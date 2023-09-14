Испанский водопроводчик обнаружил золотые ожерелья возрастом 2500 лет

29 августа Серхио Нарсианди ремонтировал трубы в муниципалитете Каванди (Астурия, северо-запад Испании), когда заметил среди камней золотое ожерелье. Подняв сверкающий предмет, он понял, что это торк - древнее шейное украшение, которое обычно носили представители знати.
Затем Серхио обнаружил еще одно украшение. Испанец сообщил о своей находке властям, и вскоре прибыли специалисты из Археологического музея Астурии Мария Антония Педрегаль и Анхель Вилья, а также профессор Кантабрийского университета Пабло Ариас Кабаль.
"Эта находка раскроет нам многие тайны, - заявили в интервью газете El Pais исследователи. - Мы заглянем в историю железного века, которая была скрыта все это время. Мы впервые знаем точное происхождение двух столь ценных предметов, являвшихся символом престижа в доримских общинах".
По словам Анхеля Вилья, эти артефакты чрезвычайно важны, поскольку позволяют узнать немного больше об обычаях того времени, его технологиях, культуре и социальной организации.
Археологи считают, что возраст украшений вряд ли превышает 2500 лет. Торки обычно изготавливали из дорогих материалов, чаще всего их носила кельтская и германская знать.
"Оба изделия сконцентрировали в себе все техники, которые применяли ювелиры того времени: литье, филигрань, зернение и сварка, в сочетании с эстетическими и геометрическими мотивами и стилями. Благодаря чему мы можем приступить к изучению других изделий, в подлинности которых мы не были уверены", - сказал эксперт.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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так теперь ещё и сокровища искать начнут...
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Это очень похоже на текст задачки из учебника.