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СМС и переписки, которые пробивают на ха-ха

СМС и переписки, которые пробивают на ха-ха

Автор:
03 июля 2023 13:58
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   диалоги   забавно   переписки   смс   сообщения   фото   
1864
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Врываемся в рабочую неделю вместе с позитивным настроем. Перед вами 14 забавных ситуаций в диалогах между людьми. Иногда вот думаешь, ну и как такое можно было написать?

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Метки: Прикол   диалоги   забавно   переписки   смс   сообщения   фото   
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4  комментария
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Тамара 40 минут назад
Из недавнего.
- У меня небольшой урляуб на следующей вохе.

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Димыч 15 минут назад
Насчёт первой картинки. У меня была такая же ситуация с бывшей женой. Поэтому она быстро и перешла в разряд "бывших". А у этого человека, который ещё и оправдывается за жену, видимо кардебалет ещё продолжается и устраивает.
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