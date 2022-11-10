Как в общежитиях жили студенты тогда и сейчас

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Студенты еще со времен СССР жили в общагах. Многие вспоминают это время с ностальгией, другие - как кромешный ад без нормальных условий. Но то было время молодости и экспериментов, полное радости, взлетов и падений. Давайте посмотрим на быт студентов из прошлого и сегодня.
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А вы жили в общаге?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Мне довелось в студенческие времена, начиная с 1994 г , пожить в студенческом общежитии коридорного типа в Уфе. Это так же как на снимках в СССР, только в крайне ужасном состоянии. В каждой из огромных кухонь плита была только одна максимум с двумя работающими конфорками, ремонта не было больше 10 лет, мусор толком не вывозился и место нахождения урны угадывалось по горе отходов, двери в комнаты мягкие и дырками, толщина замазки окон - пара сантиметров, свет, из-за горелой проводки, горел не везде и часть коридоров была тёмной, мылись в раковинах, так как душевые не работали, в туалетах(по одному на этаж) не было перегородок между встроенными в подиум унитазами типа "очко". Контингент, среди проживающих в студенческой общаге, был очень разный, даже учитывая железные решетки на входе и окнах первого этажа.
Но веселья было, конечно, много, так как студенты
.
Капитальный ремонт в этих общагах начался только в 2000-х.
А если ВУЗ по какой-то причине начал строить новое общежитие, то он строит обычный дом с обычными кватирами. Потом заселяет туда и студентов (по нескольку человек в квартире) и преподавателей и аспирантов с семьями. И, в крайнем случае, продать такую недвижимость проще...
А если в комнате еще и доступ к воде есть, то можно вообще на кухню не выходить. Правда, вонища после готовки в комнате будет. Но тут уже от возможностей проветривания все зависит.