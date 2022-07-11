Внезапное сходство: звезды и их "двойники"

У немецкого дизайнера Томаса Пола вот уже несколько лет есть хобби: он подыскивает знаменитостям двойников, причем очень часто среди животных.

Чтобы сходство было еще более веселым, Томас использует популярный мем «Очки Питера Паркера», который давно бродит по Сети. Свой проект Пол назвал «Разве это не так? …о, неважно» (Isn't that?....oh never mind), и в нем он сравнивает известных людей и их двойников. Очень часто двойниками выступают не только люди, но собаки, коты и даже обезьяны. В общем, предлагаем вам посмотреть на работы Томаса и как следует повеселиться.

Адам Драйвер и кот, который на него похож даже взглядом