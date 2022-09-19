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"Там всё в крови!": в общежитии Курска сорванная ураганом рама убила студента

"Там всё в крови!": в общежитии Курска сорванная ураганом рама убила студента

Автор:
19 сентября 2022 07:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   видео   курск   общежитие   разрушение   смерть   стихия   студенты   ураган   
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Третьекурснику пропороло живот - он умер, не дождавшись помощи врачей. Ураган крушит дома, валит деревья, срывает билборды. 87 населенных пунктов остались без электроэнергии


Минувшим вечером в Курской области разбушевался ураган. Ветер порывами до 22 м/с валил деревья, срывал с домов крыши. Жители области делились в соцсетях видео разрушений, оставленных стихией.



В одном из корпусов автотехнического колледжа сорвало крышу, вырвало оконные рамы.


Одна из них упала на студента -третьекурсника, находившегося в общежитии. Оконным стеклом юноше пропороло живот.

По сообщению официальных СМИ, "в Сеймский межрайонный следственный отдел поступило сообщение об обнаружении в помещении общежития, расположенного в 3-ем Промышленном переулке города Курска тела подростка, 2004 года рождения. По предварительной информации, погибший находился в комнате общежития один. В ходе урагана, фрагментом дерева было повреждено окно, (...) в результате чего он получил телесные повреждения, от которых скончался на месте".


Однокурсники юноши пытались ему помочь, но парень скончался до приезда скорой от кровопотери еще до приезда скорой помощи.

После трагедии, как сообщает администрация учебного заведения, "часть студентов забрали родители, часть переведены в корпус другого общежития, остальные расселены в комнатах, не пострадавших от урагана".


От урагана в Курске погиб еще один человек. Тело мужчины было обнаружено под упавшим деревом. Сейчас в области занимаются ликвидацией последствий урагана.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   видео   курск   общежитие   разрушение   смерть   стихия   студенты   ураган   
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noName Полчаса назад
Ужас, соболезнования близким...
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672
Жирный бот 8 минут назад
в ураган лучше уйти от окон(( У меня в 17 году чуть стекла не выбило (летний ураган в Московской области), увел детей в подъезд, окна прям скрипели от нагрузки..
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Григорий Полчаса назад
нежданчик для пацанёнка и родителей. и хрен застрахуешься от подобного.
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