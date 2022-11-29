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Археологи нашли мумию, чье молчание - золото

Археологи нашли мумию, чье молчание - золото

Автор:
29 ноября 2022 16:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   археология   гробницы   египет   золото   мумии   находка   новости   языки   
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Археологи обнаружили в Египте древние гробницы с мумиями, во рту каждой из которых находился настоящий клад. Бальзамировщики вложили им во рты золотые языки!
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* Запрещены в РФ

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   археология   гробницы   египет   золото   мумии   находка   новости   языки   
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1  комментарий
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Виталий 19 минут назад
Археологи нашли что-то древнее, а потом бац и COVID-20.
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