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Раздельный бюджет в Германии: как на это отреагируют русские

Раздельный бюджет в Германии: как на это отреагируют русские

Автор:
08 июня 2024 09:05
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Германия   Жизнь   бюджет   в мире   деньги   люди   
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В соцсетях обсуждают пост женщины, которая живет с мужем в Германии. И у них раздельный семейный бюджет. И это очень не нравится россиянам.

Девушки в комментах естественно возмутились, что где-то муж не используется как кошелёк, и удивились, зачем он тогда нужен.

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Метки: Видео   Германия   Жизнь   бюджет   в мире   деньги   люди   
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8  комментариев
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3k
Александр Час назад
читая комменты баб, то а вообще зачем мужику тогда жениться, и зачем вообще ему нужна семья?
грустно от этого становится, ибо институт семьи нужен нормальный, а не денежный вопрос.
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1k
олег 6 минут назад
Слабые умом эту йхуню конспектируют.
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561
Павел Верещагин 7 минут назад
Насколько знаю,в капиталистических обществах разделение бюджета норма уже давным давно.
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584
Шэльмавье фон Шольценко 8 минут назад
Эта жаба давным давно не работает, а надрачивает в тиктоке и городит уйню.
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8k
V2.Smirnov 39 минут назад
Интересно, а в других странах и культурах тоже есть советских времен понятие "заначка" и требование чтобы муж отдавал целиком всю зарплату жене?
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17k
Kostick Час назад
все верно, по 50% от зп скидывается на общак, остальное трать как заблагорассудится. а позиция баб (именно баб, а не женщин) "твои деньги наши, а мои только мои", рано или поздно мужику надоест. бытовая проституция.
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3619 постов (3450 в горячем)

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