Лучшие фильмы ужасов 2023 года по версии критиков

Страна: Мексика

Сюжет: Валерия радуется долгожданной беременности. Однако её родственники уверены, что она не создана для того, чтобы быть матерью. Девушка намерена доказать обратное. Однажды ночью Валерия становится свидетельницей жуткого происшествия — она видит женщину, которая выпрыгивает из соседнего окна и страшно калечится. С этого момента девушкой начинают овладевать странные видения и мысли.

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