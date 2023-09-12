В горах Эйлата найдены артефакты древних магических ритуалов

Доктор Итамар Таксель из Управления древностей Израиля изучил коллекцию артефактов, обнаруженных на маршруте Дарб аль-Хадж из Каира в Мекку в конце 1990-х годов. В новом исследовании говорится, что предметы могли использоваться в магических ритуалах для лечения болезней и защиты от сглаза.
Коллекция предметов, обнаруженная Моти Шемтовым в горах Эйлата на юге Израиля, включает фрагменты глиняных погремушек, похожих на мячики для настольного тенниса, в которых находились мелкие камешки, издававшие звук при встряхивании. Также были найдены два миниатюрных жертвенника для благовоний и несколько статуэток, в том числе обнаженной женщины или богини с поднятыми руками.
"Эта находка свидетельствует о том, что люди в раннеосманский период, как и сегодня, несмотря на свое вероисповедание, обращались к колдунам", - заявили исследователи.
Анализ артефактов показал, что они были изготовлены в Египте. Это первый случай обнаружения столь значительной коллекции ритуальных предметов, особенно не в постоянном поселении.
Дарб аль-Хадж начинался в Каире и проходил через Синайский полуостров, район Эйлата и город Акаба, а затем продолжался на Аравийском полуострове. Этот маршрут использовался с возникновения ислама, с VII до XIX вв. н.э.
В окрестностях гор Эйлата обнаружено несколько стоянок и сооружений для паломников. Судя по всему, они использовались в мамлюкский и османский периоды, начиная с XIII-XIV вв. н.э.
"Артефакты были найдены сломанными, возможно, их намеренно разбили во время церемоний. По-видимому, ритуалы проводились одним или несколькими людьми, практиковавшими магию. Из литературных источников мы знаем, что обряды пользовались популярностью у людей из разных слоев общества. Такие ритуалы ежедневно проводились наряду с религиозными обрядами, в том числе и в мусульманском мире, и паломники, направлявшиеся в священные города Мекку и Медину, не были исключением", - пояснил Итамар Таксель.
Археолог Омри Барзилай отметил, что путь Дарб аль-Хадж пересекает муниципальные границы Эйлата, что делает город частью уникальной археологической и туристической зоны.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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