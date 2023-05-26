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14 ситуаций, которые могли произойти только с девушками

14 ситуаций, которые могли произойти только с девушками

Автор:
26 мая 2023 16:09
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   девушки   забавно   истории   истории из жизни   проблемы девушек   
3164
15

Измены, интриги, скрывание денег и прочие байки, о которых не принято говорить при всех. Зато в интернете можно, ведь всё публикуется анонимно. Девушки попадают в разные истории. Они поделились ситуациями, которые с ними произошли.

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Метки: Прикол   девушки   забавно   истории   истории из жизни   проблемы девушек   
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13  комментариев
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7k
Дмитрий 59 минут назад
Да уж. Тараканы как-то разбежались совсем в разные стороны. И не собрать теперь.
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9k
Александр Маслов 23 секунды назад
"Что посоветуем?"

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2k
Lexx 2 минуты назад
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93
sir.dawidow2018 12 минут назад
Как скучно я живу!!
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2k
Vadim Balabanov Полчаса назад
Комментарий к фото
Вообще некритично.
Если бы было 3 литра водки, можно было бы обратить внимание. А так все нормально.
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49k
Мойша 38 минут назад
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3k
Parus59 Час назад
кто такие месть хирурги и хирурги наоборот?
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13k
Kostick Час назад
3 литра пива в неделю, это разве пьёт?
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49k
Мойша Час назад
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2k
Сергей Час назад
Где советы? Где ответы? Тупые вопросы, с ними всё ясно. Дайте ответы посмотреть. Это же будет вау.
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51
Джем Сергей 46 минут назад
на такие тупые вопросы даже женщины ответить не могут
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