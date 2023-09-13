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В Омской области женщина с тремя детьми погибли из-за того, что их машина съехала с дороги в наполненный водой кювет

В Омской области женщина с тремя детьми погибли из-за того, что их машина съехала с дороги в наполненный водой кювет

Автор:
13 сентября 2023 15:40
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Омская область   дети   дорога   женщина   кювет   
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Трасса больше похожа на мешанину из грязи.

Трагедия случилась на трассе Тюкалинск – Большие Уки. За рулём была 27-летняя женщина, она везла троих детей: мальчиков 12 и 7 лет и девятимесячную девочку.

Как сообщили в областном главке МВД:

Не справилась с управлением и допустила съезд с последующим опрокидыванием в левый по ходу движения наполненный водой кювет.

Погибли все находящиеся в машине.

А обнаружил их муж женщины. Она перестала выходить на связь, мужик встревожился и поехал на поиски семьи. Нашёл машину с захлебнувшимися родственниками в кювете, сообщил в полицию, а потом у него случился сердечный приступ.

Из ролика можно понять, что представляет из себя эта дорога:

В администрации Большеуковского района заявили, что главы и его заместителя нет и «никто не хочет давать комментарии». А в пресс-службе губернатора Омской области сообщили:

Безусловно, мы видели и в курсе ситуации. Там прокуратура уже занимается этим вопросом. На данный момент подождём оценки коллег из правоохранительных органов.

Источник:

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Метки: Видео   ДТП   Омская область   дети   дорога   женщина   кювет   
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13  комментариев
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700
Nevad Black 2 часа назад
это просто ужас какой-то
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16k
Элитный тигр Полчаса назад
Честно говоря я не понял, там ли это произошло. Погуглил - на трассе все в асфальте и в этом году производили ремонт. Ну не может быть трасса в таком состоянии.
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5k
Григорий Полчаса назад
круговая порука, кто меньше даст, того и посадят.
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7k
Умница-красавица 38 минут назад
Каким надо быть моральным уродом, чтобы под такой новостью поставить реакцию «смешно»
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83
Собака У Попа 55 минут назад
Я сейчас,кажется, скажу какую-то глупость. Но мне кажется, что наши налоги и должны идти на восстановление таких дорог. И что если бы деньги из казны не разворовывывались и не тратились на всякую другую ненужную дичь, их бы на это хватило.
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83
Собака У Попа workmen77 Полчаса назад
Что может быть важнее жизни людей, которые гибнут на таких дорогах? Я бы не рискнул сказать этому мужику с инфарктом, что для страны жизнь его семьи не самое важное дело.
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131
Konst Час назад
А по документам там асфальтированная дорога скорее всего...алчность и жадность чинушей погубила целую семью!
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866
Олеся К 2 часа назад
я так и не понимаю как так можно было захлебнуться то
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