FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7650 постов • 1032 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В общежитии СПбГУ на голову студентки рухнул потолок

В общежитии СПбГУ на голову студентки рухнул потолок

Автор:
16 сентября 2023 07:31
Сообщество : Жить в России
Метки: СПБГУ   Санкт-Петербург   обвалился потолок   общежитие   потолок   студенты   штукатурка   
1395
7

Тяжелая штукатурка упала прямо на стол, за которым девушка сидела с ноутом и пила чай. Эх, тяжела ты, жизнь общажная...

В одной из комнат на первом этаже общежития СПбГУ (на улице Шевченко (Василеостровский район Санкт-Петербурга) обвалился потолок. Аккурат на то место, где сидела студентка.


Крупными кусками штукатурки засыпало письменный стол и кровать. Обиднее всего, что пыль и фрагменты штукатурки попали на ноутбук.


×
×

Сама же студентка, к счастью, отделалась царапинами.

Как сообщила девушка, в августе завхоз общежития обходила все комнаты с инспекцией. Она заметила трещину на потолке и записала этот блок в список на ремонт, о конкретных сроках которого, конечно, ничего не известно.

После случившегося двум студенткам, проживающим в комнате, пришлось спешно искать ночлег. А на следующий день их переселили в другую комнату.

Администрация университета сообщила, что студентке компенсируют стоимость ремонта ноутбука и не станут повышать цену за жильё (а всем остальным студентам, проживающим в общаге, с нынешнего учебного года придётся платить больше). Кроме этого, надо принять во внимание - сообщают в СПбГУ - ремонт в общежитии проводили 20 лет назад. Да и вообще, эта комната - базовая, а не повышенной комфортности.

Но есть и хорошие новости. После случившегося в спешном порядке были проинспектированы все жилые помещения общежития, и некоторых студентов расселили по более надежным комнатам с относительно свежим ремонтов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: СПБГУ   Санкт-Петербург   обвалился потолок   общежитие   потолок   студенты   штукатурка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
104
Собака У Попа 2 часа назад
...Да и вообще, эта комната - базовая, а не повышенной комфортности...

Надо полагать, что комната повышенной комфортности - это такая комната, где потолок на голову не валится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
6k
мемфрид Полчаса назад
Да и вообще, там хоть окна есть, а в коробке из под холодильника- нет! Молодцы, ребяты)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
395
Алексей Бляйбтрой Час назад
общаги новосибирского нэти бывало и хужее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
ACU900 Час назад
Я так понимаю ноуту крандец прише?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
609
София Час назад
После того, как обрушился потолок всем повысили плату за проживание?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
117k
parallax 2 часа назад
Какая крепкая стулентка. Другого бы такими кусками покалечило, в у неё всего царапины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

186902



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 заброшенных мест, окутанных жутковатой атмосферой
30 заброшенных мест, окутанных жутковатой атмосферой
25 жутких снимков, которые вызывают противоречивые чувства
25 жутких снимков, которые вызывают противоречивые чувства
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Корабли, растворившиеся в истории. «Авизо»
Корабли, растворившиеся в истории. «Авизо»
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Связка ключей

Лучшие демотиваторы
У меня появился любимый дорожный знак!

Перейти в раздел
Популярные теги
#автомобили#в мире#Юмор#Автовсячина#США#ДТП#полиция#Рецепт#сарказм#история
#фото#машина#интересное#животные#подборка#позитив#Разное#кино#санкции#Россия
#автомир#Прикол#люди#интересно#аварии#авто аварии#Москва#Прошлое#улыбнуло#дети
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор "Капремонт будет через 30 лет". Уфимская бабушка устроила взбучку чиновникам "Капремонт будет через 30 лет". Уфимская бабушка устроила взбучку чиновникам Как в общежитиях жили студенты тогда и сейчас Как в общежитиях жили студенты тогда и сейчас Особая атмосфера коммунальных квартир Санкт-Петербурга Особая атмосфера коммунальных квартир Санкт-Петербурга Студент СПбГУ умудрился прожить месяц на стипендию Студент СПбГУ умудрился прожить месяц на стипендию "Там всё в крови!": в общежитии Курска сорванная ураганом рама убила студента "Там всё в крови!": в общежитии Курска сорванная ураганом рама убила студента

На что жалуетесь?

Вернуться