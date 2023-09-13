Древние отпечатки ног могут быть свидетельством того, что люди носили обувь 148000 лет назад

Авторы исследования пишут: "Следы принадлежат взрослым гоминидам небольших размеров".

Для проверки гипотезы ученые создали копии древних сандалий коренного африканского народа сан и повторили отпечатки. Эксперименты показали, что обувь на жесткой подошве оставляет на влажном песке след с четкими краями, без отпечатков пальцев ног и с углублениями в местах соприкосновения кожаных ремешков с подошвой — точно так же, как и в Кляйнкранце. Гоминиды занимались прибрежным промыслом, лазали по острым камням и могли наступить на морских ежей, поэтому их ногам требовалась защита.

"В эпоху мезолита рваная рана на ноге могла стать смертным приговором, — говорят ученые. — В этом случае сандалии были бы просто спасением".