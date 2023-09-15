В Москве продают 600-метровую квартиру, которая занимает целый этаж

1867
9
Стоимость 25-комнатной жилплощади тоже удивляет.
Квартира находится в пятиэтажке, в районе Коптево. Площадь «недвиги» - 663,2 квадратных метра, она занимает весь второй этаж.
×
×
В доме нет лифта, подъезд выглядит как-то так:
Ну и сама квартира:
Цена жилплощади - 113 626,36 руб. за м². Это 75 357 000 рублей. Много ли желающих откликнулось на это предложение - не сообщают.
Источник:
Ссылки по теме:
- Горы мусора и еда с помойки: из квартиры на востоке Москвы извлекли одичавшего ребенка-маугли
- Интересная жилплощадь в Москве за 67 000 долларов
- В московском ТЦ женщины пытались продать младенца за 60 тысяч рублей
- Москвича через суд признали умершим и захотели продать его квартиру за 72 млн рублей
- В Москве нашли самую дешёвую квартиру, продаётся за 1,9 миллиона рублей
Новости партнёров
реклама
Теорию в МАИ читали, а площадка рядом со стадионом Наука.
А по теме: лентяи могли квартир напилить перегородками.
Или автор не верит в существование 75 миллионов рублей в нищей Москве?