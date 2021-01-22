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В японском аквариуме сделали домики для угрей в виде суши

В японском аквариуме сделали домики для угрей в виде суши (9 фото)

Автор:
22 января 2021 17:49
Сообщество : Животные
Метки: Япония   аквариум   забавно   идеи   морские животные   морские угри   угри   фото   
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В японском городе Сендай есть один аквариум, в котором сделали очень необычные "пещерки" для морских угрей - в виде суши-роллов. Анаго или морские угри - типичный ингредиент, встречающийся в таком виде роллов, как эхомаки. Выглядит... вкусно?
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Метки: Япония   аквариум   забавно   идеи   морские животные   морские угри   угри   фото   
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