Фотограф показал крутые кадры встречи с косатками

Путешествие по фьордам было организовано одновременно с ежегодной миграцией косаток. Каждую зиму сотни этих китообразных приплывают к фьордам в поисках пищи и для воссоединения с другими. "Мы стали свидетелями одного из самых потрясающих зрелищ на планете Земля. Встречи с косатками были непредсказуемыми. Иногда мы видели их мельком под водой, а порой они сами проявляли любопытство и подплывали к нам," - рассказал фотограф.