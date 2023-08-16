"Родила сапожок": жители Якутии раскритиковали магазин обуви за специфическую рекламу

Зрители этих творений просят уволить рекламщика.
В Якутии сотрудники магазина обуви и по совместительству "гении маркетинга" решили привлечь покупателей крайне странными короткометражками. Правда, оценили их немногие и заплевали авторов видео в соцсетях. А тем временем ребята из магазина потирают руки — привлечь внимание ведь всё-таки удалось, люди стали заходить чаще.
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Представитель магазина и автор специфичных короткометражек Андрей Семёнов рассказал, что устал от банальной рекламы и решил сделать что-то своё — привнести в неё детскую наивность.
На самом деле это моё хобби. Я смотрю рекламу, но она стала какой-то банальщиной, я хотел преподнести что-то более детское, наивное, где только радость, счастье, позитив, улыбка. И моей темой было детское, наивное счастье
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По словам Семёнова, в съёмках участвуют только сотрудники магазина и друзья, у роликов нет бюджета — всё придумывают на ходу, находят реквизит и включают камеру.
Актёры – мои друзья и некоторые сотрудники магазина. Мы просто хотели немного позитива в маленьком городе. Очень быстро делаем, в течение часа. Это хобби, а хобби – это частичка души, это не отнимает у нас много энергии и времени
При этом обувной креативщик Андрей Семёнов мечтает выйти из рамок обычной рекламы и попробовать снять настоящее большое кино.
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Зато чем-то древним повеяло, 90ми...
В 90х была реклама про МВЗ
"Вам пора и вам пора с вентиляторным заводом заключать договора"!
30 лет прошло , а до сих пор помню!
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привлечь внимание ведь всё-таки удалось, люди стали заходить чаще.
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Цель достигнута, средства оправдала. Жаль что таким макаром.