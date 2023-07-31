30 до боли бесполезных вещей и изобретений

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Технологии неустанно развиваются и идут вперёд, появляется всё больше интересных вещей и изобретений. Но нужны ли нам все эти "гениальные" придумки современности? На форуме Reddit есть специальное сообщество r/AwesomelyUseless, где пользователи публикуют самые бесполезные, пусть и иногда классные, изобретения. Взглянем на самые яркие примеры таких вещей.
1. Камуфляжный мячик для гольфа. В случае, если вам сложно найти в траве белый — используйте этот!
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9. Набор из трёх золотых капсул за 425 долларов (40 тыс. рублей), которые делают экскременты золотыми. Их изобрели для состоятельных людей, "желающих себя побаловать"..
Источник: — переведено специально для fishki.net
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