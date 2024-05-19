Сколько стоит купить здание ж\д вокзала?

Здание в 700 м2. Мало? Вот вам еще и мансарда + 350 м2.

Возникает закономерный вопрос - зачем нужно покупать здание старого вокзала? А вот тут уж как фантазия завернется. Нынешний владелец объекта культурного наследия регионального значения предлагает использовать его под торговлю, общепит или сдавать в аренду.