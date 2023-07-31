30 до боли бесполезных вещей и изобретений

Технологии неустанно развиваются и идут вперёд, появляется всё больше интересных вещей и изобретений. Но нужны ли нам все эти "гениальные" придумки современности? На форуме Reddit есть специальное сообщество r/AwesomelyUseless, где пользователи публикуют самые бесполезные, пусть и иногда классные, изобретения. Взглянем на самые яркие примеры таких вещей.