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40 интересных идей и вещей, которые встретили в разных странах

40 интересных идей и вещей, которые встретили в разных странах

Автор:
01 августа 2023 21:51
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Разное   в мире   идеи   интересное   любопытно   мир   подборка   полезное   разные страны   фото   
1254
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Наш мир — большой и такой разный, и в каждом его уголке можно встретить что-то интересное и уникальное. В этой подборке — различные изобретения, устройства и просто идеи из городской жизни, которые сфотографировали в разных странах.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   в мире   идеи   интересное   любопытно   мир   подборка   полезное   разные страны   фото   
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4  комментария
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74k
Татьяна Юсова 46 минут назад
Комментарий к фото
Что в эту амбразуру можно разглядеть?
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19k
Bill 15 минут назад
Голимая фуета, надерганная с Инета за последние 30 лет ради лайкодрочества.
Например, в аэропорту Сеула уже давно нет никаких бумажных билетов. А стойки для использованных бумажных стаканчиков есть в каждом офисе России, где есть кофе для посетителей или вода из деспенсера, конечно. Уличные мини-библиотеки видел много где.
На проездной в Сеуле наверное можно поместить любую фотографию. Только почему на автомате японские иероглифы?
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