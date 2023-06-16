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Как бункеры для зерна переделали в стильное жильё

Как бункеры для зерна переделали в стильное жильё

Автор:
16 июня 2023 15:49
Сообщество : Строитель
Метки: бункер   бункеры   дизайн   до и после   дом   жилье   интересное   переделки   трансформация   фото   
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В сельской местности Вашингтона есть один уникальный дом, который сделали внутри бункеров для хранения зерна. Внешне он выглядит крайне неприметным — но на это и был расчёт автора проекта. Сегодняшняя стоимость этого необычного жилища — 1,6 млн долларов (135 млн рублей). Посмотрим, как оно выглядит!

Это необычное жилище в бункерах для зерна находится в городе Одесса, штат Вашингтон, США. Его стоимость - 1,6 млн долларов (135 млн рублей). Вы можете подумать: "И кому придёт в голову купить четыре зернохранилища в поле за такие деньги?", но это - не простые бункеры для зерна. Нынешний владелец, местный охотник, купил четыре бункера за 100 000 долларов (8,4 млн рублей), и переоборудовал их в стильный дом, потратив около 500 000 долларов (45 млн рублей).

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Три металлических бункера объединены в жилое помещение, а четвёртый используется как гараж. Рядом с ними есть стрельбище и незамерзающий пруд. Площадь дома - 123 квадратных метров. Он расположен на участке размером 156 гектаров, оснащён современными системами безопасности, а его дизайн выполнен в охотничьем стиле. Освещение, отопление, охлаждение и камеры наблюдения регулируются с помощью системы "умный дом".

У многих возникают сомнения: должно быть, в таком бункере жарко. Но автор проекта всё продумал, добавив дополнительный слой металла и специальный изоляционный материал, чтобы внутри было комфортно и зимой, и летом. Взгляните, как домик выглядит внутри:

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бункер   бункеры   дизайн   до и после   дом   жилье   интересное   переделки   трансформация   фото   
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4  комментария
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1k
Сергей 2 часа назад
А где окна?
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11k
Sapsan 18 минут назад
Прям духовка
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2k
svetludmila 57 минут назад
Какая в этих консервных банках температура и сколько тратится на кондиционирование?
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