомится с загадочной девушкой, которая отлично знает местность. Спустя некоторое время она отправляется с новой подругой на необитаемый остров — там её ждёт кое-что очень неожиданное.

М3ГАН (2022) — 4 место

Страна: Новая Зеландия, США

Сюжет: Кэди вместе с папой и мамой попадает в автокатастрофу, в результате которой родители девочки погибают. Тетя Джемма, взявшая племянницу к себе на попечительство, решает подарить ей технологичную куклу по имени М3ган. Игрушка, обладающая отменным искусственным интеллектом, должна защищать ребёнка от любого физического и морального вреда. Но М3ган воспринимает свою задачу чересчур буквально.

У ночи есть глаза (2022) — 3 место

Страна: Дания

Сюжет: Майа сопровождает свою подругу Леа в Лондон после того, как у той случился судорожный припадок и она сломала ногу. Здесь Майа знакомится с матерью подруги — странной иудейкой, которая пытается контролировать каждый шаг своей дочери.

Два, три, демон, приди (2022) — 2 место

Страна: Австралия, Великобритания

Сюжет: У подростков небольшого австралийского городка появилось новое и довольно странное развлечение — нужно пожать керамическую руку и прознести «Поговори со мной». Ритуал позволяет увидеть призрака и даже ненадолго впустить его в себя. Прошлый владелец артефакта умер при загадочных обстоятельствах, однако этот факт не останавливает ребят, пока одним из вызванных призраков не становится их знакомый.

Дитя тьмы (2022) — 1 место

Страна: Мексика

Сюжет: Валерия радуется долгожданной беременности. Однако её родственники уверены, что она не создана для того, чтобы быть матерью. Девушка намерена доказать обратное. Однажды ночью Валерия становится свидетельницей жуткого происшествия — она видит женщину, которая выпрыгивает из соседнего окна и страшно калечится. С этого момента девушкой начинают овладевать странные видения и мысли.

Ознакомиться с другими позициями рейтинга, составленным сайтом Rotten Tomatoes, можно тут.

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Метки: horror   кино   критик   лучшие   подборка   фильм   фильм ужасов   
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5  комментариев
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621
leemur86 Час назад
Неплохо было бы вставить трейлеры фильмов
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9k
Уретра Брежнева 3 минуты назад
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10k
Сол Гудман 10 минут назад
Хоть бы трейлеры добавил, а то каждый фильм пришлось гуглит
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136
Alex Roland Час назад
К подобным обзорам надо постеры фильмов добавлять а не невнятные скрины
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181
Ffffff Ffffffffff 2 часа назад
Классная подборка. Спасибо. Добавлю в закладки и пересмотрю часть этих замечательных.
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Себастьян Перейра

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