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В Омске задержали мужика, стрелявшего по студентам из винтовки

В Омске задержали мужика, стрелявшего по студентам из винтовки

Автор:
15 мая 2023 14:27
Сообщество : Криминал
Метки: видео   винтовка   мужик   общежитие   омск   силовики   студенты   шум   
1892
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Ему не понравился шум под окнами и он открыл огонь.

В одном из Омских общежитий сработала пожарная сигнализация и студентов вывели на улицу. Дело было вечером, а молодёжь шумела и не давала спать местным жителям. Вот один из них и появился в окне соседнего дома.

Он расположился на подоконнике, потряс духовой винтовкой и потребовал угомониться, студенты в ответ лишь посмеялись. Тогда стрелок выстрелил по толпе и попал одному юноше в лицо.

Рана несерьёзная, парню оказали помощь на месте. А «любителя тишины» уже задержали, сейчас с ним работают силовики.

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Метки: видео   винтовка   мужик   общежитие   омск   силовики   студенты   шум   
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27  комментариев
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23k
hebpat Час назад
а что такое духовая винтовка?, в первый раз о такой слышу.
слышал о духовом ружье, но их всего пять видов: Пукуна, Томеанг, Сарбакан, Сумпитан, Тупак - но все они представляют собой обычную трубку в которую вставляется или маленькая стрела или небольшой заряд и чтоб выстрелить из неё нужно просто дунуть (в первоначальном смысле этого слова).
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282
устал я от вас 20 минут назад
Не серьёзно. Кучку малолетних дебилов проще всего разгонять обычным взрывпакетом. Пару штук бросаешь и потом можно спокойно спать. Хотя сейчас людишки тревожные пошли, полицию вызовут... Но всяко до приезда тишина будет.
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282
устал я от вас Андрей 15 минут назад
Либераха что ли? Или жизнь из инвалидного кресла видишь?
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4k
Горожанин 22 минуты назад
Слабоумие и нетерпеливость.
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5k
мемфрид 53 минуты назад
А можно было просто окно закрыть
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15k
Совранский Час назад
Как всё сложно, в наше время было проще/быстрее/безобиднее/понятливее

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117
BadMax turyst 37 минут назад
Не обязательно, но жидкость должна быть жёлтого цвета.
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7k
Echo Час назад
студенты в ответ лишь посмеялись, после выстрела смех продолжался ?
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282
устал я от вас Echo 19 минут назад
Так пневмат же. Не громко не больно и рана не страшная.. Хотя если в глаз попадёт...
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282
устал я от вас Echo 13 минут назад
Да ладно... пульку у малолетнего дебила фельдшер вытащит за 5 секунд, а малолетним дебилам это повод возмущаться и пообщаться...
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5k
onebibis Час назад
Глупый поступок стрелять из окна из духовушки. И ущерба не нанёс, но как минимум на административку заработал. Что мешало полицию вызвать по поводу шума под окнами?
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