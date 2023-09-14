Странные голубые огни были замечены в небе перед землетрясением в Марокко

Напомним, в минувшую пятницу в Высоких Атласских горах произошло землетрясение магнитудой 6.8 балла. Погибли около 2900 человек и примерно 5500 человек получили травмы.

В социальных сетях тем временем начали появляться видеоролики, показывающие часы и минуты до начала катаклизма, и на них можно заметить голубые вспышки света на небе.