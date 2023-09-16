В общежитии СПбГУ на голову студентки рухнул потолок

В одной из комнат на первом этаже общежития СПбГУ (на улице Шевченко (Василеостровский район Санкт-Петербурга) обвалился потолок. Аккурат на то место, где сидела студентка.





Крупными кусками штукатурки засыпало письменный стол и кровать. Обиднее всего, что пыль и фрагменты штукатурки попали на ноутбук.



