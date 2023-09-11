Мультяшные существа, найденные в морских глубинах

Атлантический звездочёт с выпученными глазами и несчастным выражением морды выглядит точной копией культового персонажа «Симпсонов» Гомера.

Звездочёт обычно зарывается в песок и прячется там так, что его морда едва проглядывает наружу. Но он не бездельничает, как его мультяшный коллега. Так он охотится на мелкую рыбу, крабов и ракообразных. Жертв он кусает и добивает ядом. Для человека этот яд не опасен, но может вызвать отек (вероятно, столь же болезненный, как и «удушение», с помощью которого Гомер воспитывает своего сына Барта).

Вот ещё одна фотография жутковатого атлантического звездочета. Её сделал номинант на премию «Фотограф дикой природы» Пьетро Формис.