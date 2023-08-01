40 интересных идей и вещей, которые встретили в разных странах

Наш мир — большой и такой разный, и в каждом его уголке можно встретить что-то интересное и уникальное. В этой подборке — различные изобретения, устройства и просто идеи из городской жизни, которые сфотографировали в разных странах.
2. На центральной станции метро в Гааге, Нидерланды, можно зарядить телефон, раскачиваясь на качелях
5. Писсуары, в которых можно немного поиграть, пока делаешь важные дела. Ресторан в Германии
6. А это писсуар в Лондоне, где можно поиграть в гоночную игру, направляя струю в нужное место
11. В Сингапуре многие супермаркеты используют цифровые ценники, чтобы работникам не приходилось тратить кучу времени на замену всех бумажных
13. В Норвегии есть круглосуточный магазин без сотрудников, где покупатели используют только кассу самообслуживания
17. На обороте авиабилетов в Сеуле есть схема аэропорта с указанием вашего выхода на посадку
21. Станция Wi-Fi в мусорном баке в Швеции. Чтобы люди чаще останавливались и выбрасывали мусор
22. В сети супермаркетов в Германии к тележкам прикреплены лупы, чтобы плохо видящим было удобнее читать
23. В швейцарском магазине выкладывают слегка увядшую зелень - её можно бесплатно забрать, если у вас есть грызун
24. Заправка в Швейцарии. Пока заполняется бак, можно послушать музыку - а ещё и выбрать ваш любимый жанр
25. На полу в туалете берлинского аэропорта есть красный шнур. Его можно потянуть, если вы, например, упали и нуждаетесь в помощи
28. В Швейцарии есть специальные стойки, где можно оставить коробку из-под пиццы (они идут на переработку)
32. Стойки в корейской кофейне, где можно оставить использованные стаканчики из-под кофе. Затем они идут на переработку
39. Общественный туалет в Японии с полкой для вещей и подставкой для зонта, чтобы ничего не забыть
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Например, в аэропорту Сеула уже давно нет никаких бумажных билетов. А стойки для использованных бумажных стаканчиков есть в каждом офисе России, где есть кофе для посетителей или вода из деспенсера, конечно. Уличные мини-библиотеки видел много где.
На проездной в Сеуле наверное можно поместить любую фотографию. Только почему на автомате японские иероглифы?