Как бункеры для зерна переделали в стильное жильё

В сельской местности Вашингтона есть один уникальный дом, который сделали внутри бункеров для хранения зерна. Внешне он выглядит крайне неприметным — но на это и был расчёт автора проекта. Сегодняшняя стоимость этого необычного жилища — 1,6 млн долларов (135 млн рублей). Посмотрим, как оно выглядит!
Это необычное жилище в бункерах для зерна находится в городе Одесса, штат Вашингтон, США. Его стоимость - 1,6 млн долларов (135 млн рублей). Вы можете подумать: "И кому придёт в голову купить четыре зернохранилища в поле за такие деньги?", но это - не простые бункеры для зерна. Нынешний владелец, местный охотник, купил четыре бункера за 100 000 долларов (8,4 млн рублей), и переоборудовал их в стильный дом, потратив около 500 000 долларов (45 млн рублей).
Три металлических бункера объединены в жилое помещение, а четвёртый используется как гараж. Рядом с ними есть стрельбище и незамерзающий пруд. Площадь дома - 123 квадратных метров. Он расположен на участке размером 156 гектаров, оснащён современными системами безопасности, а его дизайн выполнен в охотничьем стиле. Освещение, отопление, охлаждение и камеры наблюдения регулируются с помощью системы "умный дом".
У многих возникают сомнения: должно быть, в таком бункере жарко. Но автор проекта всё продумал, добавив дополнительный слой металла и специальный изоляционный материал, чтобы внутри было комфортно и зимой, и летом. Взгляните, как домик выглядит внутри:
Источник: — переведено специально для fishki.net
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