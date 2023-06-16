Как бункеры для зерна переделали в стильное жильё

Это необычное жилище в бункерах для зерна находится в городе Одесса, штат Вашингтон, США. Его стоимость - 1,6 млн долларов (135 млн рублей). Вы можете подумать: "И кому придёт в голову купить четыре зернохранилища в поле за такие деньги?", но это - не простые бункеры для зерна. Нынешний владелец, местный охотник, купил четыре бункера за 100 000 долларов (8,4 млн рублей), и переоборудовал их в стильный дом, потратив около 500 000 долларов (45 млн рублей).