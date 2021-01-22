В японском аквариуме сделали домики для угрей в виде суши

В японском городе Сендай есть один аквариум, в котором сделали очень необычные "пещерки" для морских угрей - в виде суши-роллов. Анаго или морские угри - типичный ингредиент, встречающийся в таком виде роллов, как эхомаки. Выглядит... вкусно?
Сотрудники аквариума Sendai Uminomori Aquarium в японском городе Сендай придумали необычные домики-пещеры для местных морских угрей. Эти домики сделаны в виде суши-роллов эхомаки, в которых угри часто используются как основной ингредиент. Непонятно, смеяться или плакать над этой картиной, но посетителям нравится!
Посетителям аквариума так понравилась эта идея, что они постоянно фотографируются с необычными домиками, когда угри пролезают в них. В связи с популярностью этих домиков, аквариум даже начал производить плюшевые игрушки, изображающие угрей в их суши-пещерках. Как вам такое?
×
В связи с популярностью этих домиков, аквариум даже начал производить плюшевые игрушки, изображающие угрей в их суши-пещерках
Источник:
Ссылки по теме:
- Кошка не позволила хозяину сесть на ее стул
- Молния от индийской компании «Kamasutra»
- Самая креативная и забавная реклама с участием котиков
- Карантинный юмор: сцены из картона на закате
- Самые креативные новогодние елки
13
Понравилось13
Новости партнёров
Загрузка...