На раскопках в Испании нашли каменный пенис

Во время раскопок у башни Мейра в испанском городе Рио-де-Виго археологи нашли каменный пенис. Оказалось, у камня размером 15 сантиметров было особое назначение.
Археологи обнаружили каменный пенис во время раскопок у башни Мейра, в городе Рио-де-Виго на северо-западе Испании. Башню снесли в 1476 году, во время восстаний Ирмандиньо, когда крестьяне восстали против испанской знати. По мнению экспертов, фаллическая символика камня была связана с насильственными восстаниями этой эпохи. Такая символика обычно часто встречается в доисторических артефактах, но она менее распространена в находках средневековья - поэтому находка удивила исследователей.
Оказалось, что это точильный камень. С его помощью затачивали оружие при подготовке к сражениям во время войны Ирмандиньо в Испании. По словам археологов из Arbore Arqueoloxía, подобные точильные камни из средневековья имели разную форму. Артефакт нашли среди других предметов в руинах башни, включая керамику и каменные веретена.
"Камень отражает символическую связь между насилием, оружием и мужественностью. Как мы знаем, фаллическая символика существовала в средние века, но присутствует в нашей культуре и сегодня," - рассказал археолог Дарио Пенья.
Раскопки на месте разрушенной башни начались около 3 лет назад. На первом этапе раскопок археологи раскопали и восстановили башню, и только в прошлом году специалисты начали раскапывать окружающую башню территорию. Археологи планируют продолжить работы на этом месте, предварительно получив разрешение от землевладельцев в местном муниципалитете Моанья.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
Пенис каменный нашли...
Даже в школу не пошли!