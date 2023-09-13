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Древние отпечатки ног могут быть свидетельством того, что люди носили обувь 148000 лет назад

Древние отпечатки ног могут быть свидетельством того, что люди носили обувь 148000 лет назад

Автор:
13 сентября 2023 13:48
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: археология   гоминид   обувь   отпечаток   след   южная африка   
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Анализ отпечатков ног в Южной Африке позволяет предположить, что люди в эпоху мезолита носили сандалии на жесткой подошве. Возраст следов, обнаруженных в Кляйнкранце, может составлять от 79000 до 148000 лет, исходя из возраста близлежащих пород.

На отпечатках отсутствуют пальцы, что позволяет отличить их от следов босых ног, вместо этого они имеют закругленный мыс, четкие края и возможные отпечатки крепления ремней. Аналогичные следы, оставленные 73 — 136 тыс. лет назад, были обнаружены в местечке Гоукамма.

Авторы исследования пишут: "Следы принадлежат взрослым гоминидам небольших размеров".

Для проверки гипотезы ученые создали копии древних сандалий коренного африканского народа сан и повторили отпечатки. Эксперименты показали, что обувь на жесткой подошве оставляет на влажном песке след с четкими краями, без отпечатков пальцев ног и с углублениями в местах соприкосновения кожаных ремешков с подошвой — точно так же, как и в Кляйнкранце. Гоминиды занимались прибрежным промыслом, лазали по острым камням и могли наступить на морских ежей, поэтому их ногам требовалась защита.

"В эпоху мезолита рваная рана на ноге могла стать смертным приговором, — говорят ученые. — В этом случае сандалии были бы просто спасением".

Несмотря на многообещающие результаты, исследователи боятся делать смелых заявлений. Это связано с рядом факторов, таких как сложность интерпретации отпечатков, а также с тем, что не было найдено ни одного экземпляра обуви среднего каменного века.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: археология   гоминид   обувь   отпечаток   след   южная африка   
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7  комментариев
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
больше на следы утки похоже...выветренные
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6k
Hugo_RnD 12 минут назад
"исследователи боятся делать смелых заявлений" (с)
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414
kost 15 минут назад
Отдыхали на берегу Азовского моря. Видел такой прикол, обрывистый берег, слой глины в несколько метров, потом слой ракушек, а под ними попадались куски окатанной обоженнной керамики.
Т.е. получается, когда последний ледник (10000+ лет назад) сгребал грунт в степях приазовья, он накрыл дно древнего моря с ракушками, до которого там уже успели намусорить наши предки?
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3k
Mnop Час назад
Кляйнкранце - исконно африканок название)))
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16k
banzai7 Час назад
В нашем настоящем во время строительных работ, какой-нибудь дятел, уткнувшийся в смартфон, тоже оставляет следы на свежем цементе. И через 100 тысяч лет их также будет исследовать следующая цивилизация.
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