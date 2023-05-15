В Омске задержали мужика, стрелявшего по студентам из винтовки

В одном из Омских общежитий сработала пожарная сигнализация и студентов вывели на улицу. Дело было вечером, а молодёжь шумела и не давала спать местным жителям. Вот один из них и появился в окне соседнего дома.

Он расположился на подоконнике, потряс духовой винтовкой и потребовал угомониться, студенты в ответ лишь посмеялись. Тогда стрелок выстрелил по толпе и попал одному юноше в лицо.