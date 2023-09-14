Испанский водопроводчик обнаружил золотые ожерелья возрастом 2500 лет

По словам Анхеля Вилья, эти артефакты чрезвычайно важны, поскольку позволяют узнать немного больше об обычаях того времени, его технологиях, культуре и социальной организации.

Археологи считают, что возраст украшений вряд ли превышает 2500 лет. Торки обычно изготавливали из дорогих материалов, чаще всего их носила кельтская и германская знать.

"Оба изделия сконцентрировали в себе все техники, которые применяли ювелиры того времени: литье, филигрань, зернение и сварка, в сочетании с эстетическими и геометрическими мотивами и стилями. Благодаря чему мы можем приступить к изучению других изделий, в подлинности которых мы не были уверены", - сказал эксперт.