В Омской области женщина с тремя детьми погибли из-за того, что их машина съехала с дороги в наполненный водой кювет

Трасса больше похожа на мешанину из грязи.
Трагедия случилась на трассе Тюкалинск – Большие Уки. За рулём была 27-летняя женщина, она везла троих детей: мальчиков 12 и 7 лет и девятимесячную девочку.
Как сообщили в областном главке МВД:
Не справилась с управлением и допустила съезд с последующим опрокидыванием в левый по ходу движения наполненный водой кювет.
Погибли все находящиеся в машине.
А обнаружил их муж женщины. Она перестала выходить на связь, мужик встревожился и поехал на поиски семьи. Нашёл машину с захлебнувшимися родственниками в кювете, сообщил в полицию, а потом у него случился сердечный приступ.
Из ролика можно понять, что представляет из себя эта дорога:
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В администрации Большеуковского района заявили, что главы и его заместителя нет и «никто не хочет давать комментарии». А в пресс-службе губернатора Омской области сообщили:
Безусловно, мы видели и в курсе ситуации. Там прокуратура уже занимается этим вопросом. На данный момент подождём оценки коллег из правоохранительных органов.
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