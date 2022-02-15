Суд оставил без изменений приговор сбившей троих детей студентке

Напомним, резонансное ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов. Башкирова за рулём "Мазды" не притормозила перед пешеходным переходом и сбила троих детей, которые переходили дорогу вместе с матерью. В результате наезда 5-летний мальчик получил перелом основания черепа, а его 4-летний братик закрытую черепно-мозговую травму. Оба через несколько дней скончались в больнице. Выжить удалось только четырёхмесячной девочке, которая также получила серьёзные травмы, но её спасла смягчившая удар коляска.