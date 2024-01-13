Крупнейшие в России запасы золота обнаружены на Чукотке

Эту находку сделала компания "Атомредметзолото" (АРМЗ), которая является горнорудным дивизионом госкорпорации "Росатом".
Дочернее предприятие "Эльконский ГМК" выиграло аукцион на геологическое изучение, разведку и добычу на месторождении Совином в марте 2020 года. Поначалу прогнозировали, что в месторождении будет около 10 тонн золота, однако фактический объем оказался гораздо больше. В настоящее время считается, что это крупнейшее месторождение золота, обнаруженное в России с 1991 года.
Госкомиссия по запасам твердых полезных ископаемых Роснедр подтвердила открытие запасов. Планируется завершить строительство и запуск горно-обогатительного производства к концу 2028 года, а компания намерена достигнуть проектной мощности к 2029 году.
Месторождение Совиное расположено в северной части Чукотского автономного округа у берега Чукотского моря и является частью Пильхинкууль-Рывеемского золотоносного узла, который включает более 30 месторождений россыпного золота и три рудных поля.
По словам генерального директора "Эльконского ГМК", планируется развитие энергетической инфраструктуры, постройка посадочной полосы, автомобильных дорог, морского причала, а также строительство первой в мире атомной станции малой мощности (АСММ) с реакторной установкой "Шельф-М" мощностью до 10 МВт.
Для создания горнорудного кластера на базе месторождения Совиное и рудных полей Рывеем и Дор, горнорудный дивизион "Росатома" уже вложил более 1 миллиарда рублей. По планам, общий объем капитальных вложений в проект составит около 20 миллиардов рублей
"Росатом" отметил, что для такого масштабного проекта будет построена АСММ. Атомная станция будет обеспечивать энергией не только месторождение, но и прилегающие рудные поля и жилой поселок Ленинградский. Срок службы электростанции составит 60 лет.
"Эльконский ГМК" владеет активами в Якутии и на Чукотке (якутский горнопромышленный кластер включает рудные месторождения золота Северное и зону Южная). В настоящее время компания уже занимается добычей золота на месторождении Северное, где в 2022 году было добыто 0,5 тонны золота.
При годовом производстве 3 тонн золота или немного больше, доля АРМЗ в общей добыче драгоценных металлов в России не превысит 1%. Учитывая относительную фрагментированность добычи золота в стране, АРМЗ может занять место в топ-15 российских золотодобывающих компаний.
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