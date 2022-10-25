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Особая атмосфера коммунальных квартир Санкт-Петербурга

Особая атмосфера коммунальных квартир Санкт-Петербурга

Автор:
25 октября 2022 11:16
Метки: СПб   Санкт-Петербург   коммуналка   коммунальные квартиры   общежитие   питер   фото   
2072
16

Когда мы говорим про коммунальные квартиры, то чаще всего представляем небольшие комнаты с длинными коридорами, почти, как общежитие. В целом, именно таким типом жилья они и являлись.

Чаще всего в соцсетях коммунальные квартиры сфотографированы красиво, чтобы передать дух и атмосферу прошлого. Но как же на самом деле выглядят подобные места, где реально живут люди?


×
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Конечно, комнаты были большие, и сначала места хватало всем, но затем плотность "подселений" все увеличивалась. Теперь каждый обязан был жить с соседом в одной комнате, доходило до того, что в одной комнате было сразу несколько семей.

Обычно местом общего пользования были кухня, туалет и гостиная.

Типичный вид из окна коммуналки - вид на дом-колодец.

Источник:

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Метки: СПб   Санкт-Петербург   коммуналка   коммунальные квартиры   общежитие   питер   фото   
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7  комментариев
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23k
Serg2001 58 минут назад
Только, наверное, всё-таки не "дом-колодец", а двор-колодец.
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17k
Сергей Полчаса назад
Жил в Москве, в доме "система коридорная, на 28 комнаток всего одна уборная". Высоцкий тут преувеличил конечно, уборная была на четыре кабинки вроде, да и комнаток всего 14 и большая кухня с несколькими плитами.
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4k
Нуи Хусим Полчаса назад
Регулярно появляются такие темы. Такое впечатление, что авторы "ностальгируют" по коммуналкам.
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12k
Kostick Час назад
в прошлом году попал в довольно колоритную коммуналку, центр центра краснодара) всё бы ничего, но вот котики, запах такой, что волосы в носу плавятся -)
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7k
schmubu Час назад
я - жил. но не в Питере а в нерезиновой.
а вот говнопостер-топикстартер похоже их только на фотографиях видел, и пишет тут какую-то мутную уйню...
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1k
Змей Горыныч Час назад
Доводилось. Именно в Ленинграде.
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Спелая кукурузинка

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