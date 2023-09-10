В Петербурге пассажир выпрыгнул из окна такси на скорости 100 км/ч

В группе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте» появилась странная запись с видеорегистратора, установленного в салоне такси. История произошла вечером 8 сентября на западном скоростном диаметре (ЗСД) в Приморском районе Петербурга. Таксисту попался очень беспокойный пассажир. Мужчина всю поездку вел себя крайне нервно, объясняя это тем, что поругался с девушкой.

А в какой-то момент он просто выпрыгнул из окна машины, когда та ехала со скоростью около 100 километров в час.