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Про шпиццу и зону комфорта: первая осеняя подборка каламбуров и лингвошуток

Про шпиццу и зону комфорта: первая осеняя подборка каламбуров и лингвошуток

Автор:
14 сентября 2023 16:01
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Юмор   вайбер   игра слов   каламбуры   лингвошутки   русский язык   слова   смешно   шпицца   
3590
16

Как приготовить шпиццу, о чём поёт "ДДТ", что находится в зоне комфорта, какую фамилию хочет Анна Позняк - ответы на эти и другие вопросы вы узнаете в нашей новой подборке каламбуров, бережно отобранных из бесконечного потока мемов на нашем канале в Viber.

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Присоединяйтесь к нам в Viber, там ещё больше каламбуров и лингвошуток.

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Метки: Мемы   Юмор   вайбер   игра слов   каламбуры   лингвошутки   русский язык   слова   смешно   шпицца   
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23  комментария
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302
mechatron Час назад
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34k
Korolev Минуту назад
Комментарий к фото
Можно просто поменять фамилию на какую хочешь. Замуж при этом не обязательно выходить. Не благодарите...
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34k
Korolev 5 минут назад
Комментарий к фото
ПМ...
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21k
Dobrovit 12 минут назад
Правильно не осеняя, а осення... ))
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60k
pynh 12 минут назад
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6k
Владимир 16 минут назад
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Ну,не знаю, по мне так это часть транзистора
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40k
Notan Blaine 42 минуты назад
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Все просто, нужно найти подобные слова в их языке, что звучат примерно одинаково, но значит разное. Вроде английского пиво-пчела.
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14k
Ivan 44 минуты назад
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56
vvv 52 минуты назад
Я автора этого текста mouth ibal. Ibo [мат] так писать
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2k
Vergüenza Ajena Час назад
"первая осеняя подборка" спустя полмесяца???
Да и баянов здесь больше половины.
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1k
Выхухоль (Нагайна) Час назад
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Когда-то уже была шуточка:
- Здесь нет машины апельсинового цвета!
- Вас ожидает опель синего цвета.
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19
Артем Гундарев Час назад
14. В бытность работал в немецкой компании и мои коллеги между собой раговаривали в машине одножды при немецом коллеги (ни немецкого ни англиского не знали). Когда приехали они в офис ко мне подошёл немецкий коллега и спросил:
Max, what does р.а.с.п.и.з.д.а с.т.ы.й mean?
Ржали всем офисом.
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34k
koleos72 Час назад
Потому что китайцы уважают искренних и честных людей!

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30k
Григорий Час назад
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9k
Regerald Час назад


Для меня это ножка транзистора. Ну, ещё в машине есть такая деталь.
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6k
Hugo_RnD Час назад
"14. А приходилось ли вам объяснять иностранцу, как в русский язык проникла цифра 61 (буква ы)?"(с) - 61 - это число, состоящее из цифры 6 и цифры 1.
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24
r3mba4 Hugo_RnD 57 минут назад
из числа 6 и цифры 1.)))
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55k
dima423 2 часа назад
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Из зоны комфорта никто не убегает, поэтом вертухаи и "вот это все" там не требуются)
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55k
dima423 2 часа назад
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Есть тут тролли 80+ лвл? Надо такое написать напротив мечети))
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55k
dima423 2 часа назад
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Анна в 38 лет тебе уже поздняк метаца за итальянцами)
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