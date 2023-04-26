До и после: 30 впечатляющих трансформаций комнат после ремонта

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Любой комнате или квартире можно дать вторую жизнь. В этом могут помочь мелочи — переклеить обои или повесить новые полки, — а иногда не помешает и глобальная трансформация. Зато как будет радовать глаз! Взглянем на крутые примеры переделок комнат, которые, возможно, и вас вдохновят на перемены.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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