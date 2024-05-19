Сколько стоит купить здание ж\д вокзала?

Сколько стоит купить крепость, мы с вами уже знаем, теперь посмотрим на ценник небольшого вокзала в духе сталинского ампира.
Да, такие помещения тоже продаются и покупаются. Лот необычный, но весьма интересный.
Само здание было построено по проекту архитекторов Мезенцева и Шпотова в 1954 году в стиле сталинского ампира. Тут вам и 24 белые колонны по внешней части, внутри 12 колонн розового мрамора, 3 уровня кессонных потолков.
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В 1924 году отсюда проводили в последний путь Ленина, который скончался в усадьбе Горки. В честь 30-й годовщины со дня смерти вождя был открыт вокзал, архитектура которого является ярким примером сталинского ампира.
Здание в 700 м2. Мало? Вот вам еще и мансарда + 350 м2.
Возникает закономерный вопрос - зачем нужно покупать здание старого вокзала? А вот тут уж как фантазия завернется. Нынешний владелец объекта культурного наследия регионального значения предлагает использовать его под торговлю, общепит или сдавать в аренду.
Еще в 2005 году вокзал закрыли, он сильно обветшал, а в 2020 году ОАО «РЖД» выставило его на продажу за 10 миллионов рублей. Итак, интрига интриг: как изменилась цена здания за 4 года?
Та-дам!
Ну что, берем?
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