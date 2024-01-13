Крупнейшие в России запасы золота обнаружены на Чукотке

Дочернее предприятие "Эльконский ГМК" выиграло аукцион на геологическое изучение, разведку и добычу на месторождении Совином в марте 2020 года. Поначалу прогнозировали, что в месторождении будет около 10 тонн золота, однако фактический объем оказался гораздо больше. В настоящее время считается, что это крупнейшее месторождение золота, обнаруженное в России с 1991 года.

Госкомиссия по запасам твердых полезных ископаемых Роснедр подтвердила открытие запасов. Планируется завершить строительство и запуск горно-обогатительного производства к концу 2028 года, а компания намерена достигнуть проектной мощности к 2029 году.

Месторождение Совиное расположено в северной части Чукотского автономного округа у берега Чукотского моря и является частью Пильхинкууль-Рывеемского золотоносного узла, который включает более 30 месторождений россыпного золота и три рудных поля.