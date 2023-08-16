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"Родила сапожок": жители Якутии раскритиковали магазин обуви за специфическую рекламу

"Родила сапожок": жители Якутии раскритиковали магазин обуви за специфическую рекламу

Автор:
16 августа 2023 15:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Якутия   креатив   критика   обувь   рекламный ролик   
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Зрители этих творений просят уволить рекламщика.

В Якутии сотрудники магазина обуви и по совместительству "гении маркетинга" решили привлечь покупателей крайне странными короткометражками. Правда, оценили их немногие и заплевали авторов видео в соцсетях. А тем временем ребята из магазина потирают руки — привлечь внимание ведь всё-таки удалось, люди стали заходить чаще.

Представитель магазина и автор специфичных короткометражек Андрей Семёнов рассказал, что устал от банальной рекламы и решил сделать что-то своё — привнести в неё детскую наивность.


На самом деле это моё хобби. Я смотрю рекламу, но она стала какой-то банальщиной, я хотел преподнести что-то более детское, наивное, где только радость, счастье, позитив, улыбка. И моей темой было детское, наивное счастье

По словам Семёнова, в съёмках участвуют только сотрудники магазина и друзья, у роликов нет бюджета — всё придумывают на ходу, находят реквизит и включают камеру.


Актёры – мои друзья и некоторые сотрудники магазина. Мы просто хотели немного позитива в маленьком городе. Очень быстро делаем, в течение часа. Это хобби, а хобби – это частичка души, это не отнимает у нас много энергии и времени

При этом обувной креативщик Андрей Семёнов мечтает выйти из рамок обычной рекламы и попробовать снять настоящее большое кино.

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Метки: Видео   Якутия   креатив   критика   обувь   рекламный ролик   
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10  комментариев
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11k
Кот Бегемот Час назад
Не понимаю, как я только выжил в стране под названием СССР без тотальной рекламы…
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26k
Matrosskin 4 минуты назад
Ну в чём то он прав - я телевизор не смотрю, но - это не спасает и где-то рекламу всё равно цепляешь. Так вот - эта дно уже не пробивает, оно и так пробито.
Зато чем-то древним повеяло, 90ми...
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1k
grigorenko vladislav 14 минут назад
Ну да. Специфические короткометражки. "При этом обувной креативщик Андрей Семёнов мечтает выйти из рамок обычной рекламы и попробовать снять настоящее большое кино." А чо? Пойду, напишу слово "хуй" на заборе без ошибок, а там, глядишь, попробую написать настоящий большой роман.
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3
Pyramid Head 19 минут назад
главное что нет маликова с уже [мат] ту-ту--ту
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1k
Kra 24 минуты назад
Ну, зато запомнилась!...

В 90х была реклама про МВЗ
"Вам пора и вам пора с вентиляторным заводом заключать договора"!
30 лет прошло , а до сих пор помню!


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29k
Serg2001 Полчаса назад
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49
Pavel Bass 36 минут назад
Хоть и полный тупизм этот ролик, но по итогу реклама удалась.
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2k
RaiJu 49 минут назад
Кстати, магазин херня, цены космические, а товар качеством гуано полное. Не удивлен, что и сммщики у них такие [мат].
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1k
Лютый вам Бетховен Час назад
Да, в баню такой творческий подход, НО
=======================
привлечь внимание ведь всё-таки удалось, люди стали заходить чаще.
=======================
Цель достигнута, средства оправдала. Жаль что таким макаром.
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28k
Lehoia 2 часа назад
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