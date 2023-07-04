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Житель Ингушетии нашел в Якутии 16 золотых слитков

Житель Ингушетии нашел в Якутии 16 золотых слитков

Автор:
04 июля 2023 18:36
Сообщество : Криминал
Метки: МВД   ФСБ   Якутия   золото   находка   слитки   статья   
952
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Ну, это он так говорит.

В Оймяконском районе Якутии сотрудники ФСБ совместно с полицейскими задержали жителя Ингушетии, который прятал в кузове автомобиля 16 золотых слитков круглой формы. По словам задержанного, драгоценный метал весом 8 кг и стоимостью 41 млн рублей он случайно нашёл у автодороги "Колыма", когда ехал по маршруту Усть-Нера — Магадан. В правдивости этой версии разберутся следователи. А что касается незаконной перевозки и хранения золота, то тут придётся отвечать по закону.

Согласно российским законам, человек обязан сообщить в правоохранительные органы о находке ценных предметов. Мужчина же этого не сделал. И вместо 40 миллионов рублей заработал уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК РФ. Теперь "счастливому" жителю Ингушетии грозит до 5 лет лишения свободы.

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Метки: МВД   ФСБ   Якутия   золото   находка   слитки   статья   
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3  комментария
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Сергей 53 минуты назад
Ингушанин то свои 5лет получит, а вот тут главное чтобы вещьдоки не пропали пока суть да дело.
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663
figurist 17 минут назад
катастрофа, для ингушзолота
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13k
Djeff 46 минут назад
А мог бы, по совету друзей "москвич" купить, новую модель!
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