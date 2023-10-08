Эмигрант более 20 раз симулировал сердечный приступ, чтобы не платить по счетам в ресторане

Рестораторы в ярости, ведь хитрого литовца отправили в изолятор всего на 42 дня.
По меньшей мере 20 испанских ресторанов стали жертвами эмигранта из Литвы. Непризнанный актёр делал заказы, а когда расправлялся с ними, симулировал сердечный приступ, падая на пол.
Большинство пострадавших от мошенника ресторанов находятся в курортной Коста-Бланке. Тамошние сотрудники общепита не единожды сталкивались с разного рода аферами, поэтому выработали защитный механизм — пострадавший ресторатор рассылает своим коллегам фото мошенника, чтобы бы те были предупреждены о его выходках. Тем не менее хитрый литовец успел бесплатно откушать как минимум в двух десятках ресторанов. Впрочем, их могло быть и больше — официанты некоторых, опираясь на "ориентировку", отказывались подавать заказ наглому халявщику.
"Это было очень театрально, он притворился, что падает в обморок, и резко опустился на пол", — рассказал менеджер одного из ресторанов, добавив, что приступ он начал симулировать после двух стаканов хорошего виски.
В итоге мужчину задержали полицейские, но рестораторы недовольны. В тюрьме он проведёт всего 42 дня, поскольку ущерб, который он нанёс, по местным меркам считается незначительным. Владельцы ресторанов опасаются, что вскоре литовский актёр наведается к ним вновь.
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