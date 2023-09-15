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В Москве продают 600-метровую квартиру, которая занимает целый этаж

В Москве продают 600-метровую квартиру, которая занимает целый этаж

Автор:
15 сентября 2023 18:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   жилплощадь   квартира   продажа   цена   этаж   
1867
9

Стоимость 25-комнатной жилплощади тоже удивляет.

Квартира находится в пятиэтажке, в районе Коптево. Площадь «недвиги» - 663,2 квадратных метра, она занимает весь второй этаж.

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В доме нет лифта, подъезд выглядит как-то так:

Ну и сама квартира:

Цена жилплощади - 113 626,36 руб. за м². Это 75 357 000 рублей. Много ли желающих откликнулось на это предложение - не сообщают.

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Метки: Москва   жилплощадь   квартира   продажа   цена   этаж   
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12  комментариев
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16k
Patmaz Час назад
Судя по плану, бывшая общага. Для какой-нибудь конторы вполне подойдёт
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1k
K_II_T 3 минуты назад
Помню рядом на водительские права учился.
Теорию в МАИ читали, а площадка рядом со стадионом Наука.

А по теме: лентяи могли квартир напилить перегородками.
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55k
dima423 7 минут назад
Это не квартира а бывшее общежитие, а теперь дешевая гостиница получается) 25 комнат ты по 15-20 тыс с каждой, доход 400+- тыс в мес, плюс гемора вагон... вообще ниочем) Средняя рентабильность щас на рынке комм недвижки %12-14, это как минимум с 75 лямов 750 к в мес чистыми)
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20k
Bill 15 минут назад
Цена за квадрат вполне адекватная. Организация может купить для своих сотрудников. Или отель можно замутить. Что не так?
Или автор не верит в существование 75 миллионов рублей в нищей Москве?
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64k
Александр Ломовицкий 20 минут назад
покупаешь , сдаешь комнаты по 1500 в сутки в год получаешь 13687500 итог за вычетом коммуналки прочей мишуры за 6 лет выходишь в 0 . плюс имеешь готовый гостиничный бизнес в Москве , выгоняешь всех дармоедов копеечных делаешь красивый ремонт и вот цена за номер уже 2500 -5000 . примерно 40 лимонов в год . короче надо брать.
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3k
poбт 24 минуты назад
обычно пишут ох*уительные темы аля "в москве продаются самые маленькие квартиры" когда когда комнаты общаги\малосемейки переделывают, а тут наоборот продают целый этаж оптом и один хрен "квартирой" назвали, только большой
автору говна ведро за щеку
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2
zu4ara Полчаса назад
шлюхарню можно замутить...
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23k
hebpat 40 минут назад
для хостела самое то
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5k
Suvar_ 45 минут назад
бывшая общага, именно в одном из таких я и жил. таких много в этом районе. Посмотрел, это бывшее общежитие Мосинжстроя.
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