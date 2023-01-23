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Фотограф показал крутые кадры встречи с косатками

Фотограф показал крутые кадры встречи с косатками

Автор:
23 января 2023 20:04
Сообщество : Животные
Метки: Фотографии   дикая природа   животные   косатки   красиво   морские животные   морские обитатели   норвегия   природа   фото   
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В северных частях Норвегии можно увидеть много красот. Не только северное сияние, но и, например, косаток. Хотя эти прекрасные и умные китообразные обитают во всех океанах и нескольких морях, именно во фьордах Северной Норвегии встречи с ними особенно необычны. Фотограф Дэн Зафра (Dan Zafra) поделился с нами этой красотой.
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Метки: Фотографии   дикая природа   животные   косатки   красиво   морские животные   морские обитатели   норвегия   природа   фото   
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2  комментария
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86
twincam 7 минут назад
какие красотки!!!
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a_komolow 15 минут назад
" Смерть среди айсбергов " посмотрите
Очень интересный фильм
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