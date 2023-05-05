Майская подборка каламбуров и лингвошуток

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Из этого поста вы узнаете, как надо сворачивать горы и как не надо отмечать майские праздники, как выглядит омерзительная восьмёрка и субмарина. Также в этом посте вас ждёт надёжный, как швейцарские часы бизнес-план.
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16. Будьте бдительны, сообщайте в соответствующие органы о подозрительных сатурнах в вашем доме
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