Житель Ингушетии нашел в Якутии 16 золотых слитков

Ну, это он так говорит.
В Оймяконском районе Якутии сотрудники ФСБ совместно с полицейскими задержали жителя Ингушетии, который прятал в кузове автомобиля 16 золотых слитков круглой формы. По словам задержанного, драгоценный метал весом 8 кг и стоимостью 41 млн рублей он случайно нашёл у автодороги "Колыма", когда ехал по маршруту Усть-Нера — Магадан. В правдивости этой версии разберутся следователи. А что касается незаконной перевозки и хранения золота, то тут придётся отвечать по закону.
Согласно российским законам, человек обязан сообщить в правоохранительные органы о находке ценных предметов. Мужчина же этого не сделал. И вместо 40 миллионов рублей заработал уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК РФ. Теперь "счастливому" жителю Ингушетии грозит до 5 лет лишения свободы.
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