Как в общежитиях жили студенты тогда и сейчас

Студенты еще со времен СССР жили в общагах. Многие вспоминают это время с ностальгией, другие - как кромешный ад без нормальных условий. Но то было время молодости и экспериментов, полное радости, взлетов и падений. Давайте посмотрим на быт студентов из прошлого и сегодня.