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Странные голубые огни были замечены в небе перед землетрясением в Марокко

Странные голубые огни были замечены в небе перед землетрясением в Марокко

Автор:
14 сентября 2023 15:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   вспышки   загадочные огни   землетрясение   землетрясение в Марокко   огни землетрясения   редкое явление   феномен   
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Незадолго до начала стихийного бедствия на востоке Марокко в небе появились яркие вспышки света. Это загадочное явление называют «огнями землетрясения». Никто не знает точно природу этих огней и долгое время их считали мифом. Однако видеоролики, снятые местными жителями, подтверждают существование этого феномена.


Напомним, в минувшую пятницу в Высоких Атласских горах произошло землетрясение магнитудой 6.8 балла. Погибли около 2900 человек и примерно 5500 человек получили травмы.


В социальных сетях тем временем начали появляться видеоролики, показывающие часы и минуты до начала катаклизма, и на них можно заметить голубые вспышки света на небе.



Интересно, что научно существование «огней землетрясения» не доказано, однако они упоминаются в легендах разных народов и даже в некоторых древних письменных источниках. В наши дни можно полагаться на растущее число видеосвидетельств, записи камер видеонаблюдения и видеоролики очевидцев землетрясений. Огни эти могут быть разных форм и цветов, от розовых и голубых до ярко-фиолетовых.



Похожие вспышки в небе видели перед землетрясением 2007 года в Перу, незадолго до землетрясения в китайской провинции Сычуань в 2008 году, перед землетрясением 2021 года в Мехико, землетрясением 2022 года в Японии, а также в феврале этого года в Турции и Сирии.


Самая популярная гипотеза говорит о том, что эти огни связаны с некой формой статического электричества на фоне мощной сейсмической активности.


Геофизик Фридеманн Фройнд из Института SETI вместе с коллегами еще в 2014 году изучил 65 сообщений об «огнях землетрясения» в Америке и Европе, собранных с 1600-х годов. Выяснилось, что в 85 процентах случаев огни фиксировались вблизи разломов земной коры до или во время землетрясения.


Учёные пришли к выводу, что эти вспышки — сложная форма статического электричества, вызванная трением тектонических плит друг о друга и возникающим электрическим разрядом. Они предполагают, что в земной коре активируются электрические заряды, которые ионизируют выходящие на поверхность молекулы воздуха. Однако это лишь гипотеза, с которой согласны не все исследователи.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   вспышки   загадочные огни   землетрясение   землетрясение в Марокко   огни землетрясения   редкое явление   феномен   
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2  комментария
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55k
dima423 41 минуту назад
В турции перед землетрясением тоже были такие огни кстати) ...на видео было
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pynh Полчаса назад
Просто кто-то затестил новый фонарик с алика
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