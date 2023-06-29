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Истории про избалованных и богатеньких детей

Истории про избалованных и богатеньких детей

Автор:
29 июня 2023 15:23
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   богательнькие   забавно   из богатой семьи   избалованные дети   истории   фото   
1266
13

Богатство не всегда портит людей. Но родившиеся с золотой ложкой во рту порой ведут себя странно. Кто-то тратит жизнь впустую, другие использую деньги родителей (или кровно заработанные) с умом. Собрали разные истории про богатых.

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А вы знакомы с людьми, которых изменили деньги в худшую сторону?

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Метки: Прикол   богательнькие   забавно   из богатой семьи   избалованные дети   истории   фото   
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5  комментариев
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31k
Ego sum qui sum 22 минуты назад
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dima423 8 минут назад
Комментарий к фото
Может она общается с тобой как с говном, потому что ты и есть говно? Судя по последнему абзацу так оно и есть)
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Совранский 13 минут назад
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Antique computer Полчаса назад
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991
Николай Полчаса назад
"Ни в сказке сказать, ни пером описать"
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