Эмигрант более 20 раз симулировал сердечный приступ, чтобы не платить по счетам в ресторане

По меньшей мере 20 испанских ресторанов стали жертвами эмигранта из Литвы. Непризнанный актёр делал заказы, а когда расправлялся с ними, симулировал сердечный приступ, падая на пол.

Большинство пострадавших от мошенника ресторанов находятся в курортной Коста-Бланке. Тамошние сотрудники общепита не единожды сталкивались с разного рода аферами, поэтому выработали защитный механизм — пострадавший ресторатор рассылает своим коллегам фото мошенника, чтобы бы те были предупреждены о его выходках. Тем не менее хитрый литовец успел бесплатно откушать как минимум в двух десятках ресторанов. Впрочем, их могло быть и больше — официанты некоторых, опираясь на "ориентировку", отказывались подавать заказ наглому халявщику.