Про шпиццу и зону комфорта: первая осеняя подборка каламбуров и лингвошуток

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14. А приходилось ли вам объяснять иностранцу, как в русский язык проникло число 61 (буква ы)?
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Да и баянов здесь больше половины.
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Max, what does р.а.с.п.и.з.д.а с.т.ы.й mean?
Ржали всем офисом.
Для меня это ножка транзистора. Ну, ещё в машине есть такая деталь.
Чаще - кабельный, а также универсальной, по которому кладут трубы водоснабжения, кабели и т.п.
В свое время вращался в среде коллекционеров, так вот они для краткости, назвали друг дуга коллекторами.