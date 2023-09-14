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Испанский водопроводчик обнаружил золотые ожерелья возрастом 2500 лет

Испанский водопроводчик обнаружил золотые ожерелья возрастом 2500 лет

Автор:
14 сентября 2023 14:55
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: Водопроводчик   Испания   золото   находка   ожерелье   торк   
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29 августа Серхио Нарсианди ремонтировал трубы в муниципалитете Каванди (Астурия, северо-запад Испании), когда заметил среди камней золотое ожерелье. Подняв сверкающий предмет, он понял, что это торк - древнее шейное украшение, которое обычно носили представители знати.

Затем Серхио обнаружил еще одно украшение. Испанец сообщил о своей находке властям, и вскоре прибыли специалисты из Археологического музея Астурии Мария Антония Педрегаль и Анхель Вилья, а также профессор Кантабрийского университета Пабло Ариас Кабаль.

"Эта находка раскроет нам многие тайны, - заявили в интервью газете El Pais исследователи. - Мы заглянем в историю железного века, которая была скрыта все это время. Мы впервые знаем точное происхождение двух столь ценных предметов, являвшихся символом престижа в доримских общинах".

По словам Анхеля Вилья, эти артефакты чрезвычайно важны, поскольку позволяют узнать немного больше об обычаях того времени, его технологиях, культуре и социальной организации.

Археологи считают, что возраст украшений вряд ли превышает 2500 лет. Торки обычно изготавливали из дорогих материалов, чаще всего их носила кельтская и германская знать.

"Оба изделия сконцентрировали в себе все техники, которые применяли ювелиры того времени: литье, филигрань, зернение и сварка, в сочетании с эстетическими и геометрическими мотивами и стилями. Благодаря чему мы можем приступить к изучению других изделий, в подлинности которых мы не были уверены", - сказал эксперт.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Водопроводчик   Испания   золото   находка   ожерелье   торк   
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17  комментариев
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20k
alexis 51 минуту назад
А на причитающееся вознаграждение, по совету друзей, купит автомобиль сеат, последней модели.
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30k
Григорий 15 минут назад
И большое спасибо водопроводчику, а также грамота от мэра города.
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7k
Pravednik84 22 минуты назад
Это же "основы жизни", которые носят чатлане.
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723
Жизнь 52 минуты назад
мало того, что немецкое кино пропагандирует сантехников-водопроводчиков
так теперь ещё и сокровища искать начнут...
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3k
Nigilist Час назад
Сантехник нашел железяку, курнул, его торкнуло, и он сразу понял, что это не железяка, а торк!
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127
Alex Roland Час назад
"он понял, что это торк " ... вот прямо Сразу и понял ... и что именно торк ... образованные у них сантехники ...
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6k
fin4all Час назад
А в Испании все водопродчики разбираются в археологии и сразу понимают, что это не какая-то железная херня, а торк?
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