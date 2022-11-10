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Как в общежитиях жили студенты тогда и сейчас

Как в общежитиях жили студенты тогда и сейчас

Автор:
10 ноября 2022 11:15
Метки: интересно   клммуналка   общага   общежитие   студенты   фото   фото из прошлого   
2680
15

Студенты еще со времен СССР жили в общагах. Многие вспоминают это время с ностальгией, другие - как кромешный ад без нормальных условий. Но то было время молодости и экспериментов, полное радости, взлетов и падений. Давайте посмотрим на быт студентов из прошлого и сегодня.

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А вы жили в общаге?

Источник:

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Метки: интересно   клммуналка   общага   общежитие   студенты   фото   фото из прошлого   
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13  комментариев
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71k
Доктор Джонс 2 часа назад
Нормально жилось, вот только коридорные туалеты оставили в памяти неизгладимые воспоминания...
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257
volvulus 6 минут назад
Не показали общаги 90-х.
Мне довелось в студенческие времена, начиная с 1994 г , пожить в студенческом общежитии коридорного типа в Уфе. Это так же как на снимках в СССР, только в крайне ужасном состоянии. В каждой из огромных кухонь плита была только одна максимум с двумя работающими конфорками, ремонта не было больше 10 лет, мусор толком не вывозился и место нахождения урны угадывалось по горе отходов, двери в комнаты мягкие и дырками, толщина замазки окон - пара сантиметров, свет, из-за горелой проводки, горел не везде и часть коридоров была тёмной, мылись в раковинах, так как душевые не работали, в туалетах(по одному на этаж) не было перегородок между встроенными в подиум унитазами типа "очко". Контингент, среди проживающих в студенческой общаге, был очень разный, даже учитывая железные решетки на входе и окнах первого этажа.
Но веселья было, конечно, много, так как студенты
.
Капитальный ремонт в этих общагах начался только в 2000-х.
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1k
Эдуард 7 минут назад
Сейчас не общаги, а праздник! Помню свою ДИИТовскую - кошмар. Но иногда весело было.
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176
Stekr Полчаса назад
Мало, нераскрыто.
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2k
Leonid 38 минут назад
Иннополис
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13k
sonic24a 40 минут назад
Почему плохо? Сейчас проектируются общаги с точно такими же наборками помещений, только исполнение похуже и техника всевозможная уже есть.
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0
Sergei 56 минут назад
студенческие годы- это самый яркий период в жизни. Общага- это вообще нечто на грани фантастики )))
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2k
Vасилич Час назад
Да, было весело, хоть и были некоторые бытовые трудности, типа душевой без двери, а часто и без света, но эти трудности только помогали закаляться))
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782
Максим Макашев 2 часа назад
Согласитесь, что "общежитие - лицо ВУЗа". Чем "богаче" был институт, чем ближе он был к "центру", тем лучше были и общаги. Но, даже и в этом были исключения. Например в Ленинграде общаги медичек и педичек ( пединститут им. Крупской, в просторечии "крупа"), достаточно сильно отличались от других общаг. Я уже не говорю об общагах фабрик и заводов.
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12
Sata33 2 часа назад
Да а что там может поменяться ?
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