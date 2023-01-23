Фотограф показал крутые кадры встречи с косатками

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В северных частях Норвегии можно увидеть много красот. Не только северное сияние, но и, например, косаток. Хотя эти прекрасные и умные китообразные обитают во всех океанах и нескольких морях, именно во фьордах Северной Норвегии встречи с ними особенно необычны. Фотограф Дэн Зафра (Dan Zafra) поделился с нами этой красотой.
Дэн Зафра путешествовал по Норвегии с небольшой группой фотографов. После того, как группа восхитилась видами северного сияния в городе Тромсё, они решили отправиться на специально организованной лодке посмотреть на косаток. Группа отправилась в плавание по фьордам на несколько дней - там фотограф сделал потрясающие снимки с косатками.
Путешествие по фьордам было организовано одновременно с ежегодной миграцией косаток. Каждую зиму сотни этих китообразных приплывают к фьордам в поисках пищи и для воссоединения с другими. "Мы стали свидетелями одного из самых потрясающих зрелищ на планете Земля. Встречи с косатками были непредсказуемыми. Иногда мы видели их мельком под водой, а порой они сами проявляли любопытство и подплывали к нам," - рассказал фотограф.
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Интересный факт: косатки - очень умные животные. Их мозг - второй по величине среди млекопитающих нашей планеты. Они хорошо поддаются дрессировке, из-за чего, к большому сожалению, их часто берут в дельфинарии ради развлечения народа. У этих китообразных есть свой "язык" и уникальные диалекты в группах. Они предпочитают жить небольшими группами, связанными семейными узами.
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