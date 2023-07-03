СМС и переписки, которые пробивают на ха-ха

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Врываемся в рабочую неделю вместе с позитивным настроем. Перед вами 14 забавных ситуаций в диалогах между людьми. Иногда вот думаешь, ну и как такое можно было написать?
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