В японском аквариуме сделали домики для угрей в виде суши

Посетителям аквариума так понравилась эта идея, что они постоянно фотографируются с необычными домиками, когда угри пролезают в них. В связи с популярностью этих домиков, аквариум даже начал производить плюшевые игрушки, изображающие угрей в их суши-пещерках. Как вам такое?