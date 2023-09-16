В общежитии СПбГУ на голову студентки рухнул потолок

Тяжелая штукатурка упала прямо на стол, за которым девушка сидела с ноутом и пила чай. Эх, тяжела ты, жизнь общажная...
В одной из комнат на первом этаже общежития СПбГУ (на улице Шевченко (Василеостровский район Санкт-Петербурга) обвалился потолок. Аккурат на то место, где сидела студентка.
Крупными кусками штукатурки засыпало письменный стол и кровать. Обиднее всего, что пыль и фрагменты штукатурки попали на ноутбук.
Сама же студентка, к счастью, отделалась царапинами.
Как сообщила девушка, в августе завхоз общежития обходила все комнаты с инспекцией. Она заметила трещину на потолке и записала этот блок в список на ремонт, о конкретных сроках которого, конечно, ничего не известно.
После случившегося двум студенткам, проживающим в комнате, пришлось спешно искать ночлег. А на следующий день их переселили в другую комнату.
Администрация университета сообщила, что студентке компенсируют стоимость ремонта ноутбука и не станут повышать цену за жильё (а всем остальным студентам, проживающим в общаге, с нынешнего учебного года придётся платить больше). Кроме этого, надо принять во внимание - сообщают в СПбГУ - ремонт в общежитии проводили 20 лет назад. Да и вообще, эта комната - базовая, а не повышенной комфортности.
Но есть и хорошие новости. После случившегося в спешном порядке были проинспектированы все жилые помещения общежития, и некоторых студентов расселили по более надежным комнатам с относительно свежим ремонтов.
Источник:
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Надо полагать, что комната повышенной комфортности - это такая комната, где потолок на голову не валится.