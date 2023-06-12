На раскопках в Испании нашли каменный пенис

Археологи обнаружили каменный пенис во время раскопок у башни Мейра, в городе Рио-де-Виго на северо-западе Испании. Башню снесли в 1476 году, во время восстаний Ирмандиньо, когда крестьяне восстали против испанской знати. По мнению экспертов, фаллическая символика камня была связана с насильственными восстаниями этой эпохи. Такая символика обычно часто встречается в доисторических артефактах, но она менее распространена в находках средневековья - поэтому находка удивила исследователей.