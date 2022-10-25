Особая атмосфера коммунальных квартир Санкт-Петербурга

Когда мы говорим про коммунальные квартиры, то чаще всего представляем небольшие комнаты с длинными коридорами, почти, как общежитие. В целом, именно таким типом жилья они и являлись.
Чаще всего в соцсетях коммунальные квартиры сфотографированы красиво, чтобы передать дух и атмосферу прошлого. Но как же на самом деле выглядят подобные места, где реально живут люди?
Настоящей столицей коммуналок сегодня является Санкт-Петербург. Вообще коммуналки появились после революции, и с 1917 года рабочих вселяли на жилплощадь богатых
Конечно, комнаты были большие, и сначала места хватало всем, но затем плотность "подселений" все увеличивалась. Теперь каждый обязан был жить с соседом в одной комнате, доходило до того, что в одной комнате было сразу несколько семей.
Обычно местом общего пользования были кухня, туалет и гостиная.
Таким образом все жители были на виду, окружающие знали, что происходит в жизни других, утаить что-либо было практически невозможно
Типичный вид из окна коммуналки - вид на дом-колодец.
Источник:
АНТИФИШКИ
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а вот говнопостер-топикстартер похоже их только на фотографиях видел, и пишет тут какую-то мутную уйню...