До и после: 30 впечатляющих трансформаций комнат после ремонта

Любой комнате или квартире можно дать вторую жизнь. В этом могут помочь мелочи — переклеить обои или повесить новые полки, — а иногда не помешает и глобальная трансформация. Зато как будет радовать глаз! Взглянем на крутые примеры переделок комнат, которые, возможно, и вас вдохновят на перемены.