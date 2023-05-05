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Майская подборка каламбуров и лингвошуток

Майская подборка каламбуров и лингвошуток

Автор:
05 мая 2023 17:32
Сообщество : Юмор
Метки: Анекдоты   Мемы   Твиттер   Юмор   каламбуры   лингвошутки   русский язык   смех   смешно   шутки   
2458
20

Из этого поста вы узнаете, как надо сворачивать горы и как не надо отмечать майские праздники, как выглядит омерзительная восьмёрка и субмарина. Также в этом посте вас ждёт надёжный, как швейцарские часы бизнес-план.

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Кстати, у нас есть целая мемная подборка о намёках.



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Метки: Анекдоты   Мемы   Твиттер   Юмор   каламбуры   лингвошутки   русский язык   смех   смешно   шутки   
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5  комментариев
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5k
satra Час назад
Душнила ON.
На 19 ацтеки.
Душнила OFF.
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6k
sedoisever 12 минут назад
А "Вальс"-то туповат. Не во все игрушки можно выиграть.
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26k
Егор 36 минут назад
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