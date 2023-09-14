Странные голубые огни были замечены в небе перед землетрясением в Марокко

Незадолго до начала стихийного бедствия на востоке Марокко в небе появились яркие вспышки света. Это загадочное явление называют «огнями землетрясения». Никто не знает точно природу этих огней и долгое время их считали мифом. Однако видеоролики, снятые местными жителями, подтверждают существование этого феномена.
Напомним, в минувшую пятницу в Высоких Атласских горах произошло землетрясение магнитудой 6.8 балла. Погибли около 2900 человек и примерно 5500 человек получили травмы.
В социальных сетях тем временем начали появляться видеоролики, показывающие часы и минуты до начала катаклизма, и на них можно заметить голубые вспышки света на небе.
Интересно, что научно существование «огней землетрясения» не доказано, однако они упоминаются в легендах разных народов и даже в некоторых древних письменных источниках. В наши дни можно полагаться на растущее число видеосвидетельств, записи камер видеонаблюдения и видеоролики очевидцев землетрясений. Огни эти могут быть разных форм и цветов, от розовых и голубых до ярко-фиолетовых.
Похожие вспышки в небе видели перед землетрясением 2007 года в Перу, незадолго до землетрясения в китайской провинции Сычуань в 2008 году, перед землетрясением 2021 года в Мехико, землетрясением 2022 года в Японии, а также в феврале этого года в Турции и Сирии.
Самая популярная гипотеза говорит о том, что эти огни связаны с некой формой статического электричества на фоне мощной сейсмической активности.
Геофизик Фридеманн Фройнд из Института SETI вместе с коллегами еще в 2014 году изучил 65 сообщений об «огнях землетрясения» в Америке и Европе, собранных с 1600-х годов. Выяснилось, что в 85 процентах случаев огни фиксировались вблизи разломов земной коры до или во время землетрясения.
Учёные пришли к выводу, что эти вспышки — сложная форма статического электричества, вызванная трением тектонических плит друг о друга и возникающим электрическим разрядом. Они предполагают, что в земной коре активируются электрические заряды, которые ионизируют выходящие на поверхность молекулы воздуха. Однако это лишь гипотеза, с которой согласны не все исследователи.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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