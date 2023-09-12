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14 ситуаций, когда люди феерично ошиблись номером - и из этого вышла комичная история

14 ситуаций, когда люди феерично ошиблись номером - и из этого вышла комичная история

Автор:
12 сентября 2023 11:09
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Ошиблись номером   Прикол   забавно   истории   не туда отправила   перепутал   перепутали номер   смс   
1763
15

Перепутать или ошибиться номером может каждый. Но иногда это приводит к неожиданным последствиям. Порой смешным, а часто к сильно нелепым, что даже стыдно. Итак, перед вами истории от пользователей, которые больше никогда цифры не спутают.

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А у вас были ситуации, когда вы ошибались номером?

Источник:

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Метки: Ошиблись номером   Прикол   забавно   истории   не туда отправила   перепутал   перепутали номер   смс   
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6k
Старичок Полчаса назад
большинство-чушь несусветная
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4k
Serj81 4 минуты назад
В 90-е годы мне лет 12-13 где то, звонок на домашний телефон, снимаю трубку, не успев сказать Алло! голос на том конце спросил Что с трупом будем делать? Ничего не придумав стоящего, повесил трубку.
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