В Омске задержали мужика, стрелявшего по студентам из винтовки

Ему не понравился шум под окнами и он открыл огонь.
В одном из Омских общежитий сработала пожарная сигнализация и студентов вывели на улицу. Дело было вечером, а молодёжь шумела и не давала спать местным жителям. Вот один из них и появился в окне соседнего дома.
Он расположился на подоконнике, потряс духовой винтовкой и потребовал угомониться, студенты в ответ лишь посмеялись. Тогда стрелок выстрелил по толпе и попал одному юноше в лицо.
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Рана несерьёзная, парню оказали помощь на месте. А «любителя тишины» уже задержали, сейчас с ним работают силовики.
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слышал о духовом ружье, но их всего пять видов: Пукуна, Томеанг, Сарбакан, Сумпитан, Тупак - но все они представляют собой обычную трубку в которую вставляется или маленькая стрела или небольшой заряд и чтоб выстрелить из неё нужно просто дунуть (в первоначальном смысле этого слова).