FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10435 постов • 1436 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
На раскопках в Испании нашли каменный пенис

На раскопках в Испании нашли каменный пенис

Автор:
12 июня 2023 21:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Испания   артефакты   археологи   археология   в мире   интересное   находка   находки   раскопки   фото   
1663
4

Во время раскопок у башни Мейра в испанском городе Рио-де-Виго археологи нашли каменный пенис. Оказалось, у камня размером 15 сантиметров было особое назначение.

Археологи обнаружили каменный пенис во время раскопок у башни Мейра, в городе Рио-де-Виго на северо-западе Испании. Башню снесли в 1476 году, во время восстаний Ирмандиньо, когда крестьяне восстали против испанской знати. По мнению экспертов, фаллическая символика камня была связана с насильственными восстаниями этой эпохи. Такая символика обычно часто встречается в доисторических артефактах, но она менее распространена в находках средневековья - поэтому находка удивила исследователей.

Оказалось, что это точильный камень. С его помощью затачивали оружие при подготовке к сражениям во время войны Ирмандиньо в Испании. По словам археологов из Arbore Arqueoloxía, подобные точильные камни из средневековья имели разную форму. Артефакт нашли среди других предметов в руинах башни, включая керамику и каменные веретена.


"Камень отражает символическую связь между насилием, оружием и мужественностью. Как мы знаем, фаллическая символика существовала в средние века, но присутствует в нашей культуре и сегодня," - рассказал археолог Дарио Пенья.

Раскопки на месте разрушенной башни начались около 3 лет назад. На первом этапе раскопок археологи раскопали и восстановили башню, и только в прошлом году специалисты начали раскапывать окружающую башню территорию. Археологи планируют продолжить работы на этом месте, предварительно получив разрешение от землевладельцев в местном муниципалитете Моанья.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Испания   артефакты   археологи   археология   в мире   интересное   находка   находки   раскопки   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
81
дмитрий Час назад
Похоже,что просто естественный износ оселка. А учëные тут же придумывать теории. И что по этому поводу сказал бы дедушка Фрейд?)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Kucher 8 минут назад
"Девки в озере купались..."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
Соломей 10 минут назад
На никифоридиса похож
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Олег Полчаса назад
ёб-ушки-воробушки..... я такой в Сочи находил.... выбросил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
270
устал я от вас Полчаса назад
Китайский судя по размеру.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
zu4ara Полчаса назад
Да это просто самотык какой ни будь богачки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Довер Иванович 36 минут назад
Да что сразу пенис, Может это такая отвертка была у них.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Shtoppi 43 минуты назад
ну и ну!!! вот это ДА!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Matrosskin 53 минуты назад
Какая-то куёвая находка...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
109k
parallax Час назад
Всего лишь руины древнего Секс-шопа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
92k
sapér Vodička Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
CruelAsm Час назад
Археологи копались,
Пенис каменный нашли...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
BenderRodriguez Час назад
Похоже, крестьяне хотели преподнести это знати вместо налогов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

88194



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Бюджетный компактный планшет Oukitel OKT3 на базе Android 13.0
Бюджетный компактный планшет Oukitel OKT3 на базе Android 13.0
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда в детстве звонишь маме на работу

Лучшие демотиваторы
Примерно так выглядит дизтопливо на поверхности воды

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#новости#кино#комментарии#подборка
#в мире#история#животные#СССР#Приколы#пожар
#Юмор#интересно#картинки#будущее#факты#спасение
OUKITEL WP26 - смартфон для активных пользователей с кемпинговым фонариком OUKITEL WP26 - смартфон для активных пользователей с кемпинговым фонариком Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться