14 ситуаций, которые могли произойти только с девушками

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Измены, интриги, скрывание денег и прочие байки, о которых не принято говорить при всех. Зато в интернете можно, ведь всё публикуется анонимно. Девушки попадают в разные истории. Они поделились ситуациями, которые с ними произошли.
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