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Сколько стоит купить здание ж\д вокзала?

Сколько стоит купить здание ж\д вокзала?

Автор:
19 мая 2024 09:13
Сообщество : Жить в России
Метки: Железнодорожный вокзал   Сталинский-ампир   недвижимость   продажа   сколько это стоит   цена   
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Сколько стоит купить крепость, мы с вами уже знаем, теперь посмотрим на ценник небольшого вокзала в духе сталинского ампира.

Да, такие помещения тоже продаются и покупаются. Лот необычный, но весьма интересный.

Само здание было построено по проекту архитекторов Мезенцева и Шпотова в 1954 году в стиле сталинского ампира. Тут вам и 24 белые колонны по внешней части, внутри 12 колонн розового мрамора, 3 уровня кессонных потолков.


В 1924 году отсюда проводили в последний путь Ленина, который скончался в усадьбе Горки. В честь 30-й годовщины со дня смерти вождя был открыт вокзал, архитектура которого является ярким примером сталинского ампира.

Здание в 700 м2. Мало? Вот вам еще и мансарда + 350 м2.


Возникает закономерный вопрос - зачем нужно покупать здание старого вокзала? А вот тут уж как фантазия завернется. Нынешний владелец объекта культурного наследия регионального значения предлагает использовать его под торговлю, общепит или сдавать в аренду.

Еще в 2005 году вокзал закрыли, он сильно обветшал, а в 2020 году ОАО «РЖД» выставило его на продажу за 10 миллионов рублей. Итак, интрига интриг: как изменилась цена здания за 4 года?


Та-дам!

Ну что, берем?

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Метки: Железнодорожный вокзал   Сталинский-ампир   недвижимость   продажа   сколько это стоит   цена   
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3  комментария
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835
Шурман 40 минут назад
В Латвии уже половину продали как и составы , можно уже местные линии запускать , желающих думаю будет много , там скоро вообще будет существовать только 4 города .
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Валерий 10 минут назад
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