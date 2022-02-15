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Суд оставил без изменений приговор сбившей троих детей студентке

Суд оставил без изменений приговор сбившей троих детей студентке (3 фото + 1 видео)

Автор:
15 февраля 2022 14:47
Сообщество : Криминал
Метки: Башкирова   видео   дети   дтп   прокуратура   суд   
1817
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Самый гуманный суд не удовлетворил апелляционное представление прокуратуры, требовавшей для девушки максимального наказания.

Московский городской суд оставил в силе приговор осуждённой 19-летней Валерии Башкировой, которая в июле прошлого года на пешеходном переходе сбила троих детей. Примечательно, что ужесточить наказание просил гособвинитель.

Прокуратура считает, что Валерия Баширова заслуживает максимального наказания в виде 6 лет заключения, но суд не стал удовлетворять апелляционное представление ведомства, решив, что девушки достаточно и 5 лет колонии-поселения.

Напомним, резонансное ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов. Башкирова за рулём "Мазды" не притормозила перед пешеходным переходом и сбила троих детей, которые переходили дорогу вместе с матерью. В результате наезда 5-летний мальчик получил перелом основания черепа, а его 4-летний братик закрытую черепно-мозговую травму. Оба через несколько дней скончались в больнице. Выжить удалось только четырёхмесячной девочке, которая также получила серьёзные травмы, но её спасла смягчившая удар коляска.

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Метки: Башкирова   видео   дети   дтп   прокуратура   суд   
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35  комментариев
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6k
Echo 58 минут назад
Значит денюжку занесли за неё
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597
perekrestok 8 минут назад
Такие дела надо поручить рассматривать одному суду и определенному составу суда. За убийство двух детей дать пять лет поселения. Наверное один из аргументов адвоката был "самооборона"?
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13k
Евгений 12 минут назад
Тут 15 лет мало, какие 5.
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−1
Тестнамев Нексус 13 минут назад
Вспомнилось из новостей
…19-летнюю девушку Лорен Молт насмерть сбила машина в Норфорлке, UK. Виновник ДТП был известен, а в Великобритании обвиняемых до суда их отпускают часто даже без залога. Отец погибшей, 44-летний Найджел Молт без труда нашел его и убил. Теперь уже он обвиняется в предумышленном убийстве, до суда заключен под стражу.

Да, эмоционально невыносимо тяжело …
Даже трудно представить каково это …
Любое наказание кажется несоизмеримо меньшим, чем причинённое горе
Но В случае самосуда единственный выживший ребёнок лишится отца.
Живых уже не вернуть, мозги автохаму не вправить..
но можно на них делать извилины, напоминая об этом …
Каждый год, сколько она будет жить ..
Во имя памяти погибших
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193
Царь Тестнамев Нексус 8 минут назад
Да, согласен.
Виталий Калоев тоже тому пример.
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6k
Борис Карабанов 16 минут назад
Интересно, а чем же Ефремов хуже? Она, вроде, тоже нетрезвая была. Две жизни. Адвокат не такой клоун, как у Ефремова?
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193
Царь 16 минут назад
Посмотрел видео ДТП.
Плеать, какие солнце и грузовик помешали обзору, что за чушь.
Тупая отмазка.
Как её мать и бабушка детей ещё на месте не порвали?
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2k
Алксандр Шевченко 17 минут назад
Год ей по сизо списали года 2 по удо сришут, 2 года поселения будут в вип камере. Вот такая занимательная математика.
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2k
tessio Полчаса назад
А потом вы осуждаете чеченца, который зарезал задавившего его сестру полицейского?
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2k
Диагноз Полчаса назад
Интересно что эта тварь ощущает в своей душе? В 19 лет иметь на своей совести два маленьких трупика, которым навечно останется 4 и 5 годиков. Если Бог есть она будет гореть в аду, ей нужно только подождать.
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7k
Влад Полчаса назад
убила 2 детей, одного покалечила-как совести хватает просить срок сократить....
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10k
kaboza Полчаса назад
не надо её гасить, надо ножки чтобы отказали, глаз один оставить, ручки не двигались,и так до пенсии...
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362
Deta Полчаса назад
тут уже ни чего не поменять , только самосуд напомнит им о страхе перед законом
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2k
Чучело Мяучело Полчаса назад
Давным давно нужно менять подход к системе обучения водителей и вводить просто неподъемные штрафы буквально за малейшее нарушение. Только железная дисциплина спасет тысячи жизней.
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2k
Sergius SPb 39 минут назад
Т.е за 1 жизнь=2.5 проживания в колонии поселении?
Хороший счет. "Воруй,убивай,е.и гусей"
Государство просто поощряет преступников.Как там у нас с рецидивом?
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−93
Племянник Путина 42 минуты назад
5 лет за ЭТО? У отца убитых детей будет время подготовиться и встретить эту мразь из колонии. Встретить и сжечь живьём и желательно на глазах её родителей или как минимум под запись которую они потом смогут посмотреть.
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12k
Хью́берт 45 минут назад
Она легко отделалась, через 1,5-2 года будет дома.
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