Следы богов в храме Айн-Дара

Глубоко в засушливых землях северной Сирии скрывается археологический памятник, аналогов которому нет нигде. Айн-Дара формируют несколько сооружений, возведённых вокруг большого центрального храма.
Храм удивителен гигантскими отпечатки ступней у подножия лестницы возле входа. В силу размеров они явно не могут принадлежать человеку. И местные верят, что следы в камне оставило божество. Плюс к этому, Айн-Дара явно напоминает библейский храм Соломона.
Принято считать, что он представляет собой сиро-хеттский храм железного века. Эти царства представляли собой политические образования раннего железного века на территории юго-запада Анатолии и севера современной Сирии, образовавшиеся в результате распада Хеттской империи около 1180 года до н. э. и существовавшие примерно до 700 года до н. э.
Найден комплекс был в 1955 году, а в период с 1956 по 1980 год на территории неоднократно проводились археологические раскопки.
Здание расположено на насыпи, возвышаясь над остальными строениями. Квадратная центральная камера с трёх сторон окружена галереей. Основа конструкции – базальтовые блоки. Искусная резьба на стенах служит наглядным доказательством мастерства строителей древности. Многие барельефы выполнены в виде геометрических орнаментов и мифических животных. Главную лестницу храма охраняли искусно высеченные из базальтовых плит львы и сфинксы.
Несмотря на довольно хорошо сохранившиеся рельефы снаружи и внутри здания, исследователи так и не пришли к окончательному выводу касаемо того, кому именно посвящён был храм. Предположительно это богиня любви и плодородия Иштар. Но есть и другие кандидаты на роль покровителей.
Удивительной особенностью храма Айн-Дара являются следы огромных ступней в известняковых блоках порога. Следы находятся непосредственно у входа в храм и в длину достигают метра.
Первый расположен на полу портика, затем идут ещё два рядом, а последний находится у входа в центральный зал. Расстояние между шагами превышает 9 метров. Соответственно, тот, кто их сделал, – человек или бог ростом был более 20 метров.
Храм во многом похож на библейские описания храма Соломона. Предшественником которого он мог быть. Оба сооружения были возведены по идентичным планам: основной зал, вход с двумя колоннами, непосредственно святилище.
Для верующих, которым приходилось делать гораздо больше шагов для преодоления такого же расстояния, следы служили доказательством присутствия божества. Огромного, сильного, всемогущего.
Но чем можно объяснить эти отпечатки в действительности, отбросив мистику? Есть несколько версий. Одни исследователи приписывают их огромным человекообразным существам, раса которых могла быть предками людей.
Другие уверены, что следы оставили неизвестные животные. Самое прозаичное объяснение гласит, что отпечатки имеют искусственное происхождение, и их высекли при строительства храма. Но зачем?
Чтобы напоминать о величии и могуществе богов и ничтожности по сравнению с ними людей?
В начале 2018 года храм очень сильно пострадал в ходе авиаударов ВВС Турции. От некогда величественного здания – наследия древнего царства остались отдельные фрагменты и руины. Величественных львов растащили мародёры.
А ведь у людей была возможность благодаря этому культурному наследию стать ближе к предкам и лучше понять самих себя. Есть все шансы, что скоро храм полностью исчезнет с лица земли. И тайну гигантских шагов уже никто никогда не сможет раскрыть.
Источник:
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