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В горах Эйлата найдены артефакты древних магических ритуалов

В горах Эйлата найдены артефакты древних магических ритуалов

Автор:
12 сентября 2023 08:47
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: Израиль   артефакт   археология   изделие   ритуал   фигурка   
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Доктор Итамар Таксель из Управления древностей Израиля изучил коллекцию артефактов, обнаруженных на маршруте Дарб аль-Хадж из Каира в Мекку в конце 1990-х годов. В новом исследовании говорится, что предметы могли использоваться в магических ритуалах для лечения болезней и защиты от сглаза.

Коллекция предметов, обнаруженная Моти Шемтовым в горах Эйлата на юге Израиля, включает фрагменты глиняных погремушек, похожих на мячики для настольного тенниса, в которых находились мелкие камешки, издававшие звук при встряхивании. Также были найдены два миниатюрных жертвенника для благовоний и несколько статуэток, в том числе обнаженной женщины или богини с поднятыми руками.

"Эта находка свидетельствует о том, что люди в раннеосманский период, как и сегодня, несмотря на свое вероисповедание, обращались к колдунам", - заявили исследователи.

Анализ артефактов показал, что они были изготовлены в Египте. Это первый случай обнаружения столь значительной коллекции ритуальных предметов, особенно не в постоянном поселении.

Дарб аль-Хадж начинался в Каире и проходил через Синайский полуостров, район Эйлата и город Акаба, а затем продолжался на Аравийском полуострове. Этот маршрут использовался с возникновения ислама, с VII до XIX вв. н.э.

В окрестностях гор Эйлата обнаружено несколько стоянок и сооружений для паломников. Судя по всему, они использовались в мамлюкский и османский периоды, начиная с XIII-XIV вв. н.э.

"Артефакты были найдены сломанными, возможно, их намеренно разбили во время церемоний. По-видимому, ритуалы проводились одним или несколькими людьми, практиковавшими магию. Из литературных источников мы знаем, что обряды пользовались популярностью у людей из разных слоев общества. Такие ритуалы ежедневно проводились наряду с религиозными обрядами, в том числе и в мусульманском мире, и паломники, направлявшиеся в священные города Мекку и Медину, не были исключением", - пояснил Итамар Таксель.

Археолог Омри Барзилай отметил, что путь Дарб аль-Хадж пересекает муниципальные границы Эйлата, что делает город частью уникальной археологической и туристической зоны.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Израиль   артефакт   археология   изделие   ритуал   фигурка   
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2  комментария
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13k
Евгений Час назад
А может это просто детские игрушки?
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Атомный Крот 42 минуты назад
Согласно установившейся традиции, археологи все предметы непонятного назначения объявляют "ритуальными".
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