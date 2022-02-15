Суд оставил без изменений приговор сбившей троих детей студентке

Самый гуманный суд не удовлетворил апелляционное представление прокуратуры, требовавшей для девушки максимального наказания.
Московский городской суд оставил в силе приговор осуждённой 19-летней Валерии Башкировой, которая в июле прошлого года на пешеходном переходе сбила троих детей. Примечательно, что ужесточить наказание просил гособвинитель.
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Прокуратура считает, что Валерия Баширова заслуживает максимального наказания в виде 6 лет заключения, но суд не стал удовлетворять апелляционное представление ведомства, решив, что девушки достаточно и 5 лет колонии-поселения.
Напомним, резонансное ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов. Башкирова за рулём "Мазды" не притормозила перед пешеходным переходом и сбила троих детей, которые переходили дорогу вместе с матерью. В результате наезда 5-летний мальчик получил перелом основания черепа, а его 4-летний братик закрытую черепно-мозговую травму. Оба через несколько дней скончались в больнице. Выжить удалось только четырёхмесячной девочке, которая также получила серьёзные травмы, но её спасла смягчившая удар коляска.
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…19-летнюю девушку Лорен Молт насмерть сбила машина в Норфорлке, UK. Виновник ДТП был известен, а в Великобритании обвиняемых до суда их отпускают часто даже без залога. Отец погибшей, 44-летний Найджел Молт без труда нашел его и убил. Теперь уже он обвиняется в предумышленном убийстве, до суда заключен под стражу.
Да, эмоционально невыносимо тяжело …
Даже трудно представить каково это …
Любое наказание кажется несоизмеримо меньшим, чем причинённое горе
Но В случае самосуда единственный выживший ребёнок лишится отца.
Живых уже не вернуть, мозги автохаму не вправить..
но можно на них делать извилины, напоминая об этом …
Каждый год, сколько она будет жить ..
Во имя памяти погибших
Виталий Калоев тоже тому пример.
Плеать, какие солнце и грузовик помешали обзору, что за чушь.
Тупая отмазка.
Как её мать и бабушка детей ещё на месте не порвали?
Хороший счет. "Воруй,убивай,е.и гусей"
Государство просто поощряет преступников.Как там у нас с рецидивом?
Для сравнения:
УК РФ Статья 245. Жестокое обращение с животными
"лишением свободы на срок от трех до пяти лет."
А дтп это всегда либо глупость либо случайность. Особенно в данном конкретном случае.
"За стоянку авто у водоема Штраф: 3 500-4 000 руб."
"За нарушение правил вылова рыбы.
Штраф: – 2000-5000 руб. и конфискация снастей и плавсредства "...
На эти нарушения можно легко нарваться и без умысла...