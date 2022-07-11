Внезапное сходство: звезды и их "двойники"

Вы замечали, что у знаменитостей есть двойники, и иногда среди… животных?
У немецкого дизайнера Томаса Пола вот уже несколько лет есть хобби: он подыскивает знаменитостям двойников, причем очень часто среди животных.
Чтобы сходство было еще более веселым, Томас использует популярный мем «Очки Питера Паркера», который давно бродит по Сети. Свой проект Пол назвал «Разве это не так? …о, неважно» (Isn't that?....oh never mind), и в нем он сравнивает известных людей и их двойников. Очень часто двойниками выступают не только люди, но собаки, коты и даже обезьяны. В общем, предлагаем вам посмотреть на работы Томаса и как следует повеселиться.
Адам Драйвер и кот, который на него похож даже взглядом
А это актер Пэт Морита, сыгравший в фильме «Малыш-каратист», и его двойник из мира животных
Двойник Ричарда Гида
Эд Ширан и его кошачья копия
Томас Сангстер и собачка, похожая на него
Легко поверить, что это Энтони Хопкинс в платке, а не бабушка
Британский бизнесмен Ричард Брэнсон
Клинт Иствуд и его серьезный двойник
Стив Бушеми
А у двойника Харрисона Форда даже ухмылка такая же
Джон Траволта и пес с потрясающим цветом глаз
Snoop Dogg и его двойник расплылись в одинаково довольной улыбке счастья
Мем: что бывает после четырех лет президентства
Эдриан Броуди и этот задумчивый взгляд
Ну и конечно, куда же без Дональда Трампа
Источник:
АНТИФИШКИ
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