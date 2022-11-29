Археологи нашли мумию, чье молчание - золото

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Археологи обнаружили в Египте древние гробницы с мумиями, во рту каждой из которых находился настоящий клад. Бальзамировщики вложили им во рты золотые языки!
Египетские археологи обнаружили древние гробницы с мумиями с золотыми языками во рту, олицетворяющими, по словам ученых, возможный мифологический символ загробной жизни. Власти Египта говорят, что несколько мумий были найдены в некрополе Кевайсна, известном месте захоронения в Египте с сотнями гробниц из разных периодов истории страны.
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Ученые говорят, что настоящие языки умерших были удалены во время бальзамирования и заменены золотыми предметами, чтобы умерший мог говорить с Осирисом в загробной жизни.
В египетской мифологии Осирис — владыка подземного мира и судья мертвых, а также один из самых важных богов Древнего Египта.
Об открытии было объявлено на странице Министерства туризма и древностей Египта в Facebook*. Пока не объявлено, сколько мумий было найдено и у скольких из них были золотые языки. Новые находки были обнаружены в свежеизученной зоне археологического комплекса Квайсана, который включает в себя древние гробницы, относящиеся к разным периодам времени. Министерство рассказало, что три разных уровня на территории комплекса демонстрируют разные обычаи захоронения.
Золотые языки, сделанные из фольги, часто встречаются у древнеегипетских мумий. В феврале прошлого года исследователи сообщили об обнаружении мумии с золотым языком в Тапосирис Магна, 2000-летнем захоронении в Египте.
Храм Тапосирис Магна, название которого означает «великая гробница Осириса», расположен недалеко от египетского города Александрия, когда-то столицы страны. Это также предполагаемое местонахождение захоронения Клеопатры, последнего египетского фараона и одной из самых известных цариц в истории. Ранее археологи обнаружили под храмом подземный туннель, который, вероятно, ведет к ее давно потерянной гробнице.
Два года назад египетские археологи сообщили об обнаружении мумий двух высокопоставленных древних египтян, мужчины и женщины. Эти мумии плохо сохранились, потому что в гробницу просочилась вода. Но изначально они были покрыты сусальным золотом, - роскошь, предназначенная только для высших членов общественной элиты. Ученые предполагают, что они лично общались с Клеопатрой.
Ранее в этом году другая группа исследователей заявила, что они нашли самые старые из известных мумий в долине Садо в Португалии, возраст которых составляет 8000 лет.
Однако другие ученые оспаривают данное заявление. Ведь мягкие ткани у тел из долины Садо не сохранились, тела полностью скелетированы, а это означает, что они больше не находятся в мумифицированном состоянии. Ведь формально мумия — это мертвый человек или животное, у которых сохранились мягкие ткани и органы.
* Запрещены в РФ
Источник: — переведено специально для fishki.net
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