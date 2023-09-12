14 ситуаций, когда люди феерично ошиблись номером - и из этого вышла комичная история

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Перепутать или ошибиться номером может каждый. Но иногда это приводит к неожиданным последствиям. Порой смешным, а часто к сильно нелепым, что даже стыдно. Итак, перед вами истории от пользователей, которые больше никогда цифры не спутают.
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А у вас были ситуации, когда вы ошибались номером?
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