В Омской области женщина с тремя детьми погибли из-за того, что их машина съехала с дороги в наполненный водой кювет

Трагедия случилась на трассе Тюкалинск – Большие Уки. За рулём была 27-летняя женщина, она везла троих детей: мальчиков 12 и 7 лет и девятимесячную девочку.

Как сообщили в областном главке МВД:

Не справилась с управлением и допустила съезд с последующим опрокидыванием в левый по ходу движения наполненный водой кювет.

Погибли все находящиеся в машине.

А обнаружил их муж женщины. Она перестала выходить на связь, мужик встревожился и поехал на поиски семьи. Нашёл машину с захлебнувшимися родственниками в кювете, сообщил в полицию, а потом у него случился сердечный приступ.

Из ролика можно понять, что представляет из себя эта дорога: