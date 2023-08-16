"Родила сапожок": жители Якутии раскритиковали магазин обуви за специфическую рекламу

Чтобы помнили: памятники, мимо которых невозможно просто пройти

В вологодском УФСИН ищут кадры для уголовно-исполнительного производства с помощью мистики

В Якутии спасли осиротевшего новорождённого лосёнка

Дальнобойщик в Якутии утопил фуру в реке и пятый день просит спасателей вытащить машину

Канье Уэста назвали женоненавистником после его вечеринки с суши, разложенными на женских телах

В Подмосковье люди живут в слоне