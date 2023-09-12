В горах Эйлата найдены артефакты древних магических ритуалов

Коллекция предметов, обнаруженная Моти Шемтовым в горах Эйлата на юге Израиля, включает фрагменты глиняных погремушек, похожих на мячики для настольного тенниса, в которых находились мелкие камешки, издававшие звук при встряхивании. Также были найдены два миниатюрных жертвенника для благовоний и несколько статуэток, в том числе обнаженной женщины или богини с поднятыми руками.

"Эта находка свидетельствует о том, что люди в раннеосманский период, как и сегодня, несмотря на свое вероисповедание, обращались к колдунам", - заявили исследователи.