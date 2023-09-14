В каком состоянии находятся тротуары в некоторых районах Нью-Йорка

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Популярный американский блогер и режиссер Кейси Нейстат снял видеоролик, в котором показал состояние тротуаров в одном из районов Нью-Йорка.
На некоторых улицах в Нью-Йорке стоит быть предельно осторожным. И речь сейчас вовсе не о преступниках.
Блогер наступил на потрескавшуюся поверхность на одной из улиц и снял образовавшийся провал. Мужчина опустил камеру в дыру и запечатлел подземные коммуникации.
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Или хотя бы прогуляется по набережной Яузы.
Узнает, что такое на самом деле плохие дороги и тротуары...