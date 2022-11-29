Археологи нашли мумию, чье молчание - золото

Об открытии было объявлено на странице Министерства туризма и древностей Египта в Facebook*. Пока не объявлено, сколько мумий было найдено и у скольких из них были золотые языки. Новые находки были обнаружены в свежеизученной зоне археологического комплекса Квайсана, который включает в себя древние гробницы, относящиеся к разным периодам времени. Министерство рассказало, что три разных уровня на территории комплекса демонстрируют разные обычаи захоронения.