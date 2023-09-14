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В каком состоянии находятся тротуары в некоторых районах Нью-Йорка

В каком состоянии находятся тротуары в некоторых районах Нью-Йорка

Автор:
14 сентября 2023 09:07
Метки: Видео   Кейси Нейстат   Нью-Йорк   США   провал   тротуар   
884
1
1

Популярный американский блогер и режиссер Кейси Нейстат снял видеоролик, в котором показал состояние тротуаров в одном из районов Нью-Йорка.

На некоторых улицах в Нью-Йорке стоит быть предельно осторожным. И речь сейчас вовсе не о преступниках.

Блогер наступил на потрескавшуюся поверхность на одной из улиц и снял образовавшийся провал. Мужчина опустил камеру в дыру и запечатлел подземные коммуникации.

Источник:

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Метки: Видео   Кейси Нейстат   Нью-Йорк   США   провал   тротуар   
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6  комментариев
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3k
poбт 58 минут назад
все знают что там должны сидеть черепашки ниндзя
на видео их нет - очередной фейк российской пропэганды
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1
гыыыы 3 минуты назад
это что . кто ездит в nyc метро тот в цирке не смеётся ...
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7k
vasilykopkov 5 минут назад
Подумаешь, пусть приедет к нам и проедется по Терской области
Или хотя бы прогуляется по набережной Яузы.
Узнает, что такое на самом деле плохие дороги и тротуары...
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35k
АнтонПолднев 52 минуты назад
Собянина на них нет. Распоясались..
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10k
Том Сойер 57 минут назад
Без слов.....

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