Раздельный бюджет в Германии: как на это отреагируют русские

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В соцсетях обсуждают пост женщины, которая живет с мужем в Германии. И у них раздельный семейный бюджет. И это очень не нравится россиянам.
Девушки в комментах естественно возмутились, что где-то муж не используется как кошелёк, и удивились, зачем он тогда нужен.
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грустно от этого становится, ибо институт семьи нужен нормальный, а не денежный вопрос.