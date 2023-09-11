Мультяшные существа, найденные в морских глубинах

Глубоко в морях и океанах обитают существа, страшно похожие на героев известных мультфильмов. Только посмотрите на это сходство! Здесь есть и морской слизняк Пикачу, и актиния Кенни из «Южного парка», и осьминог Сквидвард Тентаклс...
Глубокие районы океана до сих пор изучены очень мало. Иногда оттуда достают очень необычных созданий, от вполне милых до пучеглазых, зубастых и довольно страшных. В этой подборке — только милые создания, напоминающие героев известных мультфильмов.
Атлантический звездочёт с выпученными глазами и несчастным выражением морды выглядит точной копией культового персонажа «Симпсонов» Гомера.
Звездочёт обычно зарывается в песок и прячется там так, что его морда едва проглядывает наружу. Но он не бездельничает, как его мультяшный коллега. Так он охотится на мелкую рыбу, крабов и ракообразных. Жертв он кусает и добивает ядом. Для человека этот яд не опасен, но может вызвать отек (вероятно, столь же болезненный, как и «удушение», с помощью которого Гомер воспитывает своего сына Барта).
Вот ещё одна фотография жутковатого атлантического звездочета. Её сделал номинант на премию «Фотограф дикой природы» Пьетро Формис.
Моряк из Мурманска Роман Федорцов поделился фотографией этого странного существа, полагая, что оно похоже на Кенни Маккормика. « Боже мой, они убили Кенни!» — пошутил он.
Печально известный интроверт из «Южного Парка», похоже, неплохо справляется с ролью беспозвоночного. Несмотря на свой мультяшный вид, находка Романа представляет собой морскую анемону, или актинию, близкого родственника медуз и кораллов. Эти плотоядные водные животные проводят большую часть своей жизни в одном месте, ожидая, когда дорогу им перейдет планктон, рыба и даже крабы. Когда появляется возможность, актинии выпускают нити, известные как «нематоцисты», которые полностью парализуют ничего не подозревающую добычу. Затем эти щупальца затягивают жертву к ротовому отверстию актинии.
Этот осьминог со слизистой синей поверхность и исключительно большим носом поразительно похож на печально известного несчастного Сквидварда из «Губки Боба».
Невероятные кадры с головоногими моллюсками были сняты фотографом Джонатоном Гордоном на Карибах еще в 2015 году. За считанные секунды восьминогое существо переходит из замаскированного состояния в яркий бирюзовый оттенок и медленно движется по морскому дну.
Осьминоги достигают этой маскировки, сжимая и сокращая пигментные мешочки под кожей, что может усиливать одни цвета и приглушать другие. Некоторые виды также могут изменять текстуру своей кожи, чтобы гармонировать с окружающей средой: от гладкой до причудливо колючей поверхности.
Будь то мутировавший Биг Мак или довольно хитрая Крабовая Котлета, нет сомнений, что этот странное морское существо похоже на гамбургер. Его тоже нашел Роман Федорцов и задался вопросом: «Это Крабсбургер, новый сэндвич из «Макдоналдса» или помятое лицо черепашки ниндзя?».
Крабсбургеры — это гамбургеры, продаваемые вымышленным рестораном «Красти Краб» в мультсериале «Губка Боб Квадратные Штаны».
Есть предположение, что находка Романа — это две морские анемоны, слипшиеся вместе. Но это не точно.
Thecacera pacifica — вид морского слизня, голожаберного моллюска, морского брюхоногого моллюска семейства Polyceridae. Иногда его также называют Пикачу голожаберным моллюском из-за его сходства с покемоном Пикачу.
Морской слизень Thecacera pacifica — голожаберный моллюск, морской брюхоногий моллюск семейства Polyceridae. Он так похож на покемона Пикачу, что его иногда так и называют. Эти крошечные существа (их размер всего один-два сантиметра) обитают в Индийском океане и западной части Тихого океана. Из-за размеров заметить их довольно трудно, но не стоит их недооценивать. В состоянии стресса слизень Пикачу «стреляет» электрическим током. Также он выделяет токсины, чтобы защитить себя. Рацион Пикачу составляют медузы, планктон и водоросли.
Создатели «Симпсонов» заработали репутацию людей, бессознательно предсказывающих будущее — и доказательств тому было уже множество. И вот опять, на этот раз с мутировавшей трёхглазой рыбой.
В эпизоде из 1990-х годов имеется сюжет об обнаружении трехглазой рыбы Блинки. Как и существо из «Симпсонов», этот сом был пойман в водах, которые были настолько загрязнены, что его генетика полностью изменилась. Вот почему он так странно выглядит.
А теперь вспомним историю о том, что отходы атомной электростанции Фукусима будут сброшены в Тихий океан, и опасения по поводу подобных мутировавших рыб! Власти утверждают, что все это не представляет угрозы для людей, а активисты возмущены явным риском, связанным с переработкой отходов.
И вот на фоне разногласий премьер-министр Японии Фумио Кисида берёт и съедает рыбу сашими на камеру, чтобы доказать, что ее безопасно есть. Точь в точь как в «Симпсонах» — там мистер Бернс ел рыбу, подвергшуюся воздействию ядерных отходов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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