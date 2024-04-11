Следы богов в храме Айн-Дара

Принято считать, что он представляет собой сиро-хеттский храм железного века. Эти царства представляли собой политические образования раннего железного века на территории юго-запада Анатолии и севера современной Сирии, образовавшиеся в результате распада Хеттской империи около 1180 года до н. э. и существовавшие примерно до 700 года до н. э.

Найден комплекс был в 1955 году, а в период с 1956 по 1980 год на территории неоднократно проводились археологические раскопки.