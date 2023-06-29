Истории про избалованных и богатеньких детей

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Богатство не всегда портит людей. Но родившиеся с золотой ложкой во рту порой ведут себя странно. Кто-то тратит жизнь впустую, другие использую деньги родителей (или кровно заработанные) с умом. Собрали разные истории про богатых.
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А вы знакомы с людьми, которых изменили деньги в худшую сторону?
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