"Там всё в крови!": в общежитии Курска сорванная ураганом рама убила студента

По сообщению официальных СМИ, "в Сеймский межрайонный следственный отдел поступило сообщение об обнаружении в помещении общежития, расположенного в 3-ем Промышленном переулке города Курска тела подростка, 2004 года рождения. По предварительной информации, погибший находился в комнате общежития один. В ходе урагана, фрагментом дерева было повреждено окно, (...) в результате чего он получил телесные повреждения, от которых скончался на месте".

Однокурсники юноши пытались ему помочь, но парень скончался до приезда скорой от кровопотери еще до приезда скорой помощи.