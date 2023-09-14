В каком состоянии находятся тротуары в некоторых районах Нью-Йорка

На некоторых улицах в Нью-Йорке стоит быть предельно осторожным. И речь сейчас вовсе не о преступниках.

Блогер наступил на потрескавшуюся поверхность на одной из улиц и снял образовавшийся провал. Мужчина опустил камеру в дыру и запечатлел подземные коммуникации.