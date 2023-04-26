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До и после: 30 впечатляющих трансформаций комнат после ремонта

До и после: 30 впечатляющих трансформаций комнат после ремонта

Автор:
26 апреля 2023 21:03
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: дизайн   до и после   идеи   мебель   переделки   подборка   ремонт   трансформации   трансформация   фото   
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Любой комнате или квартире можно дать вторую жизнь. В этом могут помочь мелочи — переклеить обои или повесить новые полки, — а иногда не помешает и глобальная трансформация. Зато как будет радовать глаз! Взглянем на крутые примеры переделок комнат, которые, возможно, и вас вдохновят на перемены.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   до и после   идеи   мебель   переделки   подборка   ремонт   трансформации   трансформация   фото   
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1  комментарий
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Dobry vojak Svejk Полчаса назад
Мне нравится зелёный, но захреначить всё в тёмно-зелёный это перебор. Мрачно.
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