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В Петербурге пассажир выпрыгнул из окна такси на скорости 100 км/ч

В Петербурге пассажир выпрыгнул из окна такси на скорости 100 км/ч

Автор:
10 сентября 2023 00:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Петербург   Таксист   выпрыгивать   испуг   пассажир   скорость   такси   
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Пассажир такси "десантировался" из салона авто на скорости 100 км/ч в Петербурге. 21-летний молодой человек испугался, что "едет не туда".

В группе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте» появилась странная запись с видеорегистратора, установленного в салоне такси. История произошла вечером 8 сентября на западном скоростном диаметре (ЗСД) в Приморском районе Петербурга. Таксисту попался очень беспокойный пассажир. Мужчина всю поездку вел себя крайне нервно, объясняя это тем, что поругался с девушкой.

А в какой-то момент он просто выпрыгнул из окна машины, когда та ехала со скоростью около 100 километров в час.

Как сообщает источник, пассажир, по его собственным словам, испугался, что его везут не туда, - пишет "КП Санкт-Петербург".

К счастью, 21-летний мужчина выжил. После случившегося его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. По факту инцидента составили сразу два административных протокола - за непристегнутый ремень безопасности у пассажира и за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего.

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Метки: Петербург   Таксист   выпрыгивать   испуг   пассажир   скорость   такси   
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8  комментариев
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1k
Потому что я Алёша Час назад
А не надо борщить с наркотическими веществами. И страшно не будет и мадемуазель будет меньше мозги еть.
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1k
Тимур Полчаса назад
Вот дикарь, не мог просто через дверь выйти.
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5k
alex Полчаса назад
Мы в Москве в АХ;%Е от Питерских каскадёров
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130
Собака У Попа 50 минут назад
Кликбейтное превью. На видео другой водитель.
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14k
GROMOZEKA Час назад
Опять эти питерские.
Нажрутся всякого
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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