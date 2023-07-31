FISHKINET
Сообщество Юмор 17293 поста • 3598 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
30 до боли бесполезных вещей и изобретений

30 до боли бесполезных вещей и изобретений

Автор:
31 июля 2023 21:14
Сообщество : Юмор
Метки: Вещи   Разное   Юмор   бесполезно   изобретение   изобретения   подборка   смешно   устройства   фото   
1514
31

Технологии неустанно развиваются и идут вперёд, появляется всё больше интересных вещей и изобретений. Но нужны ли нам все эти "гениальные" придумки современности? На форуме Reddit есть специальное сообщество r/AwesomelyUseless, где пользователи публикуют самые бесполезные, пусть и иногда классные, изобретения. Взглянем на самые яркие примеры таких вещей.

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Вещи   Разное   Юмор   бесполезно   изобретение   изобретения   подборка   смешно   устройства   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
40k
Example 6.2.6 14 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
MakDag Полчаса назад
Придумайте уже карманный самогонный аппарат, а то неудобно в транспорте ездить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
340
София 51 минуту назад
А мне устройство для перевозки арбуза понравилось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
168
iskra 54 минуты назад
"джинсы для пикника" я лет 20 назад видел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Ginny Час назад
вроде каникулы еще не закончились...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

90598



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Массаж девушке в 20 и 30 лет

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Прикол#машина#история#Китай#аварии#знаменитости#США#подборка#факты
#фото#автомобили#кино#интересно#милота#ДТП#новости#авто аварии#драка#медведь
#Юмор#автомир#люди#в мире#фильм#забавно#сарказм#Автовсячина#СССР#искусство
Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться